מכשירים את המחליפים: עובדי וולוו יכשירו רובוטים דמויי אדם לייצור

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עוד משרות אנושיות בסיכון: פועל ייצור רכב במפעל וולוו. יצרנית הרכב השוודית, הנמצאת בבעלות סינית, הודיעה על התחלת הכשרת רובוטים דמויי-אדם בפס הייצור, לקראת תוכנית ניסוי שתחל במחצית הראשונה של 2027. המטרה: להעסיק את הרובוטים - שמלבד עלות רכישתם ואחזקתם לא דורשים שכר, תנאים סוציאליים או הפסקת שירותים ואוכל - כבר מאמצע אותה שנה.

בכך וולוו מצטרפת לשורה של יצרניות רכב גדולות, שהודיעו בחודשים האחרונים על שורה של ניסויים, ובחלק מהמקרים כניסה בפועל לייצור, של רובוטים דומים. אלו נועדו להחליף בני אדם במשימות שדורשות מאמץ פיזי משמעותי, הרמת צמיגים או חלקי רכב כבדים למשל, או חזרתיות רבה, שאף היא גורמת לפציעות בקרב בני אדם.

בשלב ראשון פועלי ייצור יכשירו בוולוו את הרובוטים באמצעות שלט רחוק ובאמצעות משקפי מציאות רבודה. הרובוט יחקה את תנועות הפועל האנושי המפעיל, בתקווה לשפר את רמת הדיוק בהליכי ייצור מדויקים.

אחת הבעיות העיקריות כיום במעבר לייצור ברובוטים דמויי-אדם, היא הקושי לתכנת את הרובוטים לביצוע פעולות הדורשות דיוק, עדינות ולעיתים התאמה אם הפעולה חורגת במעט מההגדרה הראשונית. בחברות פיתוח הרובוטים לא התגברו עדיין גם על בעיית הסיבולת של הרובוטים, שזקוקים לטעינה תכופה - במהלכה הם מושבתים למעשה.

נכון לעתה, ב.מ.וו, הונדה, טויוטה, טסלה, יונדאי, מרצדס ורנו הודיעו כבר על כוונה לעשות שימוש ברובוטים דומים. בחטיבת המחקר של בית ההשקעות מורגן סטנלי, מעריכים כי שוק הרובוטים לייצור עשוי להגיע לשווי של 5 טריליון דולר עד 2050, עם למעלה ממיליארד רובוטים כאלה בפסי ייצור בכל רחבי העולם.

וולוו מפתחת את הרובוטים שלה בשיתוף חברת הטכנולוגיה השוודית הקסגון. רובוט דומה מדגם "איון" של החברה, משמש כיום במפעל לייפציג של ב.מ.וו בגרמניה. לרובוט, שגובהו 1.65 מטר ומשקלו 60 ק"ג, גלגלים במקום רגליים לטובת יציבות ומהירות תנועה משופרות. הוא יכול לנוע במהירות של עד 8.6 קמ"ש ולשאת עד 10 ק"ג. חלק מהרובוטים המשמשים כיום בייצור מצוידים ברגליים, למשל רובוטי הייצור שהוכנסו לניסוי לאחרונה בפס הייצור ספרטנבורג של ב.מ.וו בדרום קרולינה, ארה"ב.

השקעות עתק בטכנולוגיה

בין המשקיעות הגדולות ברובוטים דמויי-אנוש, בולטת טויוטה. יצרנית הרכב הגדולה בעולם הודיעה לאחרונה על כוונתה להשקיע טריליון ין (כמעט 21 מיליארד שקל) בכל שנה בפריסת רובוטים, כולל רובוטים מופעלי בינה מלאכותית, החל ב-2028. היעד הסופי של טויוטה מדבר על פריסת 400,000 רובוטים במפעליה ברחבי העולם. טויוטה מייעדת את הרובוטים תחילה לפעולות כמו אספקת חלקים לייצור ובקרת איכות.

יריבתה הראשית מבית, הונדה, הודיעה על כוונתה לפרוס רובוטים על גלגלים שיתקינו צמות חשמל, פעולה מורכבת שדורשת דיוק רב. מנכ"ל הונדה טושיהירו מיבה, אמר בחודש שעבר כי היצרנית בראשה הוא עומד כבר מבצעת התאמות לדרך בה היא מתכננת ייצור של מכוניות חדשות, כך שזה יתאים לפעולת רובוטים. "ייצור הרכב והעיצוב יתחילו לקחת את זה בחשבון, ונתחיל ליישם את השינוי בתכנון המכוניות שלנו מהשלבים המוקדמים".

האוטומוטיב ניוז מדווח כי בעוד היצרניות מצהירות הצהרות בומבסטיות על מעבר לרובוטים, מה שללא ספק אמור להדאיג את מיליוני עובדי הצווארון הכחול בתעשיית הענק, שורה של מכשולים עומדים בפני הטכנולוגיה בדרך לפריסה משמעותית של רובוטים.

בראשם, מחיר כל רובוט: בין 20 אלף ל-200 אלף דולר, בהתאם ליכולות, כך לפי כריסטיאן זוחה, מנהל תחום החדשנות בחברת הרובוטים אקסנצ'ור. נשיא הקסגון רובוטיקס, ארנו רובר, אמר באירוע השקת הרובוטים של ב.מ.וו שכל אחד מהרובוטים מדגם איון - שנכנסו לניסוי כעת גם בוולוו - עולה למעלה מ-100 אלף דולר.

מומחים בתעשייה גם מעלים תהיות בנוגע ליכולת שמפגינים הרובוטים, לפחות לפי שעה. ליי זו, שותף בדלויט תומטסו בטוקיו, הביע ספק בשיחה עם האוטומוטיב ניוז בנוגע לאפשרות שרובוט יוכל לבצע פעולות באופן מדויק כמו עובד אנושי. "הערך של רובוטי AI נקבע על-ידי כמה הם מסוגלים לקחת עבודות מגוונות ולבצע תנועות באופן אוניברסלי". כלומר, לבצע עבודות ייצור שונות בהתאם למפעל בו הם נמצאים, בלי התאמות מורכבות או תכנות ממושך בכל פעם שרוצים להעביר אותם משינוע צמיגים להרכבת שמשה, או מבדיקת פתיחת וסגירת דלת להרכבת גלגל הגה.