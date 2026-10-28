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1,079 כ"ס, רוח בשיער ו-350 קמ"ש: זו המפלצת החדשה של אסטון מרטין

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יצרנית מכוניות הספורט אסטון מרטין, מי שהפכה לספקית הרשמית של Q, סוכן הגאדג'טים של ג'יימס בונד בסדרת הסרטים הפופולרית ומי שמתמודדת עם שנים לא מעודדות מבחינה שיווקית, חשפה יצירה חדשה: וולהאלה (Valhalla) ספיידר, גרסה נטולת גג למכונית העל בעלת השם הזהה שהוצגה עוד בתערוכת ז'נבה 2019 תחת השם AM-RB.

זו מכונית-על דו-מושבית עם מנוע 4.0 ליטר V8 טווין-טורבו מרכזי עם 828 כ"ס שמניע את הגלגלים האחוריים, ועוד שני מנועים חשמליים לגלגלים הקדמיים עם 251 כ"ס. בסך הכל ישכנו מתחת לרגל ימין שלכם - טוב, לא בדיוק שלכם - 1,079 כ"ס שיאיצו אותה עד למהירות מרבית מוגבלת אלקטרונית של 350 קמ"ש.

קשיים כלכליים באסטון מרטין הובילו לכך שהייצור שלה התעכב באופן חריג, ורק בדצמבר האחרון החלו מסירות ראשונות - מתוך סדרה מוגבלת של 999 יחידות במחיר של 580 אלף פאונד כל אחת, או בעברית 2.38 מיליון שקל, לפני מסים.

לא מיותר לציין שהספיידר תהיה יקרה עוד-יותר, והבריטים לא מציינים אם תוצע כחלק מסדרת הייצור המוגבלת של 999 יחידות או שבסדרה נפרדת. מחיר הגרסה החדשה עדיין לא פורסם אבל אם היינו צריכים לנחש, היא צפויה לגרד את ה-700 אלף פאונד, לפני מסים.

מה שכן ידוע הוא שהגג מבד וזמני בלבד, כלומר ניתן להשתמש בו רק אם אתם "זוחלים" במהירות של 200 קמ"ש או פחות. כדי לנסוע מהר מכך אתם מוזמנים להסיר אותו לחלוטין, או לרכוש גג קשיח-מתפרק מסיבי פחמן, שצפוי לעלות לפחות כמו משפחתית רנדומלית.

מלבד זאת נמסר כי הוולהאלה ספיידר, כמו אחותה הסגורה, פותחה וכוילה בשיתוף חטיבת הפורמולה 1 של אסטון מרטין, איתה היא מתחרה - בהצלחה מועטה בלבד, למרות שאלוף העולם לשעבר פרננדו אלונסו הוא אחד הנהגים (השני הוא בנו של בעל החברה) - בספורט המוטורי היוקרתי ביותר תחת השם "אסטון מרטין אראמקו פורמולה 1".

ביצרנית מציינים כי השינויים בין הקופה לספיידר מינוריים, כפי שניתן גם להתרשם מהעיצוב, ונוגעים בעיקר לכיול שונה למתלים ולהיגוי בהתאם להבדל המשמעותי במבנה, שכן הגג אינו חלק נושא בעומס. גם נתוני התוכנה במחשב ניהול המנוע שונים, וכך גם לגבי אבזרי הבטיחות כמו בקרת יציבות. כדי לשמר את כושר ההצמדה (עד 600 ק"ג), בוצעו שינויים למערכות העזר האווירודינמיות, האקטיביות והפסיביות.

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