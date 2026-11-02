שלום, אני בורחת: פולסטר חיסלה את ה-2, לא תתחרה בסטלה

נתוני מכירות מאכזבים במיוחד גרמו לפולסטר לסגור את השאלטר על ה-2, שנה לפני הצגת יורשת אפשרית. קראו את כל הפרטים, כולל עתידו של המותג לשרוד בשנים הבאות

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בקצרה:

פולסטר החליטה להפסיק את ייצור ה-2

הסיבה: נתוני מכירות נמוכים במיוחד

יורשת צפויה - אם בכלל - רק בעוד יותר משנה

להוריד את השאלטר: כמעט שמונה שנים לאחר השקתה, פולסטר מודיעה על הפסקת ייצור ה-2, בנתיים ללא מחליפה באופק. נזכיר כי ה-2 הייתה המכונית השניה של מי שהוקמה כחטיבת ביצועים בוולוו ועם הזמן הפכה למותג נוסף בקונצרן ג'ילי הסיני. מותג האמון - תחת וולוו - על ייצור דגמים חשמליים משפחתיים.

בין היתר היא גם מכונית ראשונה במותג עם הנעה חשמלית מלאה, ניסיון שלא עלה יפה כך מסתבר להתמודד מול טסלה מודל 3 הפופולרית.

אלא שמאז החל הייצור ב-2020 מפעל לוקיאו (Luqiao) שבמערב סין, הורכבו ממנה רק 200 אלף יחידות, לעומת כ-3.5 מיליון יחידות מהמתחרה האמריקאית באותה התקופה. בישראל הושקה ה-2 בסוף 2022, אבל שיווקה הופסק שנתיים בלבד לאחר מכן, אולם התצוגה נסגר ואף אחד מהדגמים העדכניים שהוצגו מאז לא נחת כאן. למעשה, פולסטר הפסיקה את פעילותה המקומית.

מבט לעתיד: נזכיר כי ה-2 החלה את חייה כוולוו, עם קונספט שהוצג כבר ב-2016. רק לאחר מכן עבר הפרויקט לפולסטר שביססה אותו על פלטפורמת CMA מוסבת, שכמו דומות לה התקשתה להתמודד מול בסיס ייעודי במתחרות.

השקת הדגם החדש צפויה רק לשנה הבאה, והייצור לא צפוי להתחיל לפני קיץ 2027 באותו מפעל בסין, מה שעשוי להקשות עליה מבחינת מיסוי בשוק האירופי. הפעם היא תתבסס על פלטפורמה ייעודית, עם שדרוג משמעותי באיכויות הנסיעה, הטווח והטעינה.

העיצוב החיצוני שנחשף לאחרונה בקונספט התצוגה ישמור על המאפיינים המוכרים של פולסטר, לרבות יחידות תאורה קדמיות בעיצוב הפטיש של תו'ר, אבל עם פרופורציות ספורטיביות יותר. בין היתר עם בתי גלגלים מורחבים. היא גם צפויה לשמור על תצורת דלת תא מטען חמישית שמאפשרת מפתח גדול משמעותית מהמתחרות. צפויים גם ממדים גדולים יותר שישפרו את מרחב המחיה ליושבים מאחור.

מה אנחנו חושבים: כשהושקה פולסטר לפני כמעט עשור כחטיבת ביצועים חשמלית של וולוו, תשובה שבדית לפורשה, היא הייתה אחת ההבטחות הגדולות של הסקנדינווים. עם כיסים עמוקים של הסינים מצד אחד, מיטב ההון האנושי של וולוו מצד שני וביקושי שיא באותה תקופה לדגמים חשמליים. ההתחלה הייתה מבטיחה, ההמשך מאכזב והסוף גרוע. פולסטר התקשתה לספק את הסחורה והפכה כך לאחד הכישלונות הבודדים של ג'ילי.

האם 2 חדשה תצליח להפוך את הקערה? אם פולסטר תשכיל לא להתבסס רק על החשמל ולשלב בה גם מערכות הנעה היברידיות-נטענות מבית ג'ילי, כפי שעשתה לוטוס, יתכן והעתיד יאיר לה פנים. אם לא, העתיד יהיה כנראה גרוע עוד יותר מההווה האפרורי. ואל תצפו לראות אותה בקרוב אצלנו.