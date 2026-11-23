משפרת ביצועים, אבל במחיר גבוה: זו סקודה פאביה המחוזקת

מתחילה לשווק גרסה מחוזקת לסופר-מיני פאביה, עם הספק משופר, מראה משודרג ותג-מחיר עסיסי. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

סקודה משווקת פאביה מחוזקת

עם 177 כ"ס וביצועים משופרים

המחיר מתחיל מ-170 אלף שקל

בכוחות מחוזקים: סקודה הצ'כית מתחילה לשווק גרסת ביצועים לפאביה תחת הכינוי '130', לרגל חגיגות יום ההולדת להיווסדה. תג המחיר עומד על 170 אלף שקל, ואלה לא פחות מ-49 אלף שקל יותר מגרסת הבסיס, 34 אלף שקל יותר מגרסה עם מנוע זהה (4 צילינדרים, 1.5 ליטר) עם 150 כ"ס.

במקרה של גרסת הביצועים ההספק עומד על 177 כ"ס, 27 כ"ס יותר מהגרסה המוחלשת למנוע הזה, בחיבור לאותה תיבת 7 הילוכים כפולת מצמד. הזינוק ל-100 קמ"ש אורך 7.4 שניות (0.6 שניות פחות) בדרך ל-228 קמ"ש מרביים (6 קמ"ש יותר).

נוצות קרב: סקודה טוענת לשינוי במערך המתלים עם כיול נוקשה יותר והנמכת מרכב של 1.5 ס"מ. גם ההגה כוייל מחדש לטובת שיפור התחושה והדיוק, בעת שבקרת היציבות ניתנת לניתוק חלקי.

מבחינה עיצובית היא נבדלת בצבע שחור לסבכה, לגג ולחישוקים ("18) עם קאליפרים צבועים אדום, כמו גם צמד צינורות פליטה מאחור ותגים המציינים את שם הגרסה. בתא הנוסעים יש מושבים קדמיים עם תמיכה משופרת, הגה שלוש צלעות ודיפונים דמויי קרבון.

רשימת האבזור דומה לגרסאות הבכירות עם לוח מחוונים דיגיטלי גדול ("10.25), מסך מגע ("8) עם מצלמת נסיעה לאחור, בקרת אקלים מפוצלת, חימום להגה ולמושבים הקדמיים, משטח טעינה אלחוטי ותאורת לד אדפטיבית. מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, תיקון סטייה מנתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית.

מה אנחנו חושבים: היצע דגמי הסופר-מיני-ביצועים הצטמצם משמעותית בשנים האחרונות: רנו קליאו RS, פיג'ו 208 GTI, סיאט איביזה קופרה, אופל קורסה OPC לא מיוצרות עוד, בזמן שפולקסווגן פולו GTI ויונדאי i20N לא משווקת עוד, כל אחת מסיבותיה. יש אומנם אלטרנטיבות חשמליות מצרפת ומגרמניה, שחלקן משווקת וחלקן אולי יגיע בעתיד, אבל עם טווח נסיעה מוגבל ומגביל.

ואל הוואקום הזה מנסה סקודה להיכנס עם הגרסה המחוזקת לסופר-מיני שלה, רק שיש לה כמה בעיות. ראשית היא עונדת תג-מחיר גבוה שעד לא מזמן הספיק לסופר-מיני-ביצועים אמיתית. שנית היא לא באמת סופר-מיני חמה, יותר סופר-מיני מחוזקת עם מראה רועש.