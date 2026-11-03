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בסגנון אירופי, במחיר מפתיע: ליפמוטור B05 הגיעה ארצה

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בקצרה:

  • ה-B05 היא המשפחתית החדשה של ליפמוטור
  • עם 218 כ"ס וטווח תיאורטי של 482 ק"מ
  • המחיר עומד על 140 אלף שקל

בתצורה קלאסית: ליפמוטור מתחילה לשווק בישראל את ה-B05, משפחתית קומפקטית שתהיה דגם חשמלי רביעי באולם התצוגה שלה. עבור השוק האירופי היא מיוצרת בסרגוסה שבספרד, אבל אלינו היא תגיע מהמפעל בסין ותנסה להתמודד מול המתחרות הוותיקות MG4, אורה 03 ו-BYD דולפין. תג המחיר עומד על 140 אלף שקל.

כבסיס משמשת הפלטפורמה הייעודית של היצרנית, עם מערכת הנעה זהה ל-B10 שכוללת מנוע חשמלי אחורי (218 כ"ס) וזינוק ל-100 קמ"ש ב-6.7 שניות. בשונה מאירופה בה היא מוצעת עם אפשרות בחירה בין שני מארזי סוללה, אלינו היא תגיע רק עם הסוללה הגדולה (67.1 קוט"ש) וטווח נסיעה תיאורטי של 482 ק"מ. טעינה מהירה (175 קילוואט) מאפשרת מילוי מ-10% ל-80% ב-26 דקות.

מה עוד צריך לדעת: בהשוואה ל-B10, בסיס הגלגלים זהה (273.5 ס"מ) אבל היא ארוכה ב-8.5 ס"מ (451.5 ס"מ) ונמוכה ב-14.5 ס"מ (152 ס"מ), מה שמאפשר לה מקדם גרר נמוך במעט (0.26). במפתיע, תא המטען קטן ב-85 ליטר (345 ליטר) ואין תא נוסף מלפנים כמקובל בחשמליות מודרניות.

רשימת האבזור דומה ל-B10 וכוללת בין היתר לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) ומסך מגע גדול ("14.6) עם מצלמות היקפיות, ריפוד דמוי עור עם כיוון חשמלי וחימום למושבים הקדמיים, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל על פתיחת דלת.

מה אנחנו חושבים: באירופה ה-B05 זולה מה-B10 ב-5% עד 8% אך במפתיע, היבואנית הצמידה לה תג-מחיר זהה לגרסת הפנאי. בהתחשב בהעדפות הקהל ובזהות המכאנית-טכנולוגית, עמדת הזינוק שלה פחות טובה. ועוד לא אמרנו כלום על מגוון מתחרות משפחתיות חשמליות שלא זכו כאן להצלחה גדולה ומתומחרות באופן דומה ל-B05, או לעובדה שאיון UT ו-MG4 אורבן הקטנות ממנה במעט, זולות ממנה באופן משמעותי.

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