תשמור על העליונות? טויוטה חשפה הנעה היברידית משופרת

היצרנית שאחראית למהפכת המנועים ההיברידיים ומי שמובילה את הבשורה גם כיום, משחררת פרטים ראשונים על מנועי בנזין-חשמל מתקדמים, עוד יותר חסכוניים וחזקים. וגם, מנוע שלושה צילינדרים אאוט, ארבעה אין

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טויוטה חשפה פרטים ראשונים על מערכת ההנעה ההיברידית שתשמש אותה בחלק ניכר מהדגמים. יצרנית הרכב הגדולה בעולם, שגם מובילה במספר הדגמים ההיברידיים ובמכירות של הטכנולוגיה כמעט בכל שוק - כולל ישראל - בו היא נמצאת, מבטיחה חסכון של עד 15% בבנזין בהשוואה לדור המנועים היוצא ופעולה חלקה יותר של כל רכיבי ההנעה.

המנועים החדשים - גם בגרסאות מוגדשות - יוצעו בנפח של 1.5 ליטר או 2.0 ליטר עם ארבעה צילינדרים, במקום שלושה צילינדרים בנפח 1.5 ליטר כמו למשל ביאריס ויאריס קרוס, 1.8 ליטר עם ארבעה צילינדרים בקורולה ו-2.4 ליטר טורבו בקראון והיילנדר.

לדברי טויוטה, הקטנת חיכוך תנועת הבוכנות בתוך הצילינדרים, תצמצם את אובדן האנרגיה כתוצאה מהתחממות ובשל כך הביצועים יהיו עדיפים תוך צריכת דלק מתונה יותר. יחידות ההנעה מבטיחות גם פעולה חלקה ושקטה יותר, כך טויוטה, חלק מכך עקב המעבר משלושה לארבעה צילינדרים, תצורה שמבטיחה פחות רעידות ורעשים תחת עומס.

המנועים החדשים ישודכו ליחידות ניהול מנוע חדשות, קלות וקומפקטיות יותר, ממירי מתח חדשים ובגרסאות היברידיות והיברידיות-נטענות יהיו מנועים חשמליים קומפקטיים וחזקים מבעבר. שינויים אלו יאפשרו לצמצם את גודל תא המנוע בחרטום ולשפר בכך את מקדם הגרר, מה שיאפשר להציג צריכת דלק משופרת במיוחד במהירויות שיוט.

המנועים החדשים ייתמכו על-ידי פלטפורמה חדשה "רב-נתיבית", המתוכננת עבור חשמליות מבוססות סוללות, היברידיות, היברידיות-נטענות וגם בנזין בלבד. אלו האחרונות מיועדות בעיקר לשווקים מתפתחים או כאלו שלא שמים דגש על צמצום רמות הזיהום מתחבורה, וספק אם הן רלוונטיות לישראל. בכל מקרה, טויוטה עדיין לא מספקת מפרטים סופיים או מועד לתחילת שיווק המנועים החדשים.

יחידות הכוח החדשות עשויות למצוא דרכן, מעבר לטויוטה ומותג דייהטסו שבבעלותה (ושאינו נמכר כיום יותר בישראל), גם לשותפות אחרות של ענקית הרכב היפנית – בהן סוזוקי, מאזדה וסובארו. שלושתן משתמשות כיום ברכיבים ממערכות ההנעה ההיברידיות של טויוטה או במערכות שלמות, אך לפי שעה לא הצהירו רשמית אם יעשו שימוש גם במנועים החדשים.

אם זה יקרה, טויוטה עשויה ליהנות מפוטנציאל מכירות של קרוב ל-16 מיליון יחידות בשנה מהמערכת החדשה, מספר אדיר שיאפשר לה להפוך את פיתוחה לרווחי מוקדם בהרבה ממתחרות כמו פולקסווגן או יונדאי, שמוכרות מיליוני מכוניות פחות בשנה.