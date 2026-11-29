רכבנו על קימקו X-TERA 350, והנה מה שגילינו עליו

קימקו מיישרת קו ומנסה להחזיר לסינים מלחמה בנשק שלהם – קטנוע עמוס מערכות ואבזור עם מחיר מפתה. רכבנו על ה-X-TERA 350 בסמטאות העיר העתיקה בירושלים, וחזרנו כדי לספר מה דעתנו עליו

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על מה רכבנו: קימקו X-TERA 350

קימקו X-TERA 350 מחיר : 37 אלף שקל

: 37 אלף שקל מתחרים בולטים : כל השוק בנפח 300-400 סמ"ק

: כל השוק בנפח 300-400 סמ"ק מה אהבנו: עיצוב, אבזור, התנהגות

עיצוב, אבזור, התנהגות מה חיבבנו : נוחות, בלמים, מחיר

: נוחות, בלמים, מחיר מה פחות: תאוצה

את מותג קימקו אין צורך להציג לקהל המקומי. ובכל זאת, היצרן הוותיק מטאיוואן, שנוסד בשנת 1963 כמפעל לייצור מנוע אופנועים שהונדה החזיקה פעם ברבע ממנו, נחשב לאחד המובילים בעולם, בעיקר בתחום הקטנועים. החל משנות ה-90 של המאה הקודמת ועד עתה קימקו ממוקמת במקום של כבוד בצמרת מכירות הדו-גלגלי בישראל עם קטנועים בנפח קטן ובינוני.

וה-X-TERA? הוא מתויג כקרוס אובר אורבני עם טוויסט אדוונצ'רי, כל המיתוגים המתבקשים על ידי מחלקות שיווק כיום. במילים פשוטות, אנחנו מייעדים אותו להכל, וזהו. אז רכבנו עליו בכביש בינעירוני מהיר, ואז צללנו לתנועה העמוסה של ירושלים, ששנייה כנראה רק לרומא וקהיר בבלאגן התחבורתי שלה. ואז כאילו לא די, גם שיטוט בתוככי העיר העתיקה על סמטאותיה הצרות והצפופות ולסיום עוד כביש מהיר.

נתחיל מהסוף. למרות שקימקו זרקו פנימה את מילת הקסם אדוונצ'ר, הוא לא כזה. כן, יש לו מזלג קדמי הפוך ומשולשים וכידון חשוף וזוג בולמים אחוריים ומגיני ידיים וצמיגים דו-שימושיים עם פרופיל קוביות, אבל הוא לא מאלה שימשכו אותנו לשדות ודרכי עפר. יש לו את הלוק, הוא קצת יפה ומעודן מדי לטעמנו.

אז נשארנו עם הקרוס אובר שיושב על המנוע המוכר והמוצלח של הקימקו דאון טאון GT 350. מנוע סינגל, ארבע פעימות, בנפח 321 סמ"ק, עם ארבעה שסתומים והזרקת דלק וקירור נוזל. וגם עם 28 כ"ס ו-3 קג"מ. המנוע מחובר לתמסורת אוטומטית רציפה מסוג CVT באמצעות וריאטור ובעל מכל דלק בנפח 14 ליטר שמאפשר, לדברי היצרן, טווח נסיעה של למעלה מ-350 ק"מ. גם השלדה נלקחה מה-Downtown GT 350, עם בסיס גלגלים של 1,564 מ"מ, גובה מושב של 805 מ"מ, ומשקל רטוב של 195 ק"ג. וגם 2,200 מ"מ לאורך, 876 מ"מ לרוחב ו-1,385 מ"מ לגובה.

עולים ויורדים

אז הוא נאה מאוד ולמרות שהקטגוריה הזו של נפח מנוע בינוני עמוסה בסוללה ארוכה של כלים, הוא עדיין מתבלט. מלפנים יש יחידת תאורת לד מעניינת, מזלג הפוך מוזהב (קוטר 35 מ"מ, מהלך של 120 מ"מ), אף קצר ומחודד, משקף פרופורציונלי, כונסי אוויר בצדדים, מושב מדורג ויחידת תאורה בתצורת איקס מאחור, כמו-גם שני בולמים הידראוליים הניתנים לכיוון עומס קפיץ, וסיומת עם סבל מתכת מובנה שמשלים את המראה המחוטב. אהבנו.

