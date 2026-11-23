לא רק אתם שונאים את הצפצופים: "צריך לשים סוף להתרעות המעצבנות"

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בקצרה:

ב-EuroNCAP רוצים לצמצם את התרעות השווא

יקדמו מערכות מבוססות-איום

הצפי לניקוד החדש: רק ב-2029

מצב שקט: ארגון הבטיחות האירופאי EuroNCAP, שמבצע מבחני ריסוק למכוניות כבר שלושה עשורים ונתפס כבעל השפעה מכרעת על פיתוחי בטיחות בכלי רכב, מציב כמטרה חדשה את ההתרעות המציקות של מערכות הבטיחות – אלה שהוטמעו והוכנסו לחוק, בין היתר בעקבות התגמול שהעניק אותו ארגון בדיוק למכוניות בהן הותקנו מערכות אלו.

מת'יו אייברי, מנהל הפיתוח האסטרטגי ב-EuroNCAP, העניק ראיון ל'אוטו אקספרס' הבריטי ובו חשף את תוכניות הארגון לצמצום ההתרעות המטרידות. "המשימה שלנו היא להיפטר מכל הצפצופים וההתרעות הקוליות המציקות", אמר אייברי. "אנחנו רוצים להפוך את מערכות העזר המתקדמות לנהג ליעילות ונוחות יותר לשימוש – תחום ש-Euro NCAP טרם עסק בו".

"הבעיה היא שהמערכות מעצבנות את הנהג עד כדי כך שהוא בוחר לכבות אותן", אמר אייברי. "זה לא טוב לאף אחד. תארו לעצמכם נהגים שמכבים את כרית האוויר או את חגורת הבטיחות", הוסיף.

המערכות העיקריות שמייצרות את ההתרעות המטרידות, ושנכנסו לשימוש בהתאם לתקנים האירופים בשנים האחרונות, הן המערכות לבקרת סטייה מנתיב, התרעה על חריגה מהמהירות המותרת והתרעה על הסחת דעת או עייפות, באמצעות מצלמה המנטרת את עיני הנהג.

מלבד הפחתת ניקוד על התרעות יתר, בארגון הבטיחות מעוניינים לקדם את הדור הבא של המערכות. "מערכות זיהוי מבוססות-איום הן למעשה הדבר הבא. מערכות אלו יתערבו רק במקרים קיצוניים – למשל, אם יש סכנת תאונה מאחור, או אם קיים חשש לדריסת ילד. אנו שואפים למצב שבו הנהג כלל אינו חש בקיומן של מערכות העזר בשגרה".

ארגון הבטיחות האירופי הציג השנה מתווה חדש לבחינת מכוניות, הכולל נסיעה בכבישים ציבוריים למרחק של 2,000 ק"מ. זאת במטרה לבדוק את תפקוד מערכות העזר בתנאי אמת, ולתעד את התרעות השווא שהן מייצרות. בתוך שלוש שנים צפוי הארגון לסיים את שלב איסוף הנתונים, ולהתחיל במתן דירוג למערכות העזר.

מה אנחנו חושבים: במשך שנים קידם ה-EuroNCAP את הטמעת מערכות הבטיחות, ותרם לכך שבכל מכונית עממית יש כיום מערכות מתקדמות שמסוגלות למנוע תאונה באופן אקטיבי. סביר להניח שאלפי אנשים ברחבי העולם חייבים את חייהם למערכות אלו, וקשה להפריז בחשיבותן.

אלא שבשנים האחרונות נראה שמישהו לקח את זה כמה צעדים קדימה, ולצד המערכות החיוניות נוספו גם מערכות שמייצרות יותר הטרדה מאשר תועלת – וכן, כפי שהבחינו בכך בכירי ה- EuroNCAP באיחור ניכר, הן מובילות את הנהגים לנתק אותן ולוותר על התועלת האפשרית שבהפעלתן.

הבחינה המחודשת של מערכות אלו, תוך מתן ניקוד למערכות שיצמצמו הטרדות ויתערבו רק במקרי סכנה אמיתיים – היא צעד מתבקש והכרחי. אבל העובדה שהניקוד החדש יחולק רק ב-2029 היא כבר חלמאות לשמה. דרושים צעדי תיקון מהירים בהרבה.

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