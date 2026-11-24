איירפודס, מצעים ורכב חדש: הכירו את אמזון-אוטו המשודרגת

אבל עוד לא אצלנו. אמזון סיימה את שלב הפיילוט והגדילה את היצע מותגי הרכב שהיא מוכרת מאחד בודד ללא פחות מ-14. באולמות התצוגה דווקא מרוצים

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אתם מוכנים כבר להזמין רכב חדש בלי לנהוג בו, או אפילו לראות אותו? זה חלק מהשירות שמציעה אמזון-אוטו, חטיבת מכירת רכב חדש שהשיקה ענקית הקמעונאות לפני כשנתיים. ובעוד ההשקה הייתה פושרת, עם תלונות על הליך הצטרפות מסורבל לסוכנויות ואולמות תצוגה שרצו להשתתף, ורק יונדאי עלתה על הרכבת לעתיד, כעת מצטרפות שורה של יצרניות: אודי, ביואיק, ג'יפ, דודג', מאזדה, סובארו, פולקסווגן, קאדילק, קיה, קרייזלר, ראם, שברולט ו-GMC.

שירות קניית המכוניות של אמזון מאפשר לצרכנים - בינתיים בארה"ב ולפי שעה לא בישראל - לבחון הצעות של סוכנויות ואולמות תצוגה למכוניות חדשות. בהתאם לשיטה הנהוגה באמריקה, סוכנויות עשויות להציע מחירים מיוחדים למכוניות, חבילות תמריצים שכוללות הנחות או אבזור, מימון ועוד הטבות שאנחנו בישראל פחות מורגלים אליהן - שכן לעיתים מתקיימת תחרות לא רק בין יצרניות שונות אלא גם בין סוכנויות שכנות של אותה יצרנית.

למרות שלכאורה השירות המקוון של אמזון מאיים על אולמות התצוגה ועל שיטת המכירה הפרונטלית הנהוגה בתחום הרכב כבר יותר מ-100 שנים, נראה שיותר ויותר סוכנויות בוחרות לפרסם את מרכולתן באמזון, בתקווה ללכוד קונים שהולכים ומתרגלים לרכישת מוצרים באינטרנט, מבלי למשש אותם במציאות ומבלי לבצע בדיקה או במקרה של מכונית חדשה, נסיעת מבחן.

השירות "הופך לטוב יותר מדי חודש", כך מספר בריאן בנסטוק, מנכ"ל סוכנויות למכירת מותגי הרכב הונדה ואקורה היפניים בניו יורק, ואחד המצטרפים המוקדמים לשירות. דיוויד וויסטון, אנליסט בכיר לתחום הרכב במורנינגסטאר אקווטי ריסרץ', ציין כי הוא "לא רואה התנגדות משמעותית מסוכני מכירות. זו רק עוד דרך להשיג לקוחות ואולי להרחיב את בסיס הלקוחות מעבר לשוק המקומי שלך".

חלק מהסוכנים בוחרים לשווק דרך השירות המקוון גם מכוניות משומשות, מה שאמור לסייע להם להילחם בקרוואנה, שירות הקנייה-מכירה המקוון הצומח, שמאפשר לבעלי מכוניות פרטיים למכור את רכבם ישירות לשירות (וגם לקנות ממנו), מבלי להידרש להתמודד עם קונים פרטיים או סוכני מכירות ממולחים במגרשי משומשות.

לפי אמזון, חלק מהלקוחות בוחרים לבצע את מלוא הרכישה באמזון אוטו, כלומר החל מהבירור הראשוני, דרך המיקוח ועד לרכישה עצמה. הדבר היחיד שמבוצע במציאות, מחוץ לאינטרנט, הוא איסוף הרכב באולם התצוגה בו נמצאת המכונית.