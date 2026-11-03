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מגמה הפוכה: נהגי חשמליות חוזרים לבנזין, ולא רק אצלנו

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אחרי כמה שנים של זינוק אדיר במכירות כלי רכב חשמליים, נראה שנהגים רבים שוקלים חזרה לבנזין, או לפחות למנועים משולבים (היברדיים) של בנזין וחשמל. כך לפי מחקר שנערך במספר מדינות במערב, בהן גרמניה, איטליה, ספרד, בריטניה, צרפת וארה"ב, לצד אוסטרליה והודו במזרח. מגמה זו מקבילה לתהליך שמתרחש בשנה האחרונה בישראל, עם נהירה של רוכשים רבים מחשמליות מלאות להיברידיות-נטענות והיברידיות רגילות - ללא טעינה מרשת החשמל.

מהמחקר, שכלל כ-4,000 נהגים ברכב חשמלי, עולה כי שיעור הנהגים ששוקל לחזור לבנזין עלה מ-23% בלבד אשתקד ל-28% השנה. הסיבה העיקרית לשינוי המגמה נעוצה בקשיי טעינה. לטענת בעלי חשמליות, בהיעדר תשתית מספקת, ציבורית או פרטית בבניינים שלא מאפשרים התקנת עמדת טעינה, מכונית חשמלית לא מספקת להם מספיק גמישות שימוש נחוצה.

למרות העלייה - שלבטח לא תשמח ארגוני איכות סביבה ובריאות ציבורית או את המחוקקים במדינות המערב, המנסים לצמצם פליטות מזהמים מתחבורה - עדיין רוב ניכר מנהגי החשמליות מרוצים מהבחירה, וישקלו גם במכונית הבאה לנהוג בחשמלית.

64% מכלל הנהגים השיב שישקול חשמלית נוספת, כאשר במדינות כמו בריטניה וגרמניה המספרים גבוהים עוד יותר - 87% ו-78% בהתאמה. באיטליה לעומת זאת הספקנות גדולה בהרבה - רק 48% מנהגי החשמליות ישקלו לקנות אחת נוספת בהמשך.

"רוב בעלי החשמליות בסקר יקנו נוספת, שזה מעודד", כך לפי רוברט פישר, יועץ ניהולי בכיר בחברה שערכה את הסקר, SBD אוטומוטיב. "אבל כאשר בעלי החשמליות שוקלים היברידית כרכב הבא, צריך להבין מדוע החשמלית לא סיפקה את כל דרישות התחבורה שלהם".

המחקר מצא עוד כי קיים לא רק שוני בין נהגים ממדינות שונות, אלא גם בין מכוניות ממוצא שונה. נהגים של חשמליות ממותגים יפנים ואירופים היו מרוצים יותר מהרכישה וישקלו רכב חשמלי נוסף בשיעור של 73% ו-69% בהתאמה. מנגד, נהגי מכוניות מתוצרת סינית מרוצים פחות – ורק 45% ו-42% בהתאמה מהם ישקלו חשמלית נוספת אחרי הנוכחית.

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