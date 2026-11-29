הכירו את הסיניות שלא הכרתם: רשמים מתערוכת גואנגז׳ו

זו לא הבמה הראשית של תעשיית הרכב הסינית, אבל גם התערוכה המשנית של גואנגז'ו חשפה מספר דגמים מאוד מסקרנים. ברור, עם המון חשמל בעורקים

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תערוכת הרכב של גואנגז׳ו נחשבת אמנם קטנה משמעותית מאלו של בייג'ינג ושנגחאי, והיא משמשת בעיקר כמקדם מכירות בשוק הסיני, עם הרבה מאוד גרסאות אבזור או עיצוב חדשות לדגמים קיימים. ולמרות זאת, היא מתאימה עצמה לעובדה שסין מתהדרת בשוק הרכב הגדול בעולם ובתעשיית הרכב הגדולה מכולן, ובפער. זו תערוכה עצומת מידות, עם 13 אולמות ענק בשטח שלא נופל מהגדולות שבתערוכות המערביות.

ולצד הדגמים המוכרים (בעיקר למקומיים), הופיעו בתערוכה כמה דגמים חדשים לחלוטין, חלקם עשויים גם להגיע אלינו בעתיד. ועוד עניין אחד לפני שנתחיל: טווחי הנסיעה שיוצגו כאן הם הערכה לנתון בתקן האירופי (WLTP) ונתוני יצרן שידוע לכולנו כי אינם משקפים את הטווח במציאות, על בסיס חישוב מתוך הנתון הסיני הלא ריאלי עוד יותר.

GAC – עבור היצרנית מדובר בתערוכה הביתית ובהתאם, הביתן שלה היה הגדול בתערוכה. הוא כלל בתוכו את החטיבות המוכרות של החברה, כולל אלו שאחראיות על ייצור מקומי לטויוטה והונדה, וגם מותג חדש בשם אייסטלנד שנולד במסגרת שיתוף פעולה עם ענקית הטכנולוגיה וואווי (Huawei), ובו שני דגמים.

הראשון הוא ה-GT7, סטיישן ספורטיבית וגדולה (505 ס"מ אורך, 300 ס"מ בסיס גלגלים) שתנסה להתחרות בזיקר 7GT ואווטאר 6T. היא תוצע עם שתי מערכות הנעה חשמליות. הבסיסית עם מנוע מאחור (340 כ"ס) וסוללת 86.1 קוט"ש או 102.7 קוט"ש, עם טווח נסיעה בין 580 ל-675 ק"מ; החזקה עם שלושה מנועים (שניים מאחור ואחד מלפנים), הנעה כפולה עם הכוונת מומנט ו-769 כ"ס, שיזניקו אותה ל-100 קמ"ש בפחות מ-3 שניות.

יש גם גרסה היברידית-נטענת עם מנוע חשמלי אחורי (312 כ"ס) ומנוע בנזין מוגדש (4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר), כגנרטור מאריך טווח. סוללת 35.7 קוט"ש מאפשרת כ-190 ק"מ נקיים מזיהום.

הדגם השני של אייסטלנד נקרא EX7, רכב פנאי ספורטיבי למראה עם ממדים גדולים עוד יותר (510 ס"מ לאורך ו-307 ס"מ לבסיס הגלגלים). הוא יוצע רק עם הנעה היברידית-נטענת, בסידור דומה לסטיישן, עם אותו מנוע בנזין-גנרטור מאריך טווח. ההנעה תהיה אחורית (272 כ"ס) או כפולה (462 כ"ס), וסוללת 52 קוט"ש תספק כ-250 ק"מ נקיים מזיהום. בנוסף תוצע גרסה כפולת הנעה עם 747 כ"ס ו-3.9 שניות בזינוק ל-100 קמ"ש, כאן בשידוך לסוללת 67 קוט"ש המאפשרת 290 ק"מ בכוח החשמל.

BYD – יצרנית הענק הציגה את הווייל (Whale, לוויתן), מיניוואן ראשון עבורה שיכנס לקטגוריה לוהטת בסין. הוא יוצע עם אפשרות בחירה בין הנעה היברידית-נטענת או חשמלית מלאה עם טווח נסיעה של כ-700 ק"מ. בהשוואה לקיה קרניבל הוא ארוך ב-12 ס"מ (527 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-4 ס"מ (313 ס"מ), אך סביר להניח שתא הנוסעים יציע מקום לשישה, כמקובל בסין.

