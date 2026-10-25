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שמה ברקסיט: סין מאיימת נגד כוונת בריטניה להגביל מכירות

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בבריטניה יש מי שמגלה, שוב, שלפרוש מהאיחוד האירופי לא היה צעד אסטרטגי חכם. אחרי הקשיים בהשגת הסכם סחר מעודכן עם אירופה, בלגאן במעברי הגבול ומשבר כלכלי גדול מהמשוער בממלכה המאוחדת, כעת הסינים מבהירים לבריטים: הסכמנו לצמצם את הצפת שוק הרכב באירופה במכוניות זולות. זה נכון. אבל לא נסכים לזה אצלכם.

בעקבות הודעת הפרלמנט האירופי על הסכם שהושג עם ממשל סין, על הפחתת היקף הייצוא של מכוניות מסין לאירופה במחצית, בכירים בבריטניה הביעו רצון ליישם את ההחלטה גם אצלם, למרות שאינם חברים עוד בגוש המדינות הנשלט על-ידי הפרלמנט בבריסל.

הממשל הסיני לא אהב את הרמיזות, ומיהר לפרסם החלטת גינוי נחרצת: "סין ללא ספק תנקוט באמצעי נגד כדי להבטיח את זכויותיה וטובתה של התעשייה הסינית, אם בריטניה תתעקש לנקוט באמצעים מגבילים נגד מכוניות חשמליות סיניות", כך הודיע דובר הממשל הסיני בהודעה לעיתונות באתר הממשלתי.

הסינים הוסיפו כי בריטניה צריכה לפעול לפי חוקי ארגון הסחר העולמי, ו"לחשוב פעמיים לפני שהיא פועלת" ו"להימנע מלרקוד לצלילי האיחוד האירופי".

ההודעה החריפה מגיעה לאחר ששר המסחר הבריטני, אנאס סארוואר, אמר בוועידת עסקים בריטית-גרמנית שנערכה בלונדון ל"פוליטיקו", שבריטניה והאיחוד צריכים "לעבוד יחד ולתפקד בתיאום" כדי לטפל ב"דומיננטיות" של תעשיית הרכב הסינית.  אלא שהניסיון לרכוב על החלטת הפרלמנט האירופי וההסכם שהושג בינו לבין סין, לא התקבל בעין יפה על-ידי הסינים, שלאחר הברקזיט רואים בבריטניה גורם סחר נפרד מהיבשת הקלאסית.

לפי סארוואר, בריטניה תמשיך לקיים מגעים עם שותפים אירופים בנוגע לסוגיית הייבוא מסין, ובכלל זה באפשרות להטיל מכסים גבוהים על תוצרת מכוניות חשמליות סיניות - מהלך בו נקטו באיחוד האירופי זה מכבר ושהוביל לבלימה מסוימת ברכישת חשמליות סיניות, אך בו בעת גם לזינוק אדיר במכירות רכבי PHEV מיובאים.

בריטניה מטילה כיום מכס נמוך של 10% בלבד על מכוניות חשמליות סיניות, לעומת מכס בשיעור של כ-45% שמוטל על אותן מכוניות באיחוד האירופי.

בין מדינות אירופה טרום הברקסיט, בריטניה הייתה השנייה בגודלה בהיקף הסחר עם סין. נכון ל-2025, הסחר ההדדי בין המדינות עמד על 130 מיליארד דולר, כולל סחורות ושירותים, המספר הגדול ביותר באזור אחרי גרמניה ורוסיה.

סין היא שותפת הסחר הגדולה ביותר של בריטניה באסיה. במחצית הראשונה של 2026, ייצוא מכוניות סיניות לבריטניה זינק ב-87% בהשוואה לשנה שעברה ל-255 אלף יחידות, כאשר כ-71% מכך (181 אלף) היו מחושמלות - חשמליות והיברידיות נטענות בעיקר.

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