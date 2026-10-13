פיג'ו עושה רנו ומעוררת נוסטלגיה בסיוע החשמל

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בקצרה:

פיג'ו מחייה שני אייקונים מהעבר

ה-E-T16 בהשראת מכונית הראלי המצליחה

דור שני ל-RCZ מחזיר את הקופה אחרי עשור

ראלי וטוב לי: ה-E-T16 היא קונספט שפיג'ו הציגה כתשובה לרנו 5 טורבו 3E, שבדומה למתחרה הצרפתית מהווה הומאז' למכונית הראלי מקטגוריית גרופ B העליזה של שנות השמונים, אבל עם הנעה חשמלית כמתבקש. אנחנו מתכוונים ל-205 T16, בעלת מנוע מרכזי והנעה כפולה שהביאה ליצרנית צמד תארי אליפות ליצרנים ולנהגים (טימו סלונן ב-1985 ויוהא קנקונן ב-1986), כמו גם צמד ניצחונות בראלי דקאר (ב-1987 עם ארי ואטנן וב-1988 עם קנקונן).

העיצוב החיצוני מאמץ את הקו הכללי של גרסת הראלי, אבל עם נגיעות מודרניות כמו יחידות תאורה מקוריות הפרוסות לרוחב החזית (בצבע צהוב עם סמל מואר של המותג) והאחוריים (עם הכיתוב E-T16 מואר), פגושים אגרסיביים עם כונסי אוויר מלפנים, מסיט אוויר מסיבי מאחור וצמד ספויילרים בקצה דלת תא המטען.

בפרופיל יש בתי גלגלים בולטים עם כונסי ומסיטי אוויר מודגשים, וגם כיתוב שם הגרסה על קורה C, בדומה ל-205 GTI. עוד נציין שיש אפשרות לפתיחת חלקו האחורי של המרכב החושפת את המנועים החשמליים, המתלים, זרועות כלוב הבטיחות שצבועות אדום וגם תא אחסון המיועד לשתי קסדות מירוץ.

תא הנוסעים כולל צמד מושבי באקט עשויים קרבון עם חגורות מרוצים ייעודיות וגלגל הגה מלבני עם מפסקי שליטה שונים במערכות המכאניות וצג תצוגה במרכזו בהשראת זה של ה-9X8, מכונית המירוץ מ-24 השעות של לה מאן. מעליו מוצב מסך גדול המשמש להצגת נתונים נוספים ויש גם בלם יד הידראולי כמקובל במכוניות ראלי מקצועיות.

הכי מהירה: גם לגרסה החדשה הנעה כפולה, אבל היא מתקבלת באמצעות שלושה מנועים חשמליים, אחד מלפנים ושניים מאחור, מה שמאפשר חלוקת מומנט מאחור. ההספק המשולב עומד על 816 כ"ס ולדברי פיג'ו הם נדרשים לסחוב כ-1.6 טון מה שמעמיד את יחס ההספק משקל על כ"ס לכל 2 ק"ג. הזינוק ל-100 קמ"ש אורך 2.5 שניות, נתון זהה ללמבורגיני רוולטו, בעוד ל-300 קמ"ש היא מגיעה ב-16 שניות מה שהופך אותה בקלות למכונית המהירה ביותר של היצרנית.

מערכת הבלימה משלבת דיסקים גדולים בכל הפינות (380 מ"מ) בעוד על הקשר לאספלט אחראים צמיגי משילין פיילוט ספורט קאפ 2 סופר דביקים ורחבים (245/35 מלפנים, 315/30 מאחור) על חישוקי "21 ייחודיים. מערכת ההגה תהיה ללא חיבור מכאני (Steer-by-Wire).

סוללת 85 קוט"ש מצויידת במערכת קירור משופרת המאפשרת שמירה על ביצועים מיטביים גם בעומס גבוה והשלמת שלוש הקפות רצופות סביב מסלול הנורבורגרינג ללא אובדן כוח. טווח הנסיעה הרשמי עומד על כ-400 ק"מ, עם שימוש במתח גבוה (800V) שיאפשר מילוי מ-10% ל-80% בפחות מרבע שעה.

על כל הקופה: היצרנית גם הציגה קונספט שמחזיר לחיים את ה-RCZ, מכונית הקופה המרהיבה על בסיס ה-308, יותר מעשור לאחר שיצורה הופסק. כבסיס משמשת לה פלטפורמת STLA One החדשה של קונצרן סטלנטיס המשלבת סוללת מצב מוצק במתח גבוה (1,000V) המאפשרת טווח נסיעה של כ-600 ק"מ ומילוי מ-10% ל-80% ב-10 דקות בלבד.

הסוללה עצמה בגובה 11 ס"מ בלבד מאפשרת יצירת מרכב נמוך ואווירודינמי האחראי על צריכת חשמל צנועה של 11.5 קוט"ש ל-100 ק"מ. פיג'ו גם תשלב בה מערכות מתקדמות כמו בלימה והיגוי ללא חיבור מכאני (Brake-by-Wire ו-steer-by-Wire).

העיצוב החיצוני שומר על מרכב דומה לגרסת המקור, לרבות צללית קופה עם צמד בליטות בגג (Double-bubble) בעוד יחידות התאורה מלפנים ומאחור משלבות שלושה פסים מוארים, עם סמל המותג מלפנים ושם היצרן מאחור בעוד שם הדגם מוטבע בפגוש הקדמי והאחורי. יש גם ספויילר אחורי נשלף חשמלית ובקצה בתי הגלגלים הקדמיים מוצב סימול דגל הטרי-קולור, אותו שומרים הצרפתים רק לדגמים שהם ממש גאים בהם.

בשונה מגרסת המקור, החדשה מציעה מקום לארבעה נוסעים עם מושבים ייחודיים מרופדים אלקנטרה ועור ממוחזר. סביבת הנהג מאפשרת הצצה לדור הבא של ממשק i-Cockpit של היצרנית, עם הגה מלבני ובתוכו ארבעה חורים הכוללים מתגי שליטה, וצמד מסכים בטכנולוגיית מיקרו לד שקופה המשמשים כלוח מחוונים ומסך מגע מרכזי המוצב אנכית בקונסולה המרכזית, עם מתגים פיזיים עשויים אלומיניום בקונסולה שבין המושבים הקדמיים לשליטה בבקרת האקלים, מערכת השמע ומצבי הנהיגה.

צולם באמצעות DJI OSMO POCKET 4, באדיבות היבואנית בנדא מגנטיק