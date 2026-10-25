CFMOTO Z10 Turbo - מעמד הביניים

הצטרפנו לנהיגת התרשמות ב-SBS של CFMOTO ברמת הגולן. היה מרשים, מאוד מרשים, וגם די זול. אתם צריכים לקרוא את זה

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היצרנית הסינית CFMOTO ממשיכה לדהור תחת ההנחה ש"כל מה שזז עם מנוע ועל לא משנה עם כמה גלגלים שעושה לאנשים טוב על הלב ורעד בברכיים אנחנו גם נעשה". עכשיו לראשונה עם מנועים מוגדשים לכלי SBS (סייד ביי סייד, נוסע לצד נהג). עם מנוע בנפח ליטר ושלושה צילינדרים, המון אבזור וטכנולוגיה מתקדמת לצד מחיר מעניין. הנוסחה הסינית במיטבה.

נכון, פגשנו את ה-CFMOTO Z10 Turbo כבר אשתקד לטעימה ראשונה בשטח ניסויים סטרילי ולזמן קצרצר בהשקה עולמית בפורטוגל. אבל עכשיו הגיע הזמן לראות איך הוא מתמודד עם סלעי ואדמת הבזלת של רמת הגולן. בדקנו, וחזרנו עם תשובות לכל השאלות.

על מה נהגנו: CFMOTO Z10 Turbo

CFMOTO Z10 Turbo המתחרים : קאן אם מאבריק X3, פולריס RZR טורבו R

: קאן אם מאבריק X3, פולריס RZR טורבו R אהבנו : סביבת נהג, ביצועים, גיר, מתלים, אבזור

: סביבת נהג, ביצועים, גיר, מתלים, אבזור חיבבנו : תמורה למחיר

: תמורה למחיר פחות : בלימת מנוע, בלמים

: בלימת מנוע, בלמים מחיר: 150 אלף שקל (2 מושבים), 160 אלף שקל (4 מושבים)

מאז שדני אבדיה הצטרף ל-NBA, יודע כל ילד ישראלי מה פירוש טריפל וטורבו, אבל פה לא מדובר בנכס לאומי בגובה 2.05 שמקפיץ כדור וקולע לסל יותר טוב מרוב בני התמותה, אלא במכונת ברזל ופלדה שמתיימרת לספק יכולת עבירות גבוהה וכדאי שכמה שיותר מהר. ה-CFMOTO Z10 Turbo הוא ה-SBS הראשון של החברה עם מנוע מוגדש והוא נכנס לבריכה של הגדולים מול שני טיטאנים – קאן אם מאבריק X3 ופולריס RZR טורבו R. לא פשוט.

בליבו של הכלי החדש הושתל מנוע בנפח 998 סמ"ק עם שלושה צילינדרים מוגדשים שמשחרר 154 כ"ס ו-14.8 קג"מ. זה הרבה ביחס לנורמלי, נחות ביחס לגדולים. הכוח עובר לגלגלים באמצעות תיבת הילוכים רציפה ושלל אפשרויות הנעה החל מאחורית ועד כפולה עם נעילה לצד יחס גבוה ונמוך. המשקל עומד על 862 ק"ג, בסיס הגלגלים על 251.5 ס"מ.

מה עוד בממבו ג'מבו הטכני? בולמי פוקס QSE 2.5 מתכווננים עם מצבי נוחות, סטנדרט וספורט לבחירה, לוח מחוונים דיגיטלי ומסך מגע TFT צבעוני בגודל "12.3 ששולט בתפעול המערכות. כולל קישוריות לאפל קאר-פליי או התממשקות של בעלי אנדרואיד באמצעות הבלוטות'. להגה - קטן קוטר, נעים ונוח לאחיזה - המתוגבר חשמלית שלושה מצבי כיוון קבועים מראש. אה, ויש מערכת שמע מצוינת של MB Quart ומתגי תפעול מעוצבים ונוחים.

על אדמת הבזלת

רק מוודא שאתם מכירים או לפחות זוכרים או אפילו רק מודעים לאתגרים שרמת הגולן מציבה לכלי מוטוריים שלא מעוניינים דווקא באספלט. אדמת בזלת זרועה בסלעים שחורים ובולדרים, מעלות, מורדות, קרקע לא יציבה ותוואי שטח לא רצוף, עם המון יאמפים ובאמפים וסדקים סמויים בקרקע ודיצ'ים מפתיעים. ועכשיו, כשאנחנו מיושרים על תוואי הנסיעה, נגיע לסוף - הם לא הזיזו לו.

כן, בסדר, לפעמים נאלצנו להעביר, רחמנא ליצלן, למצב LOW או לנעול את ארבעת הגלגלים. אבל את רוב הדרך ומרבית המכשולים והאתגרים הטכניים עברנו בטיסה נמוכה או ריחוף מהיר. בולמי הפוקס עושים עבודה מצוינת, מושבי הספורט תומכים וחגורת הבטיחות עם ארבע נקודות עיגון החזיקה אותנו היטב. ההגה לא ממש מככב מבחינת פידבק וזה חבל, כי תגבור חשמלי בדרך כלל מחסל תחושות. אבל הסתדרנו. מה עוד? מחסור בבלימת מנוע בירידות ארוכות והסתמכות רק על הבלמים הלא מאוד משכנעים, לא חביב עלינו. כשלהוריד רגל מהגז זו לא אופציה, צריך לקחת את זה בחשבון.

בסך הכל מדובר בכלי פאן אמיתי, הרבה מעבר לעוד SBS לטיולים. או קיי, הוא לא חזק כמו החזקים שבקטגוריה, ולא מאיץ ומהיר כמותם. אבל הוא כן מייצר חיוכים מאוזן לאוזן ועושה מצוין את מה שכל SBS מודרני אמור (ויודע) לעשות: לגרום לכם להרגיש כמו אלוף העולם בראלי. ובמקרה הזה, עם תג-מחיר נמוך בעשרות אלפי שקלים מהמתחרים.

הכתב היה אורח CFMOTO