אבל הסיפור הגדול של הקימקו החדש הוא הירידה לפרטים והאבזור הרב. משקף חשמלי יעיל עם תפעול פשוט ונוח, כניסות USB (A ו-C) עם הגנה מפני גשם (פיצ'ר חמוד ומגניב), מסך "TFT 7 צבעוני עם תצוגת נתונים מהטובה וברורה שנתקלנו בהן (שתי אפשרויות תצוגה לבחירה), תפעול אינטואיטיבי של התצוגות והמעבר בין הנתונים, מדרסים רחבים וארוכים שמאפשרים שלל תנוחות נוחות לרגלים, כיף ויעיל בעיקר ברכיבות ארוכות. וגם כונסי אוויר שמוסיפים למראה הקרבי, מצלמת דרך קדמית-אחורית עם הקלטה מרגע ההנעה ועד לכיבוי ואפשרות צפיה גם באון ליין בנייד באמצעות אפליקציה.

זה ממשיך. יש מושב מדורג רחב ונוח עם תמיכה מצוינת לגב תחתון, אבל לא רחב מדי בחלק של הרוכב, כך שמאפשר הורדת רגליים נוחה גם למאותגרי גפיים תחתונות. ומערכת בקרת אחיזה שניתנת לניתוק, חימום לידיות בשלוש דרגות, מגיני ידיים ומנופי בלמים מתכווננים, תאי אחסון נסתרים על הדשבורד ובצד, ותא אחסון מואר לקסדה פלוס מתחת למושב.

כל זה על צמיגי 120/70-15 מלפנים ו-140/70-14 מאחור, נעולים בגומי בפרופיל קוביות דו-שימושי. בנוסף, ל-X-TERA 350 ABS של Bosch (דגם 10.3 בעל 2 ערוצים) בשילוב דיסקים של Wave, ומערכת ESS (Emergency Stop Signal) לאיתות עצירת חירום, המפעילה הבהוב מוגבר בעת בלימת חירום.

אז איך?

מבחן מלא זה לא, רכיבת התרשמות מעניינת, זה כן. ואחרי למעלה מארבע שעות של רכיבה בתנועה צפופה וסמטאות צרות, פלוס עוד שעה סטרילית כמעט בכביש המהיר והפתוח, אפשר לומר כי למרות המראה הרחב והבולט, הוא קל מאוד ונוח לניהוג ושליטה, וגם בהתפתלויות והשתחלות בין מכוניות ותנועה צפופה במהירות איטית. הישיבה עליו לאורך שעות ארוכות הייתה נוחה ולא נשמעו הערות או תלונות כלשהן מצד העצמות, חוליות הגב או עצם הזנב.

בצד הפחות מרשים, הוא לא יעיף אתכם בתאוצה מדהימה. ואנחנו עדינים כאן. לוקח לו זמן רב (מדי) לפתח ולצבור מהירות. הוא כן יגיע למהירות מעבר למותר בחוק ואפשר גם לשייט איתו בכיף באזורי המהירות המותרת של הכבישים המהירים. אל תתכננו עם זאת על עקיפה מהירה בכביש דו-מסלולי.

מערכת הבלימה מצוינת והמתלים עושים בדרך כלל עבודה טובה, והצליחו לספוג ברוב הפעמים מהלומות ולשמור על יציבות מחד ועצמות הרוכב מאידך, גם כשניסינו לרסק את הכלי על במפים או להיכנס לבורות מזדמנים באדיבות מחלקת ההנדסה של עיר הבירה.

בשורה התחתונה, קימקו מצליחה להחזיר מלחמה ליריבים סינים. קימקו X-TERA 350 מרשים עם אבזור מכובד מאוד, יכולת טובה ובעיקר, בואו נודה על האמת, הנשק הטוב ביותר - תג מחיר תחרותי.

הכתב היה אורח חברת קימקו