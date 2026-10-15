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גיבור המלחמה: ג'יפ תחזיר לחיים את הוויליס

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ג'יפ, יצרנית רכבי השטח הראשונה בעולם, זכתה לעיקר תהילתה באמצעות הוויליס MB. הגיבור המוטורי של מלחמת העולם השנייה ומי שהוגדר על ידי הגנרל אייזנהאואר כאחד משלושת האמצעים החשובים ביותר לניצחון במלחמת העולם, לצד מטוס התובלה "דקוטה" וספינות הנחיתה ששימשו לפלישה לנורמנדי.

למרות השורשים וחובבי נוסטלגיה שזוכרים אותו עד היום, ג'יפ מעולם לא ניסתה לשחזר את הוויליס בגרסה מודרנית, למעט גרסאות מעוצבות בהשראתו לרנגלר הנחשב ליורש המודרני. עכשיו, נראה שהוא עשוי לעשות קאמבק כרכב שטח קטן, ככל הנראה עם הנעה חשמלית ובעיצוב השואב השראה מגרסת המקור. גישה דומה לקונספטים שהציג קונצרן האם סטלנטיס, כמו סיטרואן דה שבו או פיג'ו E-T16. סטלנטיס לא נוקבת בתאריך לתחילת השיווק ולהערכתנו אם יאושר, יגיע לשוק לא לפני 2030.

ג'יפ לא מפרסמת בינתיים תמונות או פרטים כלשהם על הוויליס העתידי, והסתפקה בפרסום תמונה של הדגם המקורי כשהוא ניצב לצד ארגז בגודל קטן יחסית עם הכיתוב "לא שביר", רמז לכך שהוא יהיה עמיד כמו גיבור המלחמה.

לדברי ג'יפ, עד סוף העשור אולם התצוגה שלה באירופה צפוי להתרחב משמעותית ולכלול לא פחות משישה דגמים, כולם יוצעו עם אופציה להנעה כפולה. בין היתר היא תציג דור חדש לרנגייד ששיווקו הופסק בשנה שעברה. מי שהיה בעבר הדגם הקטן ביותר שלה זכה להצלחה רבה באירופה עם יותר מ-600 אלף יחידות שעלו על כבישי היבשת הישנה.

עוד היא תציג באירופה גם דגם גדול יותר (סגמנט D), כשייתכן ומדובר בצ'ירוקי המשווק בינתיים רק בצפון אמריקה. גם הריקון החשמלי שכבר משווק בארה"ב צפוי לחצות את האוקיינוס ולנחות באולמות התצוגה שלה באירופה.

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