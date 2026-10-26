על חשמל או בנזין: מרצדס מחדשת את המשפחתית

מרצדס מתחילה לשווק בישראל את C קלאס החשמלית החדשה, עם הבטחה לכמעט 800 ק"מ טווח. וגם מעדכנת את מראה הבנזין וההיברידיות-נטענות. כל הפרטים בפנים

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

מרצדס מתחילה בשיווק מקומי של C קלאס המעודכנת

החשמלית חדשה מהיסוד, הבנזין מעודכנת

המחיר מתחיל ב-380 אלף שקל

עושים סדר: מרצדס מתחילה לשווק את ה-C קלאס שלראשונה תציע בחירה בין חשמל, בנזין והיברידי-נטען. אבל למעשה מדובר בשתי מכוניות שונות. בגרסה החשמלית מדובר בדגם חדש מהיסוד על בסיס פלטפורמת MB.EA הייעודית, בעוד שבמקרה של הבנזין וההיברידית-נטענת זו מתיחת פנים לדור החמישי (W206) שהוצג לפני שש שנים וחצי, ועבר לאחרונה מתיחת פנים.

על חשמל: הגרסה החשמלית תשווק בשלב ראשון רק בגרסאות כפולות הנעה, עם 421 כ"ס, סוללת 85 קוט"ש וטווח תיאורטי של 690 ק"מ ב-C300 (מ-430 אלף שקל), או עם 489 כ"ס ופחות חצי שניה בזינוק ל-100 קמ"ש (4 שניות). וגם עם סוללת 94 קוט"ש ו-762 ק"מ מובטחים ב-C400 (החל מ-470 אלף שקל).

שימוש במתח גבוה (800V) מאפשר טעינה אולטרה-מהירה (320 קילוואט לסוללה הקטנה, 330 לגדולה) ומילוי מ-10% ל-80% בקצת יותר מ-20 דקות.

בהשוואה לגרסת הבנזין, החשמלית ארוכה ב-11.5 ס"מ (488 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-9.5 ס"מ (296 ס"מ). תא המטען גדול ב-15 ליטר (470 ליטר) אבל יש גם תא מטען מלפנים בנפח (101 ליטר).

מרצדס משלבת בה מערכות מכאניות מתקדמות כמו מתלי אוויר אדפטיביים והיגוי אחורי אקטיבי (4.5 מעלות), אבל רק בגרסאות הבכירות ביותר בתוספת מחיר של כ-150 אלף שקל. תוספת המחיר כוללת גם מערכת שמע משודרגת ומסך ענק ("39.1) לכל רוחב הקונסולה הקדמית, לעומת לוח מחוונים דיגיטלי ("10.3) ומסך מגע מרכזי ("14) בשאר הגרסאות.

במתכונת הקלאסית: ה-C קלאס הוותיקה עברה מתיחת פנים קלה המתמקדת בעיקר בעיצוב עדכני לחרטום, עם סבכה גדולה ובולטת יותר ויחידות תאורה המשלבות בתוכן את סמל הכוכב. סביבת הנהג נותרה זהה עם לוח מחוונים דיגיטלי ("12.3) ומסך מגע ("11.9), אבל עם מערכת הפעלה מבוססת בינה מלאכותית.

ה-C180 הבסיסית, עם מנוע בנזין מוגדש בעל 4 צילינדרים (1.5 ליטר), לא תשווק עוד. במקומה יוצעו רק מנועי בנזין מוגדשים עם 4 צילינדרים בנפח 2.0 ליטר ובשתי רמות הספק - 177 כ"ס ב-C200 (החל מ-380 אלף שקל), או 258 כ"ס ב-C300 (החל מ-430 אלף שקל), בשני המקרים עם תיבת 9 הילוכים אוטומטית והנעה אחורית ומערכת היברידית מתונה (48V) שכוללת מתנע-גנרטור חזק יותר (23 כ"ס, 3+), המאפשרת שילוב חלק יותר של מערכת דימום-התנעה של המנוע בעצירה ובשיוט.

כבעבר תוצע גם גרסה היברידית נטענת (החל מ-450 אלף שקל) על בסיס אותו מנוע בנזין, עם מנוע חשמלי (134 כ"ס) נוסף. הסוללה נותרה ללא שינוי (19.5 קוט"ש) ומאפשרת כ-100 ק"מ נקיים מזיהום. מתלי אוויר והיגוי אחורי אקטיבי שבעבר הוצעו בגרסאות האבזור הבכירות לא ישווקו עוד, אלא רק בהזמנה מיוחדת ובתוספת 21 אלף שקל.

מה אנחנו חושבים: על חשיבות ה-C קלאס למרצדס אין עוררין, שכן היא הדגם הנמכר ביותר בהיסטוריה של המותג, ואיבדה רק בשנים האחרונות את תואר הנמכרת ביותר ל-GLC שהוא למעשה גרסת פנאי על אותו הבסיס. ובהקשר זה יש לראות את השינויים שעברה.

במקרה של גרסת הבנזין וההיברידית-נטענת לא בטוח עד כמה העדכון מספק, שכן הוא צנוע ומתמקד כמעט אך ורק בפן הוויזואלי, מה שעשוי להקשות עליה מול דורות חדשים למתחרות ישירות כמו אודי A5 שכבר משווקת כאן וב.מ.וו סדרה 3 שצפויה לנחות ממש בקרוב.

החשמלית היא סיפור אחר ומסקרן יותר, בעיקר הודות לטווח נסיעה גדול ומערכת טעינה מתקדמת. מצד שני, היא גם נושאת תג-מחיר גבוה למדי. עד כדי כך שגם באולם התצוגה של מרצדס עצמה היא תתקשה לשכנע, עם מחיר שכמעט זהה ל-GLC החשמלי.