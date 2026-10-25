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בדרך לעצמאות מותגית: לפאס מבית צ'רי חשפה קונספט מרהיב

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בקצרה:

  • לפאס הציגה קונספט מרהיב
  • בתצורת שלוש דלתות ספורטיבית
  • ההנעה חשמלית או היברידית

לדפוק הופעה: לפאס, מהמותגים הצעירים של צ'רי המיועד לאירופה (ולישראל) וימוצב מעל החברה האם, חשף קונספט מרהיב המכונה אאורה (AURA). ההשקה הייתה במסגרת אירוע לכלל המותגים של הקונצרן הסיני בעיר ווחו (Wuhu) ושם הוצגו גם אומודה X, צ'רי טיגו X7 ו-iCaur V25.

לא כמו כולם: בשונה מהדגמים הסדרתיים שלפאס כבר משווקת באירופה, הקונספט הוא לא רכב פנאי, אלא  האצ'בק גדולה בעלת שלוש דלתות, תצורה לא שכיחה. בינתיים לפאס לא מתחייבת על ייצור סדרתי ומסתפקת בהצהרה כי מדובר בהצצה לקו העיצוב העתידי של המותג. אבל אם היא אכן תגיע לייצור, יש להניח כי תצורת חמש דלתות תהיה ריאלית יותר.

לאב הטיפוס סבכה אטומה מלפנים עם כיתוב שם המותג ולכן ניתן לשער שמערכת ההנעה תהיה חשמלית, אם כי סביר להניח שגרסת הייצור הסדרתי תצויד גם בהנעה היברידית-נטענת, ככל הנראה מהדור החדש של צ'רי בו מנוע הבנזין משמש רק כגנרטור מאריך טווח, ואינו מחובר לגלגלים אלא רק טוען את הסוללה.

מה אנחנו חושבים: לפאס מנסה למצב את עצמה גבוה בפורטפוליו של החברה האם, אבל לפחות כיום ההיצע שלה כולל דגמים שהם העתק טכני כמעט זהה למותגי הלחם והחמאה (ג'אקו, צ'רי) בלבוש שונה ויוקרתי יותר. הקונספט שהוצג הוא שלב בדרך לבידול מתבקש שיאפשר לה להצמיד ללפאס תג-מחיר גבוה יותר, ולהגדיל את הרווח על המכירה. על רקע זה, מעניין יהיה לראות אם הוא אכן יגיע לייצור סדרתי. אנחנו מקווים שכן.

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