לידיעת יבואנית מיצובישי: אאוטלנדר ירד לשטח וזה אמור לעניין אתכם

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

מיצובישי הציגה גרסת שטח לאאוטלנדר

במראה קרבי עם אלקטרוניקה מסייעת

שיווק מקומי נמצא בבדיקה

בנעלי הרים: מיצובישי תציג בתערוכת SEMA הקרובה, שמתמקדת בשיפורי רכב, גרסת שטח לאאוטלנדר הוותיק המכונה דאיימונד טרייל. לדברי היבואנית, שיווק מקומי נמצא בבדיקה.

אבל אל תצפו ליכולת שטח יוצאת דופן, שכן ההבדלים אופטיים בעיקר. פגושים אגרסיביים יותר שמשפרים את זווית הגישה (20.5 מעלות, 2.2+) והנטישה (23.1 מעלות, 0.9+) ועמידים כנגד שיפשופים לדברי היצרנית. בדיוק כמו תוספות הפלסטיק שמוצמדות לחלקו התחתון של המרכב ובתי הגלגלים. יש גם צמד פסי גגון מסיביים בעוד על הקשר לקרקע אחראים צמיגי נקסן רודיאן ATX דו-שימושיים.

קצת אלקטרוניקה: גרסת השטח תוצע עם מערכת הנעה המוכרת מהגרסה המשווקת אצלנו - בנזין מוגדש עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר (174 כ"ס), תיבת הילוכים רציפה והנעה כפולה-קבועה. לבורר הנהיגה נוסף מצב 'סלעים' לטובת התמודדות עם אובדן אחיזה. הוא גם מפעיל אוטומטית את בקרת הירידה במדרון.

יש גם אפשרות לתצוגת זווית ההיגוי של הגלגלים הקדמיים ושל מידת ההחלקה וריסונה על ידי בקרת המשיכה בכל אחד מהצמיגים על לוח המחוונים הדיגיטלי. טווח הפעולה של המצלמות ההיקפיות על מסך המגע יפעל בטווח מהירות גבוה יותר, עד 30 קמ"ש לעומת 10 קמ"ש בגרסאות הרגילות.

מה אנחנו חושבים: אולם התצוגה המקומי של מיצובישי היה עמוס בעבר במגוון דגמים. החל בקטגוריית הליבה עם הלאנסר והגאלאנט, דרך רכבי עבודה כמו טנדר ה-L200 והפאג'רו בשטח, ואפילו דגמי ביצועים בדמות לאנסר EVO. כיום הוא מהדלים בשוק ולמעשה מעניק מקום רק לאאוטלנדר.

גרסת הכמו-שטח החדשה של האחרון ממוקמת בארה"ב מול מתחרים פופולריים כמו הונדה פספורט טרייל ספורט וסובארו אאוטבק ווילדרנס שלא משווקים כאן, עם יתרון בדמות שורת מושבים שלישית. האם שיווק מקומי יכול להיות צעד נכון? בהחלט כן, בעיקר אם היבואנית מעוניינת להמשיך ולמכור כאן את מכוניות המותג.