אווטאר – מותג היוקרה של צ'אנגן חשף את ה-T09 הסדרתי, שכבר הוצג בתערוכת פריז כקונספט, אם כי קשה לזהות הבדלים בין השניים. מדובר ברכב פנאי גדול בעיצוב קונבנציונלי ובמרכב מסורתי השונה משאר הדגמים שלה, ועם מקום לשישה נוסעים הודות לממדי ענק: 528.5 ס"מ לאורך ו-315 ס"מ לבסיס הגלגלים. סביבת הנהג כוללת כמקובל מסך ענק לכל רוחב הדשבורד המחולק ללוח מחוונים דיגיטלי ("10.25) וצמד מסכי מגע ("17.2 כל אחד).

הוא יוצע עם מערכת הנעה היברידית-נטענת, עם שני מנועים חשמליים (245 כ"ס מלפנים ו-421 כ"ס מאחור) או שלושה - צמד מאחור (306 כ"ס כל אחד) ואחד מלפנים (245 כ"ס), והנעה כפולה עם הכוונת מומנט מאחור. סוללת 71.2 קוט"ש תאפשר טווח חשמלי של כ-300 ק"מ בעוד מנוע בנזין מוגדש (1.5 ליטר בגרסת הבסיס, 2.0 ליטר בבכירה) ישמש כגנרטור מאריך טווח. הוא גם יציע מערכות מכאניות מתקדמות כמו מתלי אוויר והיגוי אחורי אקטיבי.

דונגפנג – גם היא הציגה תת מותג חדש שנולד בשיתוף פעולה עם ענקית הטכנולוגיה וואווי (Huawei). השם הוא אפיקלנד (Epicland) והדגם הראשון - רכב פנאי עם מקום לשישיה - מקבל את הכינוי X9. הוא יוצע עם שתי מערכות הנעה חשמליות: עם מנוע אחורי (408 כ"ס) או עם מנוע נוסף מלפנים והנעה כפולה (612 כ"ס). בשני המקרים עם סוללת 102.1 קוט"ש שתאפשר טווח שנע בין 500 ל-550 ק"מ ואפשרות לטעינה מהירה ומילוי מ-10% ל-80% בפחות מרבע שעה.

עוד הציגה היצרנית את ה-EP7, סדאן חשמלית עם מקדם גרר סופר נמוך (0.2), למרות ממדים גדולים מטסלה מודל 3, ב-19 ס"מ לאורך (491 ס"מ) וב-4.5 ס"מ לבסיס הגלגלים (292 ס"מ). בינתיים היא מוצעת עם אפשרות בין הנעה אחורית (292 כ"ס) וסוללת 56 קוט"ש, או כפולה (550 כ"ס) עם סוללת 71.2 קוט"ש וכ-540 ק"מ טווח. בעתיד תקבל סוללת מצב מוצק עם הבטחה ליותר מ-1,000 ק"מ בין טעינות על פי התקן הסיני, כ-750 ק"מ על פי התקן האירופאי.

לינק אנד קו - ספינת הדגל 900 מקבלת אחות גדולה בשם 900L, עם ממדים גדולים במעט ב-4 ס"מ לאורך (528 ס"מ) ובסנטימטר לבסיס הגלגלים (317 ס"מ) ובדומה לו עם מקום לשישה נוסעים. העיצוב החיצוני שונה בעיקר בחרטום, עם יחידות תאורה גדולות יותר הכוללות פס מחבר, בעוד סביבת הנהג דומה עם לוח מחוונים צר ומסך מגע ענק במרכז הקונסולה ועבור הנוסע מלפנים.

מערכת ההנעה תהיה היברידית-נטענת, עם שני מנועים חשמליים שמייצרים 992 כ"ס בעוד מנוע בנזין מוגדש (2.0 ליטר, 218 כ"ס) משמש כגנרטור מאריך טווח. הוא יוצע עם שני מארזי סוללה אפשריים – 50 קוט"ש עם כ-180 ק"מ נקיים מזיהום או 70 קוט"ש ו-240 ק"מ. בדומה ל-900, גם כאן מתלי האוויר הם ציוד תקני, כמו גם היגוי אחורי אקטיבי וקוטר סיבוב צנוע במיוחד (10.2 מטר).

