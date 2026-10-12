לא רק חשמל: GAC הציגה פנאי היברידי לשבעה נוסעים

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בקצרה:

ל-GAC יש תוכניות התרחבות לאירופה

עם רכב פנאי היברידי ומקום לשבעה

ה-UT מקבלת איפור שטח והגבהה קלה

המשפחה מתרחבת: GAC, יצרנית הרכב הסינית שמשווקת כאן את תת המותג איון, מציגה בתערוכת הרכב בבירה הצרפתית הצהרת כוונות ברורה על שוק הרכב האירופאי. ראשון ברשימה הוא ה-GS7, רכב פנאי עם הנעה היברידית שהוצג כבר לפני שנתיים בתערוכת גוואנגז'ו, אבל עורך כעת הופעת בכורה מחוץ לרפובליקה העממית. בישראל הוא צפוי לנחות במהלך הרבעון השלישי של 2027.

הדגם שהוצג בתערוכה בעל חמישה מושבים, עם תנאי שירות הכוללים כיוון חשמלי והדום למושבים האחוריים. הממדים הנדיבים (490 ס"מ לאורך ו-288 ס"מ לבסיס הגלגלים) יאפשרו הצבת שורת מושבים שלישית ומקום לשבעה בגרסה שתשווק כאן, והתמודדות מול מתחרים פופולאריים כמו ג'אקו 8, צ'רי טיגו 9 ו-MG S9.

סביבת הנהג מוכרת מהאיון V, עם לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) ומסך מגע גדול ("15.6) האחראי על תפעול כלל המערכות וללא מתגים פיזיים כלל. מהתרשמות ראשונית נראה שאיכות החומרים גבוהה אפילו מזו המקובלת במותג, עם שילוב צבעים חום-שחור.

עם קצת בנזין: ה-GS7 יהיה דגם ראשון ש-GAC משווקת באירופה עם הנעה היברידית, המשלבת בין חשמל למנוע בנזין מוגדש, עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר ו-156 כ"ס. הוא יוצע בגרסה היברידית רגילה עם מנוע חשמלי קדמי וסוללה גדולה ביחס למקובל (5 קוט"ש) האמורה לאפשר טווח חשמלי נדיב יחסית.

יהיו גם גרסאות היברידיות נטענות עם הנעה קדמית או כפולה באמצעות מנוע חשמלי אחורי והספק משולב של 496 כ"ס המאפשר זינוק ל-100 קמ"ש ב-5.8 שניות. בשניהם סוללת 36.3 קוט"ש וטווח חשמלי שצפוי לעמוד על כ-185 ק"מ כמו גם יכולת V2L לאספקת חשמל למכשירים חיצוניים.

על עקבים: בנוסף נחשפה ה-UT קרוס, גרסה בעיצוב פנאי לחשמלית vקומפקטית שהושקה אצלנו לאחרונה. בהשוואה ל-UT הרגילה התוספת לגובה היא של ס"מ אחד, אבל עם איפור קרבי הכולל פגושים אגרסיביים יותר ופסי גגון. סביבת הנהג נותרה זהה עם לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) ומסך מגע גדול ("14.6) ששולט על כל המערכות, ללא מתגים פיזיים.

מערכת ההנעה נותר ללא שינוי, עם מנוע חשמלי קדמי (204 כ"ס) וסוללת 60 קוט"ש, אם כי טווח הנסיעה צפוי להיות צנוע במעט מזו של המשפחתית הרגילה בגלל מקדם גרר גבוה יותר. שיווק מקומי צפוי לתחילת השנה.