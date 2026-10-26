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עוד פנאי סיני במראה קשוח: דונגפנג X700 בישראל בעוד שנתיים

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בקצרה:

  • ה-X700 יהיה דגם שלישי של M-הירו
  • עם מרכב אחוד והנעה היברידית נטענת
  • צפוי לנחות כאן רק בתחילת 2028

המשפחה מתרחבת: M-הירו, חטיבת רכבי השטח של דונגפנג, החלה לשווק בסין דגם שלישי עבורה בשם X700. הוא גם צפוי להגיע לישראל, אבל לא לפני תחילת 2028.

המראה מעודן יותר מאחיו הוותיקים, ובכל זאת שומר על מרכב זוויתי-קופסתי שהפך פופולרי בסין, עם גלגל רזרבי תלוי על דלת תא המטען ופגושים אגרסיביים עם זוויות גישה-נטישה מרשימות לרכב פנאי רך (38.3-37.5 מעלות בהתאמה).

סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי וצמד מסכי מגע גדולים ("15.6 כל אחד), אחד מרכזי ואחד עבור הנוסע, ובורר מצבי נהיגה. בהשוואה לטויוטה לנד קרוזר הוא ארוך ב-11 ס"מ (503.5 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-7 ס"מ (292 ס"מ), אבל בשונה ממנו ללא שורת מושבים שלישית.

חשמל וקצת בנזין: מערכת ההנעה תהיה היברידית-נטענת מהסוג הנפוץ בסין, עם צמד מנועים חשמליים (292 כ"ס מאחור ו-258 כ"ס מלפנים) והנעה כפולה עם זינוק ל-100 קמ"ש ב-4.9 שניות. יש אפשרות בחירה בין שני מארזי סוללה (51.4 קוט"ש או 68.1 קוט"ש) וטווח נסיעה חשמלי (285 או 360 ק"מ בתקן הסיני). לפי תקן אירופי מדובר ב-210 או 270 ק"מ תיאורטיים. את הסוללה טוען תוך כדי נסיעה מנוע בנזין מוגדש בנפח 1.5 ליטר.

בשונה מה-917 המשווק כאן וה-817 שיינחת כאן בקרוב המבוססים על שלדת סולם קשיחה ומתאימים כך לעבודת שטח, ה-X700 מתבסס על מרכב אחוד שאמור לשפר את היכולת הדינמית על הכביש. הוא כן שומר על מתלי אוויר שמאפשרים הגבהת גחון לצורך עבירות (32.9 ס"מ).

מה אנחנו חושבים: בשונה ממרבית ענקיות התעשיה הסינית, שמציגות כיום רכבי פנאי בעיצוב קשוח כחלק מהטרנד הנוכחי בשוק הרכב הענק של הרפובליקה העממית, לדונגפנג יש רקורד רב בייצור רכבי שטח עבור הצבא הסיני, למשל עם ה-EQ2050 שהוא גרסה סינית להאמר H1 האמריקאי. אבל זה לא המקרה כאן.

רק כעת, אחרי ש-BYD, צ'רי וג'ילי הציגו רכבי פנאי היברידיים בעיצוב קשוח, גם מי שאמונה על התחום בפועל מתחילה לשווק אחד כזה. חבל רק שניאלץ להמתין לו שנתיים.

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