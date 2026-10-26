פעם מעתיקנים, היום מובילים: אחרי חיסול ידיות נשלפות, הסינים נגד מסכים מוגזמים

הרשויות בסין בוחנות איסור על מסכים גמישים או מתקפלים, ויערכו בדיקות בטיחות גם למסכים רגילים. עוד על הכוונת: מושבים עם הדום נשלף ותאורת לד בהתאמה אישית

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בקצרה:

הסינים יגבילו את השימוש במסכי מגע ברכב

צפויים להטיל איסור על מסכים מתקפלים

הבאים בתור: מושבים, מערכות תאורה והפעלה קולית

עד כאן: אחרי שאסרו על השימוש בידיות דלתות נשלפות חשמלית, מחשש לכשל שימנע את פתיחת הדלת במקרה של תאונה, הרשויות בסין בוחנות הטלת מגבלות גם על מסכי מגע. על פי הודעה שפורסמה לאחרונה על ידי משרד התעשייה וטכנולוגיית המידע בסין (MIIT), יתכן איסור גורף על שימוש במסכים גמישים או מתקפלים בכלי רכב. מדובר בצעד מנע, שכן כיום אין אף דגם סדרתי שמשתמש במסכים כאלו.

בנוסף, הרשויות בסין מעוניינות לערוך בדיקות בטיחות למסכי מגע רגילים ולמערכות תצוגה עילית, במטרה לפסול מסכים שימצא כי הם גורמים להסחת דעת משמעותית. עם זאת, הסינים לא מצהירים כי בכוונתם לדרוש שימוש במתגים פיזיים עבור פעולות בסיסיות ברכב.

עוד גזירות: בנוסף, גם מושבי "אפס כבידה" (Zero Gravity) לנהג נמצאים תחת בחינת הרשויות בסין. מושבים אלה שיוצרו במקור עבור נהגים ממתינים בעמדות הטענה, מאפשרים הטיה לאחור של משענת הגב ופתיחה חשמלית של הדום נשלף לרגליים, ויוצרים גם אפשרות של נסיעה במצב של כמעט שכיבה - מה שעלול לפגוע באפקטיביות של חגורות הבטיחות וכריות האוויר במקרה תאונה.

אלמנט נוסף שנמצא בבחינה הוא תאורת לד בהתאמה אישית, המאפשרת יצירת כיתובים או ציורים באמצעות מערכות התאורה של הרכב, מלפנים או מאחור. בנוסף, הסינים מעוניינים לאסור על שימוש בפקודות קוליות עבור מערכות קריטיות ברכב, כמו למשל הפעלה וכיבוי של התאורה, פתיחת דלתות ופתיחת מכסה מנוע - זאת מחשש להפעלה בשוגג באמצעות שיחה חופשית בין הנהג לנוסעים.

אם יאושרו הכללים החדשים, הם צפויים להשפיע על מכוניות שיגיעו לייצור כבר בחודש ינואר הקרוב, בעוד מכוניות אחרות יידרשו להטמיע אותם באמצעות עדכוני תוכנה בתוך כחצי שנה.

מה אנחנו חושבים: הסינים מוכיחים פעם נוספת שלמרות התדמית שהודבקה להם, הם דווקא לוקחים לגמרי ברצינות את ענייני הבטיחות. וכפי שהם זוכים שוב ושוב בציונים גבוהים במבחני הריסוק של אירופה, כך הם גם מגלים יוזמה מפתיעה ומגבילים את המירוץ הטכנולוגי של יצרני הרכב, כאשר זה מתנגש עם שיקולי הבטיחות. אנחנו לגמרי בעד.