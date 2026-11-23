מעשה בשלושה איטלקים על שניים

איטלג'ט, מורבידלי ובנלי מציגות דגמים חדשים ומסקרנים. אחד מהם כבר בארץ, אחד רק בתכנון והשלישי רק בתצוגה בינתיים. כנסו כנסו

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קטנוע טורף: משפחת הדראגסטר החריגה ממילא של איטלג'ט בישראל, מתרחבת עם סופר-קטנוע מופרע למראה ובאבזור יוצא דופן. לצד גרסאות ה-125 וה-200 סמ״ק, ישווק מעתה גם ה-459, השומר על העיצוב החריג והשלדה החשופה של הסדרה, אבל מוסיף המון כוח בעזרת שני צילינדרים נוספים, ומתבל בתיבת הילוכים חריגה.

במפתיע, למרות שם הדגם עומד נפח המנוע על 449 סמ״ק. ואנחנו בטוחים שיש מי שיסביר את ה-10 האבודים. הטווין המקבילי מפיק 47 כ״ס (בדומה לסופר-קטנועים מקבילים) ב-9,500 סל״ד, עם מומנט מרבי של 4.2 קג״מ. ושימו לב, הוא משודך לתיבת שישה הילוכים עם אופציה להעברת הילוכים באמצעות מתגים על הכידון, ללא שימוש במצמד. מערכת אותה מכנים באיטלג'ט SmartShift.

ברשימת המכלולים נמצאים מתלים מתכווננים של מרזוקי, מערכת ISAS לכוונון המתלה האחורי תוך כדי רכיבה וצמד דיסקים קדמיים עם קליפרים של ברמבו. קוטר החישוקים "15, גובה המושב 815 מ״מ והמשקל הרטוב המוצהר עומד על 180 ק״ג. האבזור כולל ABS, בקרת אחיזה, מסך TFT, תאורת LED, מצלמות מלפנים ומאחור ובקרת זינוק.

מחיר ההשקה עומד על 70 אלף שקל והדראגסטר מוצע בשחור כתום או בשחור כסף. האחריות היא לשנתיים ללא הגבלת קילומטרים, ומרווח הטיפולים עומד על 10,000 ק״מ או שנה.

טריפל פצצה: ה-TNT 903 שהציגה בנלי בתערוכת EICMA 2026 עשוי להיות יותר מדגם נייקד חדש. מאחורי אופנוע התצוגה עומדת תשתית שנועדה להתרחב למשפחת דגמים שלמה, עם מנוע טריפל חדש ושלדה שתאפשר להתאים לקטגוריות ושימושים שונים.

המנוע פותח מאפס, שוקל 56 ק"ג ומגיע לתקרה מרשימה של 14,000 סל״ד. נתון ההספק עדיין אינו רשמי וההערכות עומדות על כ-150 כ"ס. החבילה כוללת גם קוויקשיפטר, בקרת אחיזה ו-ABS המתחשבים בזווית ההטיה, בעזרת יחידת מדידה אינרציאלית.

אותה יחידה משתתפת גם בניהול אחד הפרטים המסקרנים באופנוע, בדמות צמד כנפונים בעלי זווית משתנה. הם מיועדים להוסיף כוח הצמדה בחזית ולסייע ליציבות גם בכניסה לפניות ובהטיה. במהירות נמוכה ובעמידה הם נסגרים באמצעות מנגנון חשמלי.

השלדה משלבת שלושה חלקי אלומיניום שניתן להתאים לדגמים נוספים. בנלי כבר רמזה על אפשרות לאופנוע סופר-ספורט בשם Tornado 903, ולצדו מוזכר גם אדוונצ'ר בשם TRK 903, שתמונות ריגול שלו כבר פורסמו. המנוע החדש הוצג גם ב-QJMotor Rino 900, מותג נוסף בקבוצת האם.

עבור בנלי מדובר בחזרה לפרק המזוהה היטב עם שורשיה האיטלקיים. משפחת Tornado Naked Tre, שה-TNT 1130 משנת 2004 היה מנציגיה הבולטים. הפעם הכוונה נראית שאפתנית גם ברמת האבזור, עם רכיבי אוהלינס וברמבו שהותקנו בקונספט. המרחק מאולם התצוגה לסוכנויות עדיין לא ידוע. מועד ההשקה טרם נקבע, המחיר לא פורסם, וההערכות מדברות על 2027 או 2028.

עוד אדוונצ'ר מאיטליה: מורבידלי חשפה בתערוכת מילאנו את משפחת ה-T802 לשנת 2027, עם פלטפורמה משותפת ושלוש פרשנויות לשאלה כמה רחוק מהאספלט אתם באמת מתכוונים להגיע. המנוע, השלדה והאלקטרוניקה משותפים: ההבדלים נמצאים בעיקר בחישוקים, צמיגים, מתלים וגובה המושב.

במרכז נמצא מנוע טווין מקבילי מקורר נוזל בנפח 799 סמ״ק, עם 94 כ״ס ו-8 קג"מ. אליו משודכים תיבת שישה הילוכים, מצמד מחליק וקוויקשיפטר דו-כיווני. בכל הגרסאות יש מזלג KYB הפוך בקוטר 48 מ״מ, בולמים מתכווננים, משכך היגוי וחישוקי שפיצים-טיובלס.

T802X היא גרסת הכביש והתיור, עם גלגלי "19 ו-"17 לפנים-אחור, צמיגי מצלר Tourance ומהלך מתלים של 210 מ״מ בשני הקצוות. המושב בגובה 830 מ״מ, מרווח הגחון 206 מ״מ. T802XR מכוון יותר לשבילים, עם גלגלי "21 ו-"18 לפנים-אחור וצמיגי פירלי Scorpion Rally STR. גם כאן מהלך המתלים הוא 210 מ"מ, אבל מרווח הגחון עולה ל-245 מ״מ והמושב ל-850 מ״מ. יש כנף קדמית גבוהה ודיסקים קדמיים בקוטר 320 מ״מ, לעומת 298 מ״מ ב-X.

T802XR ראלי לוקח את אותה תצורה צעד נוסף לשטח, עם מהלך מתלים מוגדל של 233 מ״מ מלפנים ו-230 מאחור, מרווח גחון של 270 מ״מ ומושב ראלי שטוח בגובה 875 מ״מ. מי שרוצה יותר מרווח מעל הסלעים, יצטרך להסתדר עם פחות רגל על הקרקע.

האבזור המשותף כולל ABS ובקרת אחיזה בהטיה, שלושה מצבי רכיבה, בקרת שיוט, רדאר להתרעה על כלי רכב בשטח מת, מצלמת דרך ומסך TFT אנכי בגודל "7. גם חימום לידיות ולמושב, ניטור לחץ אוויר, מגיני מנוע ומיגון גחון כלולים. מכל הדלק מכיל 20.5 ליטר, והמשקל המוצהר ללא דלק עומד על 189 ק״ג ב-X, על 186 ק״ג ב-XR ועל 187 ק״ג בראלי.

הפיתוח נמצא בשלבים אחרונים, ולפי מורבידלי, פרטים על תחילת הייצור והשיווק צפויים ברבעון הראשון של 2027. המחירים טרם פורסמו, וגם לא כל שלוש הגרסאות יגיעו בהכרח לכל שוק.