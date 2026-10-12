פצפונת וחשמלית: סמארט חוזרת לשורשים

מדווחים מתערוכת פריז: סמארט חושפת את ה-2 הקטנטנה, את המכונית הקטנה והמפורסמת שלה לאולמות התצוגה, הפעם על בסיס פלטפורמה מודרנית ורק עם הנעה חשמלית. כל הפרטים, כולל מתי היא צפויה לנחות כאן, בפנים

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בקצרה:

סמארט הציגה את ה-2

עם 81 כ"ס ו-290 ק"מ טווח

אצלנו במהלך השנה הבאה

בחזרה למקורות: סמארט הציגה את ה-2, למעשה דור רביעי למכונית הראשונה שלה שהוצגה בסוף שנות ה-90 כעירונית זעירה במיזם משותף למרצדס וחברת השעונים סווטש. היא מחזירה את הדו מושבית העירונית לאולמות התצוגה של היצרנית שלוש שנים לאחר הפסקת הייצור של קודמתה, ותהיה דגם חמישי מאז עבר המותג לבעלות משותפת של ג'ילי ומרצדס. בישראל היא צפויה לנחות במהלך השנה הבאה.

העיצוב החיצוני שומר על דמיון לקודמותיה בשושלת, עם מרכב דומה ויחידות תאורה עגולות מאחור ומלוכסנות מלפנים שמעניקות לה חרטום כמו-אנושי. סביבת הנהג כוללת לוח מחוונים דיגיטלי ("8.8) ומסך מגע ("10.1) האחראי על תפעול המערכות, עם סוללת מתגים בחלקו התחתון וגם פתחי אוורור דומים לאלו שבדגמי מרצדס.

לתא המטען מנגנון פתיחה מפוצל, בדומה לזה של ריינג' רובר, מה שאמור לאפשר גישה נוחה יותר, כמו גם אופציה לישיבה (רומנטית מול הנוף) על חלקו התחתון.

רק חשמל: כבסיס תשמש לה פלטפורמת ECA (ר"ת Electric Compact Architecture) חדשה וייעודית להנעה חשמלית שתהיה האופציה היחידה, בשונה מקודמותיה בשושלת שהוצעו עם מנועי בנזין. במפתיע המנוע החשמלי בהספק זהה (81 כ"ס) לפורט-טו EQ שהוצגה לפני כמעט עשור ובדומה לה מחובר ישירות לגלגלים האחוריים.

הסוללה גדולה משמעותית (35.8 קוט"ש לעומת 17.6) ותאפשר טווח נסיעה של 290 ק"מ, כ-160 ק"מ יותר מהדגם היוצא. טעינה מהירה (65 קילוואט) תאפשר מילוי מ-10% ל-80% ב-20 דקות ובסוללה ניתן יהיה לעשות שימוש גם להפעלת מכשירים חיצוניים (V2L).

לדברי היצרנית, הסוללה מוצבת במרכז כחלק אינטגרלי מהשלדה ולכן תורמת לקשיחות המבנית ולמרכז כובד נמוך, יחד עם תצורת מתלים מודרנית (מקפרסון מלפנים ורב חיבורי מאחור) האמורים לאפשר לה איכויות דינמיות גבוהות מבעבר לצד שמירה על קוטר סיבוב דומה לדגם היוצא (6.95 מטר). חשוב מכל, למרות שהיא ארוכה ב-5 ס"מ מהדגם היוצא (274.5 ס"מ) עדיין תוכלו להחנות אותה בניצב למדרכה.

צולם באמצעות DJI OSMO POCKET 4, באדיבות היבואנית בנדא מגנטיק