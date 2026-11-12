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שילוב זרועות: ג'ילי ורנו פיתחו מנוע V8 חדש

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הורס (Horse, סוס), חטיבת מנועי הבעירה הפנימית של ג'ילי-רנו, חשפה יחידת כוח חדשה למכוניות ספורט. היא מיועדת ללוטוס, יצרנית מכוניות הספורט הבריטית שנמצאת בבעלות ג'ילי, שתעשה בה שימוש במכונית על חדשה - ככל הנראה יורשת מודרנית לאספרי, מכונית הספורט משנות ה-70 שזכורה במיוחד כמכונית-צוללת מהסרט "המרגל שאהב אותי", בכיכובו של רוג'ר מור כג'יימס בונד.

בעוד האספרי ההיא צוידה במנוע בנזין אטמוספרי, החדשה - שמכונה בינתיים בשם הקוד טייפ 135 - תעשה שימוש בהנעה היברידית. בבסיס יהיה מנוע V8 בנפח 4.0 ליטר, הראשון מסוגו שהורס מפתחת מאז נוסדה כמיזם משותף (45%-45%) בין ג'ילי ורנו. למערכת ההנעה הספק מרבי של "יותר מ-680 כ"ס" ומומנט מרבי של 81.5 קג"מ, והוא יעביר את הכוח לגלגלים האחוריים בסיוע תיבת שמונה הילוכים רובוטית כפולת מצמד שפותחה במיוחד. הורס מבטיחה משקל עצמי נמוך של 200 ק"ג בלבד למנוע החדש, שמכונה "W40".

בעבר, לוטוס הבטיחה כי המנוע החדש ישודך להנעה היברידית נטענת משקע (PHEV), אם כי בהודעת הורס לא נמסר איזו מערכת היברידית תוצע - רגילה או נטענת. נפח המנוע והנתונים החזויים צפויים לאפשר ליצרנית הבריטית להתחרות בפלח מכוניות העל מול דגמים של אסטון מרטין, פרארי וחטיבת AMG של מרצדס, שמציעות כולן מנועים עם או בלי סיוע חשמלי בעלי נפח דומה.

הטייפ 135, צפויה להגיע לייצור סדרתי ב-2028, ככל הנראה תחת השם אספרי. נכון לעתה לא ידוע כיצד תיראה, ואם לוטוס תבחר בנתיב עיצוב הרטרו, ששוטף בזמן האחרון את תעשיית הרכב. בעבר הקרוב לוטוס רמזה כבר על מכונית על בהשראת האספרי, בדמות הת'אורי 1 (תאוריה 1), מכונית תצוגה מ-2024. מכונית העל החדשה תיוצר - בניגוד לרוב דגמי לוטוס המודרניים - בבריטניה במקום בסין, ותשמש כספינת הדגל של המותג. הורס צפויה להציע את המנוע החדש גם ליצרניות אחרות, כדי לשפר את כדאיות הייצור שלו.

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