אצלנו בשנה הבאה: פרארי 296 קיצונית שאנחנו ממש רוצים

פרארי הציגה גרסת קצה ל-296 שמוותרת על מערכת היברידית ומעט כוח לטובת משקל עצמי נמוך ויכולת מסלול. הנה כל מה שצריך לדעת עליה

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בקצרה:

פרארי הציגה 296 קיצונית וללא סוללה מכבידה

עם פחות משקל וכוח, אבל יותר כוח הצמדה

כאן בשנה הבאה, החל מ-2.5 מיליון שקל

פחות משקל: פרארי הציגה את ה-296 צ'אלנג' סטרדלה, גרסת קצה למכונית הספורט הוותיקה, שלוקחת רכיבים מגרסת המסלול GT3 EVO ומוותרת על סיוע חשמלי וסוללות מכבידות של הגרסה הרגילה. תג המחיר באירופה דומה ל-296 GTB הרגילה שמחירה כאן מתחיל ב-2.5 מיליון שקל. יחידות ראשונות צפויות לנחות במהלך שנה הבאה.

השינוי המשמעותי הוא ויתור סיוע חשמלי המתבטא בדגם הרגיל במנוע (167 כ"ס), סוללה (7.45 קוט"ש) וחיווט חשמלי עם שקע טעינה. הסרתם מקצצת 140 ק"ג במשקל העומד כעת על 1,330 ק"ג. המשקל גם מחולק בצורה מאוזנת במעט – 48.5-41.5 לפנים-אחור לעומת 59.5-40.5 ב-GTB.

פחות כוח: מנוע V6 בנזין כפול-מגדשים בנפח 3.0 ליטר אחראי עיקרי להנעה, עם שינויים שכוללים צמד מגדשים מגרסת המסלול, סעפת פליטה גדולה יותר עם צמד יציאות לעומת אחת ב-GTB, עם צליל משופר וגם ניהול שונה האמור לשפר את זמינות הכוח. הוא מפיק 670 כ"ס העוברים לגלגלים האחוריים, דרך תיבת 8 הילוכים כפולת-מצמד בכיול שונה עם העברות מהירות יותר.

למרות הספק נמוך ב-160 כ"ס וגם יחס הספק משקל נמוך יותר (1.98 ק"ג לכל סוס לעומת 1.77 ב-GTB). את הזינוק ל-100 קמ"ש היא תסיים עשירית שניה מהר יותר (2.8 שניות), וגם תשלים הקפה סביב מסלול הניסויים המפורסם פיאורנו 2.5 שניות מהר יותר (דקה ו-18.5 שניות).

ל-200 קמ"ש לעומת זאת היא תהיה איטית ב-0.6 שניות (7.9 שניות), המהירות המרבית נמוכה ב-30 קמ"ש (300 קמ"ש) וגם צריכת הדלק ופליטת המזהמים צפויים להיות גבוהים יותר.

כוח הצמדה: הצ'אלנג' סטרדלה נבדלת מה-GTB בשורה של מסיטי אוויר סביב למרכב וכנף אחורית גדולה מאחור, שמייצרים יחד 617 ק"ג כוח הצמדה ב-250 קמ"ש, כ-70% יותר מה-GTB. יש גם כונס אוויר גדול במרכז המכסה הקדמי המסייע לשחרר את האוויר החם כלפי מעלה אחרי שעבר במצננים מלפנים, רשת מאחור המסייעת לפיזור החום מהמנוע וגם כונסים ייעודיים עבור קירור הבלמים הקרמיים בהיעדר מערכת מחזור אנרגיה.

גם מערך המיתלים מכוייל באופן ייחודי, עם קפיצים נוקשים כפליים מה-GTB שמצמצמים ב-68% את זוויות הגלגול, שיפור של 34% ביציבות הכיוונית, ויכולת לעמוד בתאוצה צידית גבוהה ב-7%. היא גם עושה שימוש בגומי דביק יותר – פירלי P זירו R דביקים או טרופאו RS דביקים עוד יותר שפותחו במיוחד עבורה.

תא הנוסעים כולל צמד מושבי באקט עם חגורות מרוצים, גימורי קרבון בקונסולה המרכזית ובדלתות, ללא שטיחים וגם הגה חדש עם מתגים פיזיים.

מה אנחנו חושבים: אחרי הביקורת האדירה לה זכתה פרארי עם השקת הלוצ'ה החשמלית, נדמה שהיצרנית מנסה לחזור ולזכות באהדת הגרעין הקשה של לקוחותיה. עם תיבה (כאילו) ידנית ב-12Cilindri וכעת ללא מערכת היברידית מכבידה ב-296. אנחנו לגמרי בעד, וגם מברכים על העובדה שפרארי לא מגבילה את הייצור הפעם, מה שגורם לכך שהמכוניות האלו מבלות את עיקר זמנן במגרשי חניה מקורים של אספנים. רק עבורנו תסדרו אחת בלי כל האלמנטים האווירודינמיים. מיותר בכביש הציבורי.