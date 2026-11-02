פחות יגואר, יותר טויוטה: וויימו תציע מוניות אוטונומיות מתוצרת יפן

אחרי שנים של הסתמכות על יגואר ובהמשך קצת על לקסוס וסטלנטיס, חברת המוניות הרובוטיות של גוגל מרחיבה את השירות גם למוניות מתוצרת טויוטה - על בסיס דגם שנמכר גם בישראל. חפשו אותן בקרוב בטוקיו וערים נוספות

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חטיבת המוניות ללא נהג של אלפאבית (גוגל) העונה לשם וויימו (Waymo), תחל בקרוב בניסוי ציבורי במוניות אוטונומיות מתוצרת טויוטה, כך הודיעו שני הצדדים בסוף השבוע. נזכיר כי חברת הטכנולוגיה הסתמכה עד כה בעיקר על מוניות שמבוססות על יגואר I-פייס, מהמכוניות החשמליות הסדרתיות הראשונות בעידן המודרני, ובהמשך לתקופה קצרה על לקסוס RX היברידי וקרייזלר פסיפיקה היברידי, אם כי אלו נזנחו לטובת צי חשמלי מלא.

כעת וויימו וטויוטה חשפו את הדגם הראשון שישמש את האמריקנים, מתוצרת יצרנית הרכב הגדולה בעולם: ה-bZ4X, רכב פנאי בגודל בינוני שמשווק גם בישראל. בניגוד ליגואר, טויוטה תייצר את הרכב במלואו בפס הייצור שלה במרכז יפן (טאקאוקה), כאשר מהנדסי וויימו יבצעו את התקנות החומרה הנדרשת לנהיגה אוטונומית - מצלמות, חיישנים, רדארים ומחשבים - כבר במפעל, מבלי צורך לשנע את המכוניות לנקודת התקנה שנייה. זה יחסוך כמובן בעלויות ויקצר את משך הייצור.

שירות המוניות של וויימו על בסיס טויוטה יפעל בשלב ראשון - החל משנה הבאה - ביפן. שתי החברות המשתפות פעולה לא פירטו בכמה מוניות מדובר ולפחות בשלב ראשון הן ייסעו בנוסף למוניות ה-I-פייס הוותיקות, ולא במקומן. זהו השלב המעשי בתוכנית רב-שנתית, עליה הכריזו הצדדים עוד באפריל 2025.

לפי וויימו, המוניות של טויוטה צפויות להיפרס בהמשך גם בשווקי הגה ימני נוספים, דוגמת בריטניה. "אני חושב שהחזון והשותפות האסטרטגית נועדו להתרחב מעבר לכך (יפן ובריטניה; ר.צ)", כך הצהיר מנכ"ל-שותף וויימו, דמטרי דולגוב, "אבל אנחנו עוד לא יודעים לשתף (אילו) מדינות או תאריכים או פרטים".

הירוקי נקאג'ימה, חבר דירקטוריון וסגן נשיא בכיר בטויוטה, הוסיף כי "טכנולוגיית בטיחות יוצרת שינוי גדול כאשר היא מגיעה לכמה שיותר אנשים. שיתוף הפעולה (עם וויימו) יאפשר להפיץ את הטכנולוגיה ולהביא אותה ללקוחות ביפן ומעבר לכך".

לפי נקאג'ימה, "טויוטה תמשיך במקביל לבחון דרכים להטמיע מכוניות בתשתית באופן שיהפוך את אותם כבישים לבטוחים יותר. אף חברה לא יכולה להשיג את היעד של אפס תאונות דרכים לבדה, אבל עם שותפות כמו וויימו נוכל להגיע לכך, צעד אחר צעד".