חשמל בגדול: BYD הציגה אטו 8

מדווחים מתערוכת פריז: BYD הציגה את האטו 8, רכב פנאי גדול עם מקום לשבעה נוסעים והנעה חשמלית או היברידית. כל הפרטים וגם מתי הוא צפוי לנחות כאן, בפנים

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בקצרה:

האטו 8 יהיה רכב הפנאי הגדול של BYD

עם הנעה חשמלית מתקדמת ומקום לשבעה

צפוי לנחות כאן בתחילת השנה הבאה

ספינת דגל: BYD הציגה בתערוכת פריז את האטו 8, שהוצג בסין בתחילת 2025 תחת השם טאנג L וכעת עורך הופעת בכורה ביבשת הישנה. הוא יורש את הטאנג EV שהיה דגם ראשון אותו שיווקה היצרנית הסינית באירופה, בעוד לישראל הוא צפוי להגיע במהלך השנה הבאה במטרה להתמודד מול מתחרים קוריאנים כמו קיה EV9 ויונדאי איוניק 9.

בשונה מהטאנג היוצא, שהיה למעשה גרסה מוסבת לחשמל של דגם בנזין, האטו 8 עושה שימוש בפלטפורמה ייעודית לחשמל עם ממדים גדולים משמעותית. הוא ארוך ב-7 ס"מ (504 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-13 ס"מ (295 ס"מ), מה שמאפשר תא מטען גדול ב-35 ליטר (270 ליטר) מאחורי שורת המושבים השלישית כמו גם הוספת תא מטען קדמי (136 ליטר) שנפתח בשתי נקישות על הסבכה הקדמית.

העיצוב החיצוני מודרני מבעבר, משלב יחידות תאורת מטריקס לד מפוצלות מלפנים, פס מתכתי המחבר ביניהן וכונסי אוויר בפגוש הקדמי, מסיטי אוויר מאחורי בתי הגלגלים, ספויילר בקצה דלת תא המטען ויחידות תאורה אחוריות עם פס מחבר וסמל מואר למותג. סביבת הנהג כוללת כמקובל לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25) ומסך מגע גדול ("15.6) עם מערכת הפעלה של גוגל וגם תא עם יכולת קירור (מינוס 6 מעלות) או חימום (50 מעלות).

חשמל מתקדם: האטו 8 יוצע עם אפשרות בחירה בין הנעה אחורית (462 כ"ס) וזינוק ל-100 קמ"ש ב-8 שניות או הנעה כפולה (775 כ"ס) ו-4.6 שניות במיאוץ הקלאסי, 0.3 שניות מהר יותר מהטאנג היוצא. שניהם עם סוללת 115 קוט"ש וטווח נסיעה של 650 ק"מ להנעה אחורית ו-600 ק"מ להנעה כפולה. בהמשך הוא יוצע גם עם מערכת הנעה היברידית, המשלבת מנוע בנזין כמאריך טווח.

מערכת טעינה מהירה בטכנולוגיית פלאש תאפשר מילוי מ-10% ל-70% ב-5 דקות, או מ-10% ל-97% בתשע דקות. לדברי היצרנית אפילו בטמפרטורה של מינוס 30 מעלות המגבילה משמעותית את יכולת הטעינה, המילוי מ-20% ל-97% יסתיים תוך 12 דקות בלבד. BYD מבטיחה כי עד סוף השנה היא תקים באירופה 3,000 עמדות טעינה ייעודיות שמאפשרות את יכולות הטעינה יוצאות הדופן הללו. נציגי היבואנית טענו כי שתי עמדות ראשונות כאלו יוקמו גם בישראל בחודשים הקרובים.

צולם באמצעות DJI OSMO POCKET 4, באדיבות היבואנית בנדא מגנטיק