ג'טור זונגחנג (Zongheng) – ואי אפשר בלי צ'רי כמובן, כאשר הפעם זוהי חטיבת היוקרה של מותג רכבי השטח, אשר הציגה את ה-R700 כדגם שני במשפחה. העיצוב החיצוני בולט ומוחצן יותר מה-G700, עם סבכת פסים גדולה מלפנים, יחידות תאורה אנכיות וחישוקים נמוכי חתך. פרטים טכניים טרם נחשפו, אבל הוא צפוי לקבל את מערכת ההנעה ההיברידית-נטענת של אחיו הקרבי יותר, עם צמד מנועים חשמליים והנעה כפולה, בעוד מנוע בנזין משמש כגנרטור לטעינת הסוללה.

באיק – היצרנית שרק לפני רגע נחתה בישראל חשפה בגואנגז'ו את ה-5X, רכב פנאי בעיצוב קשוח כמקובל בצו האופנה כיום בסין. המראה שואב השראה לא מקרית מלנד רובר דיפנדר. בהשוואה לרכב השטח הבריטי הוא קצר ב-15.5 ס"מ (486.5 ס"מ), בעיקר כי הוא מסתפק בקופסא על דלת תא המטען במקום גלגל חלופי, בעוד בסיס הגלגלים קצר ב-14.5 ס"מ (287.5 ס"מ) ולכן הוא גם נעדר שורת מושבים שלישית ומקום לשבעה נוסעים כמו בדיפנדר 110. סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) וצמד מסכי מגע ("15.6).

הוא יוצע בגרסה חשמלית עם מנוע אחורי (308 כ"ס) הניזון מסוללת 81.9 קוט"ש המאפשרת כ-470 ק"מ טווח, עם שימוש במתח גבוה (800V) ומילוי מ-30% ל-80% בפחות מרבע שעה. בנוסף יוצעו גם צמד גרסאות היברידיות-נטענות המשלבות מנוע חשמלי (272 כ"ס) ומנוע בנזין מוגדש (1.5 ליטר עם 143 כ"ס) והנעה קדמית, או בגרסה כפולת-הנעה באמצעות מנוע חשמלי נוסף המחובר לגלגלים האחוריים ו-544 כ"ס בסך הכל. טווח הנסיעה החשמלי עומד על כ-225 ק"מ.

ה-5X מצויד אומנם בנעילת דיפרנציאל למנוע החשמלי האחורי, אבל מערך המתלים מבוסס קפיצי סליל ולכן מרווח הגחון (22.8 ס"מ) וזוויות הגישה-נטישה (28-26 מעלות) צנועים מהדיפנדר.

212 - חטיבת רכבי השטח של BAW (ר"ת Beijing Auto Works) קרויה על שמו של רכב השטח הראשון שהציגה החברה, באמצע שנות ה-60 של המאה הקודמת עבור הצבא הסיני. בדומה לתערוכת פריז, גם בגואנגז'ו היא הציגה את ה-T10, למעשה גרסת מרכב קצרה עם 3 דלתות ל-T01 בעל חמש דלתות.

לשני רכבי השטח דמיון לא מקרי לג'יפ רנגלר, ולא רק בעיצוב החיצוני אלא גם בבסיס המכאני: עם שלדת סולם וסידור נדיר של צמד סרנים חיים מלפנים ומאחור וקפיצי סליל. יש אפשרות בחירה בין מנועי 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר, טורבו-דיזל (180 כ"ס) או בנזין מוגדש (251 כ"ס), בשני המקרים בחיבור לתיבת 8 הילוכים אוטומטית ולתיבת העברה עם הנעה אחורית לכביש, כפולה לשטח והילוך כוח. נעילת דיפרנציאל אחורית היא ציוד תקני, בעוד נעילה קדמית היא אופציה בתוספת תשלום. בגרסה הקצרה ניתן גם להסיר את הגג, עם מנגנון זהה לרכב השטח האמריקאי.

הכתב היה אורח חברת GAC