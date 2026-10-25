זונטס מפתיעה, ימאהה עורגת, הונדה מקצינה ווספה חוגגת

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מתרחבת: הונדה מרחיבה את משפחת דגמי ה-500 עם ה-CBR500R Four, אופנוע ספורט חדש שמצטרף ל-CBR500R המוכר. למרות הדמיון בשם, לא מדובר בעדכון לטווין הקיים. ה־Four מציע מנוע ארבעה צילינדרים בשורה, מכלולים שונים וביצועים שמכוונים גבוה יותר. בלב הדגם נמצא מנוע בנפח 502 סמ"ק עם 72 כ"ס, 24 כ"ס יותר מאשר בגרסת הטווין, עם קו אדום ב-12,500 סל"ד.

מערכת המצמד האלקטרוני (E-Clutch) מגיעה כסטנדרט ומאפשרת זינוק, עצירה והעברת הילוכים ללא שימוש בידית המצמד. העברת ההילוכים עדיין נעשית ברגל, והידית נשארת זמינה למי שמעדיף לתפעל את המצמד בעצמו. המכלולים כוללים שלדת פלדה, מזלג KYB הפוך בקוטר 41 מ"מ, בולם אחורי עם כיוון עומס קפיץ וזרוע אחורית מאלומיניום.

על הבלימה אחראים שני דיסקים קדמיים בקוטר 296 מ"מ ודיסק אחורי בקוטר 240 מ"מ, ואילו חישוקי ה-"17 נועלים צמיגי פירלי דיאבלו רוסו IV. המשקל רטוב עומד על 189 ק"ג, גובה המושב 780 מ"מ ומיכל הדלק מכיל 14 ליטרים.

רשימת האבזור כוללת חמישה מצבי ניהול מנוע, מהם שניים להתאמה אישית, מסך TFT בגודל "5 עם קישוריות לטלפון, תאורת LED ושקע USB-C.

מתייחדת: יבואנית וספה לישראל החלה לשווק את ה-Edizione Ottantesimo, מהדורה ממוספרת לציון 80 שנה למותג. הייצור מוגבל וממוספר ל-1,946 יחידות שישווקו בכל העולם, כמחווה לשנת הולדתה של וספה. למעשה זו ה-TS 310, עם מנוע בנפח 310 סמ״ק ו-25 כ״ס. עיקר ההבדל נמצא, איך לא, בעיצוב.

ההבדלים, צביעה באפור מט בהשראת פלדה גולמית, מושב וחישוקים בצבע ירוק, סמלי 80 בצדי המרכב ולוחית ממוספרת מתחת למושב. כיסוי קשיח נשלף מעל חלקו האחורי של המושב מעניק מראה של מושב יחיד. האבזור כולל תאורת LED, מסך TFT בגודל "5, קישוריות לטלפון, התנעה ללא מפתח, בקרת אחיזה ו-ABS.

לפי היבואנית, לישראל הגיעו יחידות בודדות במחיר של 65 אלף שקלים. במחיר כלולים גם קסדה פתוחה בעיצוב תואם וספר על תולדות וספה.

נזכרת: שני דגמי הרטרו של ימאהה - XSR900 ו-XSR900 GP - ממשיכים לשנת 2027 ללא עדכונים מכניים או אלקטרוניים, אבל כן בצביעה ששואבת השראה מאופנועי הספורט והמרוצים של המותג בשנות ה-80 וה-90. ה-XSR900 מקבל שילוב של לבן וורוד, במחווה לדגמי ה-FZR750R ‏ וה-YZF750R. תוספת נוסטלגית לאופנוע שמאז הופעתו ב-2016 מחבר בין עיצוב ברוח העבר למכלולים שמקורם במשפחת ה-MT-09.

מתחת לצביעה נשמר המפרט המוכר, עם מנוע בנפח 890 סמ״ק ו- 119 כ״ס, שלדת אלומיניום ומערכות אלקטרוניות הכוללות בקרות אחיזה, ווילי, ABS להטיה, בקרת שיוט וקוויקשיפטר לשני הכיוונים. העדכון האחרון הגיע בשנת הדגם 2025, עם התאמה לתקן יורו 5+ ומסך TFT שגדל ל-"5.

ה-XSR900 GP פונה לפרק אחר באלבום המשפחתי. אחרי הצביעה הצהובה בהשראת קני רוברטס, מגיע כעת שילוב של כחול וצהוב עם מזלג מוזהב, כמחווה לאופנוע הגרנד פרי של כריסטיאן סרון משנות ה-80. הצבעים עשויים להיראות מוכרים גם למי שלא בקיא בעולם המירוצים. שילוב דומה הופיע ב-XSR900 בשנת 2022.

נוסף: יבואנית אופנועי זונטס הסיניים מתחילה לשווק בארץ את ה-703T, אופנוע שמוגדר על ידי היצרנית כספורט-טורינג עמוס אבזור, עם מנוע טריפל בנפח 699 סמ"ק (95 כ"ס) ותג מחיר אטרקטיבי. כמה זול? תיכף נגיע לזה.

ה-703 מצויד בשלדת קורה כפולה וזרוע אחורית מאלומיניום, משקלו עומד על 216 ק"ג מוכן לנסיעה וגובה המושב על 805 מ"מ ומיכל הדלק מכיל 20 ליטר. מערך מתלים של מרזוקי עם שלל כיוונים (עומס קפיץ ושיכוכי כיווץ והחזרה) אמור לאפשר כיול מתאים לכל רוכב ותוואי, יחד עם חישוקי "17 וקליפרים רדיאליים של ניסין וצמיגי 120-70 ו-180-55 לפנים ואחור בהתאמה.

מה באבזור? מצלמות דרך אחורית וקדמית שמקליטות את הרכיבה, ידיות ומושב מחוממים, משקף מתכוונן חשמלית, מפתח חכם ובקרת שיוט. יש מסך TFT בגודל "8 בעל תצוגה משתנה, שקעי טעינה, חיישן תאורה אוטומטי ותאורת LED - כולל בפנייה - מלאה וכמובן בקרת אחיזה. המחיר: 56 אלף שקלים, גם לגרסת רישיון A1 עם 47.6 כ"ס.