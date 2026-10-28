תמיד אחרי כולן: GM החליטה להשקיע בהיברידיות

היצרנית שמפגרת אחרי התעשייה – אפילו באמריקה – בייצור מכוניות היברידיות, הודיעה כי תשקיע הון עתק בטכנולוגיה. אבל עד שתראו בנזין-חשמל בשברולט או ביואיק הבאה שלכם, יעברו עוד שנים

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ג'נרל מוטורס (GM) הודיעה רשמית על השקעה בפסי ייצור למכוניות היברידיות, כולל רכבי פנאי גדולים. נזכיר כי יצרנית הרכב הוותיקה היא עדיין הגדולה בארה"ב ועד לפני כשני עשורים הייתה הגדולה בעולם במשך עשרות שנים. אך בעידן הנוכחי, בעיקר לאחר המשבר הגדול ב-2008, היא מחזיקה במקום ה-6 בתעשיית הרכב, אחרי טויוטה ופולקסווגן, סטלנטיס (הקונצרן שנוצר מחיבור פיאט-קרייזלר ופיג'ו), יונדאי-קיה וב-2025 אפילו BYD, הסינית הצעירה.

מרבית הסיבות לדעיכה מוכרות היטב, וקשורות להתנהלות מגושמת בעידן של מהירות תגובה ותכנון חכם. בין היתר עקב אי השקעה במערכות הנעה מתקדמות המאפשרות להתחרות בשווקים מחוץ לאמריקה, ובפרט היברידיות והיברידיות-נטענות. בעוד בסוג הראשון שולטת טויוטה, בשני קיימת כיום תחרות עזה במיוחד מסין, עובדה שגרמה ל-GM לאבד נתח שוק בשוק הרכב הגדול בעולם ולהפוך לפחות ופחות תחרותית גם באירופה, שם היא כמעט ולא משווקת עוד.

במסגרת התוכנית להשקת היברידיות – תחום בו GM למרות גודלה היא אחת היצרניות הקטנות בעולם – האמריקנים ישקיעו 750 מיליון דולר בשדרוג פסי הייצור בדטרויט. אלו ייצרו רכבי קרוסאובר (פנאי) גדולים יחסית עם שלוש שורות מושבים, שישווקו תחת מותגי הליבה של הקונצרן: ביואיק, שברולט ו-GMC.

כיום מייצר המפעל במישיגן את דגמי ביואיק אנקלייב, שברולט טראוורס ו-GMC אקדיה, מהם משווק בישראל רק הטראוורס. הוא מצויד אצלנו, כמו באמריקה, במנוע טורבו-בנזין ללא סיוע חשמלי כלשהו, עם נפח של 2.5 ליטר, 328 כ"ס ודירוג זיהום הגבוה ביותר, 15.

למרות שהיא מוכרת מיליוני מכוניות בשנה מעשרות דגמים וסוגים, GM מייצרת כיום לשוק האמריקני רק דגם היברידי אחד וגם הוא במספרים נמוכים – שברולט קורבט אי-ריי. זאת בהשוואה לצי מכוניות היברידי כמעט כולו אצל טויוטה, למשל.

ההשקעה במפעל לנסינג דלתא במישיגן מגיעה בנוסף להשקעה קודמת עליה הכריזו בקונצרן, בסך 1.25 מיליארד, מה שיביא את ההשקעה במפעל הענק לשני מיליארד דולר בסך הכל.

ההחלטה להשקיע בייצור מכוניות היברידיות מגיעה לאחר שורת הבטחות לא ממומשות אותן פיזרו בכירי GM לאורך קרוב לארבע שנים. בעבר אף הבטיחו כי המכוניות ההיברידיות יגיעו לשוק ב-2027, אך ספק אם התוכנית החדשה תיושם כל-כך מהר, שכן הפער ממועד הכרזה עד לסיום העבודות לשדרוג פס ייצור והשקת דגם חדש, אורך בדרך כלל שנתיים עד שלוש.

עוד נמסר כי הפרויקט ימומן בחלקו על-ידי הממשל הפדרלי, בעקבות ביקור במפעל שנערך על-ידי עוזר שר האנרגיה האמריקני, אודרי רוברטסון. הממשל יממן כחצי מיליארד דולר במענקים, ודחף את GM להשקיע בייצור מכוניות היברידיות במקום חשמליות – לאחר שבתחילת שנה שעברה ממשל טראמפ הכריז על בלימת המעבר לחשמליות לא מזהמות (בזמן הנסיעה) לטובת חזרה לבנזין.

אלא שהמלחמה באיראן ומלחמת הסחר של טראמפ הובילו לזינוק במחירי הבנזין, לפגיעה חסרת תקדים בשיעור התמיכה בנשיא המכהן בסקרי דעת קהל רבים ולהערכות במערכת הפוליטית כי מפלגתו, המפלגה הרפובליקנית, תאבד בבחירות האמצע שייערכו בחודש הבא מושבים רבים בשני בתי הנבחרים (הקונגרס והסנאט) ועשויה אף לאבד את השליטה בשניהם.

זינוק המחירים גם שלח את הצרכנים האמריקנים לחפש מכוניות חסכוניות יותר בדלק, ותפס במיוחד את היצרניות האמריקניות, אך פחות את היפניות למשל, לא מוכנות עם דגמים מתאימים, ובמיוחד היברידיים או חשמליים.