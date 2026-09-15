יונדאי לא מוותרת לסינים: תציג עשרות חשמליות בשלוש שנים

על רקע ירידה חדה במכירת חשמליות מבית יונדאי באירופה עקב התחרות העזה מסין, נערכים הקוריאנים לתגובה. ומה אנחנו יודעים על דגם שיכונה 7 או 8? הנה כל הפרטים

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יצרנית הרכב הקוריאנית יונדאי, מהמובילות בשוק החשמליות באירופה עד לאחרונה, סובלת ממשבר. המכירות ביבשת צנחו ב-11% בשבעת החודשים הראשונים של השנה, זאת למרות היצע דגמים מקיף יחסית שכולל דגמים חשמליים מתקדמים כמו האיוניק 5 ו-6 המשפחתיות, איוניק 9 הענק, לצד האינסטר הקטנה ורכב הפנאי הקטן קונה.

מבט מעמיק יותר מגלה כי למרות שה-5 ו-6 הוותיקות במונחי העידן החשמלי, שמהוות את חוד החנית של המותג, מצוידות בטכנולוגיית 800 וולט מתקדמת ועברו רענון לאחרונה, הן איבדו נתח שוק חשמלי וירדו בחודש שעבר מארבעה ל-3.1 אחוזים בלבד, בהתאמה כמעט מדויקת לירידה מתחילת השנה, כך על-פי נתונים של חברת המחקר דאטה-פורס.

יש לציין כי גם בשוק הישראלי חווה יונדאי צניחה במכירות. מתחילת השנה נרשמה ירידה של 17% במכירות המותג שהחזיק בראש טבלת המכירות במשך שנים ארוכות, אך ירד כעת למקום הרביעי. בתחום החשמליות נרשמה צניחה משמעותית יותר עם פחות מ-500 מכוניות מוזנות שקע בלבד מתחילת השנה, לעומת למעלה מ-1,000 בתקופה המקבילה אשתקד, על רקע שוק גדל בהתמדה.

גם השוק האירופאי הכללי רשם עלייה של 5.7 אחוזים, ונתח השוק של חשמליות בו זינק ב-37 אחוזים ל-22 אחוזים. וכרגיל, הנהנות מכך הן יצרניות סיניות, שמחזקות את כוחן ביבשת הקלאסית בראש ובראשונה על חשבון היצרניות האסייתיות הוותיקות, בהן יונדאי וקיה.

"הייתה לנו מחצית ראשונה קשה", כבר הודה מנהל הכספים של יונדאי, סונג יו לי, בשיחה שנערכה לאחרונה. "אנחנו מתמודדים גם עם כניסה אגרסיבית מאוד של שחקניות סיניות עם היצע החשמליות שלהן". וכפי שדיווחנו לאחרונה, ביונדאי כבר מתכננים קרוב ל-100 השקות ומתיחות פנים של דגמים שונים, עשרות מהם נקיים מזיהום.

ה"אוטומוטיב ניוז" מדווח כי הקוריאנים הציבו יעד שאפתני להכפלת מכירות החשמליות ביבשת ביותר מפי 3.5 עד סוף העשור. ואחת המכוניות החשובות במהלך היא האיוניק 3, חשמלית קטנה חדשה שהוצגה באפריל האחרון עם טווח חשמלי תיאורטי של 396 ק"מ. לצערנו, מכיוון שהיא תיוצר בטורקיה, היא אינה צפויה להגיע לישראל - לפחות כל עוד היחסים בין המדינות במצבם הנוכחי.

מלבדה תשיק יונדאי רכב פנאי חשמלי נוסף שיכונה 7 או 8, ויגשר על הפער בין ה-5 המשפחתית ל-9 הגדול. הוא צפוי להיות דומה או מעט גדול במידותיו מהטוסון החדש שנחשף אך לאחרונה, ויהווה נדבך חשוב נוסף בתוכנית הבלימה של יונדאי את היצרניות הסיניות - הפעם מהצד של מנועי הבנזין וההייבריד.

למרות שהיא לא מספקת בינתיים מידע על רוב המכוניות החדשות, ביונדאי מבטיחים טכנולוגיה משופרת לסוללות. ביצרנית מעוניינים להשתמש בסוללות המכונות "ניקל-בינוני", גרסה של סוללות ניקל מנגן-קובלט בהן תכנון הסוללה מאפשר חסכון משמעותי בעלויות בהשוואה לסוללות הברזל פוספט המועדפות על-ידי הסיניות, ושמאפשרות להן להציע מכוניות חשמליות זולות במיוחד. הטכנולוגיה החדשה תוריד את עלות ייצור החשמליות לטווח של 10% יותר בלבד מרכב בנזין, כך על-פי הערכות יונדאי, זאת לעומת 30% כיום.