לא פחות מ-100 השקות בארבע שנים: ההסתערות המפתיעה של יונדאי

היצרנית הקוריאנית רוצה להגיע ל-5.5 מיליון מכוניות בשנה עד סוף העשור. בדרך לשם היא מבטיחה מסחריות חדשות וגם סנטה פה במתכון סיני

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בקצרה:

יונדאי הציגה למשקיעים תוכנית שאפתנית

רוב הדגמים שתמכור יהיו היברידיים או חשמליים

גם ג'נסיס תעבור למיקוד בהיברידיות

חושבת בגדול: יונדאי הציגה את תוכניות העבודה שלה עד סוף העשור, במסגרת כינוס למשקיעי החברה. היצרנית הקוריאנית הציבה לעצמה יעד מכירות של 5.55 מיליון מכוניות בשנה עד לשנת 2030, נתון שאמור לאפשר לה להשיג נתח שוק עולמי של 6%. מתוך אותם 5.55 מיליון, יונדאי מאמינה כי 60% יהיו דגמים מחושמלים - כלומר, היברידיים או חשמליים - לעומת 23% בלבד בשנה שעברה.

יונדאי גם מבטיחה לא פחות מ-100 השקות של דגמים חדשים או מחודשים עד לסוף העשור. 58 מהמכוניות שיושקו יהיו מיועדות לצפון אמריקה, 49 לקוריאה, 41 לאירופה, 26 להודו ו-22 בלבד לסין - כשכמובן חלק מהמכוניות יושקו במספר שווקים במקביל. ב-18 מקרים לפחות תיכנס יונדאי למוצרים ולפלחי שוק חדשים עבורה.

כמו בסין: הבשורה המסקרנת ביותר מבחינה מוצרית היא השקתו של סנטה פה בגרסת EREV - כלומר, היברידי-נטען עם מנוע חשמלי שמחובר לגלגלים ומנוע בנזין המשמש כגנרטור לטעינת הסוללות, בהתאם למתכון המקובל בדגמים רבים בסין. הוא צפוי להגיע לייצור בארה"ב במחצית הראשונה של 2027, ולהציג טווח נסיעה כולל של כמעט 1,000 ק"מ.

בחודשים הקרובים מתכננת יונדאי להתחיל בשיווק האלנטרה החדשה, הטוסון החדש והאיוניק 3 שכבר הוצגו, ולהציג רכב פנאי חשמלי קטן בסגמנט A עבור השוק ההודי, ושני רכבי פנאי קטנים בסגמנט B - האחד עבור אירופה והשני גלובאלי.

יונדאי רוצה להתחזק גם באגף המסחריות, שכיום תופסות נתח של 29% משוק הרכב העולמי, ותציג לשם כך טנדר חדש עם שלדת סולם וכן מסחריות קלות. גם חטיבת הספורט N תורחב, ותגיע ל-100 אלף יחידות בשנה עד סוף העשור.

חטיבת היוקרה ג'נסיס מתחילה בימים אלו עשור שני, ותציג בקרוב גרסה היברידית ל-GV80 (שתהיה היברידית ראשונה לג'נסיס), כמו-גם רכב פנאי עם הנעת EREV בדומה לסנטה פה, שיוצג בתחילת 2027. לאחר שג'נסיס החלה השנה את פעילותה באיטליה, צרפת והולנד, בסוף השנה היא עתידה להיכנס לספרד ובהמשך גם להודו, במטרה להגיע ל-40 שווקים ברחבי העולם.

בסך הכל מתכננת יונדאי להגדיל את כושר הייצור ב-1.27 מיליון יחידות, מתוכן חצי מיליון בצפון אמריקה ועוד 320 אלף בהודו. בארה"ב מתכננת יונדאי להתמקד במכוניות היברידיות, שיגיעו ל-50% מכלל המכירות. באירופה מעוניינת יונדאי לכסות 85% מהקטגוריות בשוק ולהגדיל את כמות המכירות של דגמים חשמליים מ-116 אלף בשנה שעברה ל-420 אלף בסוף העשור.

מה אנחנו חושבים: נראה שיונדאי מוותרת מראש על ההתמודדות בצמרת השוק הסיני, שכן עבורו היא מכוונת את מספר הדגמים הקטן ביותר. החלטה סבירה, לאור האהדה של הסינים למותגים המקומיים בשנים האחרונות. במקום זאת היא מתכננת להתעצם במהירות בארה"ב, הודו ואירופה, שם תהנה מחיים קלים באופן יחסי, מול יצרנים מקומיים שנמצאים במגמת היחלשות. האם היא תצליח לעמוד ביעדים השאפתניים שהציגה? נצטרך לחכות ולראות.