עולם הפוך: הסיניות הכפילו מכירות באירופה, ואיבדו נתח שוק

היצרניות הסיניות מתקוטטות על הבכורה ביניהן באירופה. BYD עלתה להובלה באוקטובר, צ'רי עדיין מובילת השנה כולה, אבל למרות מספרים מדהימים, נתח השוק של הסיניות דווקא התכווץ

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יצרניות הרכב הסיניות, השחקניות העולות של עולם הרכב, נאבקות על היוקרה של הובלת שוק הרכב האירופי. בעוד השוק האמריקני סגור בפניהן, באירופה הן כבר נועצות שיניים באופן משמעותי: מסירות כלל התוצרת הסינית ביבשת הקלאסית עמדו בעשרת החודשים הראשונים של השנה על 1.26 מיליון יחידות, למעלה מכפליים לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נמכרו 620 אלף יחידות. זאת, בשעה שכלל השוק צמח ב-5.8%, עדות למצבן הבעייתי של היצרניות האירופיות המסורתיות.

אבל בעוד בספטמבר הסיניות רשמו את נתח השוק הגדול בתולדותיהן, 14.5% מכלל המכירות, באוקטובר הוא התכווץ קלות ל-13.6% בלבד. מדובר עדיין בכפליים מנתון אוקטובר 2025 – 6.8% בלבד. מתחילת השנה ועד סוף אוקטובר עומד נתח השוק של הסיניות על 10.8% מכלל השוק האירופי, לעומת 5.6% בתקופה המקבילה אשתקד.

כל זאת על-בסיס נתונים שמפרסמת חברת המחקר דאטה-פורס ושלא כוללים עדיין את קפריסין הזעירה (מקום 25 מתוך 27 מדינות הגוש) ופורטוגל הקטנה (מקום 11 עם מכירות שנתיות נמוכות במעט מישראל). אלו לא דיווחו עדיין רשמית את נתוני אוקטובר.

הקרב הגדול בין היצרניות הסיניות מתמקד בשתי הענקיות BYD וצ'רי. הראשונה סיימה את אוקטובר ראשונה בפער זניח של 741 מכוניות (37,994 ל-BYD בזינוק של 125%, מול 37,253 לצ'רי שזינקה ב-142%). יש להבהיר כי מדובר בכלל מותגי הקונצרנים, הכוללים מצד BYD גם את דנזה ויאנגוואנג, ומצד צ'רי גם את אומודה, ג'אקו, לפאס, אברו וג'טור. מתחילת השנה מובילה צ'רי, אך בפער זעיר של 186 יחידות. עם 320,631 מכוניות חדשות משלל מותגיה וזינוק אדיר של 235%, מול 320,445 ל-BYD שזינקה השנה ב-133% "בלבד".

ומה על שנגחאי אוטומוטיב (SAIC), יצרנית MG? המובילה הסינית באירופה עד השנה מסתפקת ב-2026 במקום השלישי. באוקטובר מסרה 32,294 יחידות, זינוק של 38%, ומתחילת השנה עלתה ב-22% ל-303,939 יחידות. ה-ZS של MG ממשיך להיות הרכב הסיני הנמכר ביותר באירופה השנה.

אחרי שלוש הגדולות ובפער משמעותי ניצבות ג'ילי עם 14,300 יחידות באוקטובר ו-102,068 מתחילת השנה, וליפמוטור שמסרה 13,902 באוקטובר, אך הכפילה פי חמישה את מכירותיה מתחילת השנה - 101,348 יחידות.