אשרי הכפתור: אודי, אקספנג וקיה הצטיינו במבחני ריסוק

דגמים חדשים של שלושת המותגים זכו לציונים גבוהים במבחן בטיחות, שניים מהם גם הודות לחזרה למתגים פיזיים. לאקספנג יש בתחום הזה עוד מקום לשיפור

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גוף מבחני הבטיחות הבלתי-תלוי והמוערך Euro NCAP, פרסם סדרה חדשה של מבחני בטיחות לדגמים חדשים. המבחנים הפעם נערכו תחת פרוטוקול ניסוי מחמיר מאי פעם, שנכנס לתוקף השנה ואשר מעניק חשיבות גדולה יותר לקלות התפעול של הרכב, מתוך הנחה שתפעול מורכב גורם להיסח דעת ועלול לגרום לתאונות.

הפעם נבחנו שלושה דגמים: אודי Q7, אקספנג X9 וקיה EV2, כולם זכו לציון חמישה כוכבים המרבי, אבל רק אודי וקיה זכו לשבחים על שימוש נבון במתגים פיזיים לתפעול מערכות שונות, ולא רק מסך המגע.

ב-Euro NCAP מציינים כי הם מזהים מגמה מבורכת של חזרה למתגים כאלה, במקום מתגי מגע ותפעול מערכות (כמעט) רק דרך המסך, ובמיוחד בקרב מותגים אירופים. לא לגמרי מפתיע, שכן הביקורת הקשה ביותר במסכי המגע הוטחה על ידי מומחי רכב אירופים ולקוחות מקומיים.

אקספנג עדיין נסמך יתר על המידה על מסך המולטימדיה, ובהתאם ירד הציון לו זכה. המיניוואן המרשים אקספנג X9 שמר בכל זאת על ציון מרבי של חמישה כוכבים, הודות לבטיחות פאסיבית גבוהה ושלל מערכות בטיחות אקטיביות.

בדירוג בטיחות הנהיגה, שמושפע מקלות התפעול של הרכב, דורג ה-X9 ב-57% בלבד, לעומת 72% לאודי Q7 החדש ו-74% לקיה EV2. זו האחרונה דורגה בציון סביר של 66% למערכות מניעת תאונה, בהתאם לייעודה כרכב קטן וזול יחסית, בעוד אקספנג X9 זכה ב-82% בסעיף זה ואודי Q7 ב-77%. בדירוג ההגנה על נוסעים במקרה בו תאונה לא נמנעה, המיניוואן הגדול של אקספנג ורכב הפנאי הגדול של אודי זכו שניהם ב-88%, בעוד קיה ב-86%.

לצד המבחנים החדשים, ה-Euro NCAP ביצע גם מבחנים משלימים לטנדר BYD שארק, שאינו משווק (בינתיים) בישראל. הטנדר דורג בציון חמישה כוכבים, על-בסיס מבחן שנערך לו אשתקד על-ידי ANCAP, הגוף האוסטרלי שמבצע מבחנים לפי פרוטוקול דומה ל-Euro NCAP.

מלבד זאת נבחנה גם מאזדה 2 היברידית שאינה משווקת בישראל, תאומה של טויוטה יאריס שכן נמכרת אצלנו. כמו אחותה, שנבחנה זה מכבר, ה-2 זכתה בציון של ארבעה כוכבי בטיחות בלבד.