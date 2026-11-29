רואה כוכבים ומחליפה סוללות: יונדאי חשפה איוניק מרקורי

אחרי ונוס מגיע מרקורי: יונדאי מציגה רכב שני בסדרת איוניק לסין, שאמורה לעזור ליצרנית לייצב את המכירות בשוק הרכב הגדול בעולם. והיא מיועדת, אולי, גם לאזורנו

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יונדאי חשפה מכונית תצוגה שלישית בסדרת הכוכבים, תחת המותג "איוניק" שהופרד בסין למותג כמעט עצמאי. קוראים לה "מרקורי" (על שם כוכב חמה), והיא מגיעה אחרי ארת' (כדור הארץ) והראשונה בסדרה, ונוס (נגה), שכבר הגיעה לייצור כ"איוניק V".

והחידוש הגדול בה: החלפת סוללה. בהודעת היצרנית נמסר כי המרקורי תתמוך באפשרות להחליף סוללה מרוקנת בסוללה מלאה בתחנה ייעודית, תהליך שזכור לנו מבטר פלייס וכיום מוצע על-ידי ניו הסינית. המנגנון של יונדאי, שאם אכן יגיע לייצור יהיה סדרתי ראשון מיצרנית לא סינית מאז בטר פלייס, מפותח בשיתוף יצרנית הסוללות הסינית CATL.

בכל מקרה, רכב פנאי מוגדר על-ידי יונדאי "קומפקט-פרימיום", כלומר שמיועד למיצוב מעט גבוה מדגמי יונדאי הרגילים מבחינת איכות ותמחור. בגרסתו הסדרתית הוא יכונה "איוניק M", יושק בסין במחצית הראשונה של שנה הבאה. לפי דיווחים באירופה, יגיע כמותג גם למדינות אחרות מחוץ לסין. תוכנית מפורשת לישראל אגב אין, ומהיבואנית נמסר כי אין כוונה להשיק את הדגם אצלנו.

יונדאי לא מפרסמת בינתיים פרטים טכניים כלשהם לגבי האיוניק מרקורי, למשל מידות או מפרט של יחידת הכוח החשמלית. נזכיר כי איוניק V הושקה תחילה כחשמלית מלאה, ומוקדם יותר החודש הוצגה בסין גם גרסת מאריך טווח, עם מנוע בנזין שמסייע כאשר הסוללה מתרוקנת אך אינו מניע את הגלגלים ישירות. לכך אחראי מנוע חשמלי אחורי עם 202 כ"ס, בעוד מנוע ה-1.5 ליטר בנזין מפיק 94 כ"ס ומשמש כגנרטור בלבד.