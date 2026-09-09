הצצה לעתיד, למרות הצרות: פולסטאר רומזת לדגמים חדשים

חטיבת החשמליות של ג'ילי-וולוו תציג משפחתית ורכב פנאי קומפקטי כבר בחודשים בקרוב, על רקע נתוני מכירות מאכזבים. רגע לפני, הנה הצצה לעיצוב המתגבש

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פולסטאר, חטיבת החשמליות של ג'ילי שהחלה תחת וולוו עם ה-1 ו-2 מבוססות הפלטפורמות השוודיות, מתקדמת לקראת השקת דגמים חדשים. בעוד ה-1 (שכבר לא מיוצרת) וה-2 (שעדיין כן) התבססו על תכנון שיועד במקור לוולוו, המכוניות החדשות ישתמשו בפלטפורמה חדשה שפותחה הפעם לשני המותגים במקביל. נזכיר כי שיווק פולסטאר בישראל, שהופסק לפני כשנתיים עקב מכירות מאכזבות, ובכל העולם מדשדש עד כדי חשש לשרידות המותג, צפוי להתחדש בחודשים הקרובים.

ראשונה מבין החשיפות הצפויות למותג להגיע תהיה ה-2 החדשה, שתוכננה במקור כמעין גרסת קרוסאובר-סדאן של וולוו XC40. הדור החדש ישתמש בפלטפורמת SPA3 החדשה של הקבוצה, ששודרגה למתח של 800 וולט לטובת טווחי נסיעה וכושר טעינה משופרים.

זה יקרה כבר בשנה הבאה, וב-2028 נקבל גם את הפולסטאר 7, שלמרות השם המבלבל תהיה דווקא קטנה יותר - ותכניס את היצרנית לקטגוריה בה נוכחת וולוו EX30, כלומר רכבי פנאי קטנים. גם רכב זה יעשה שימוש בפלטפורמה החדשה.

רגע לפני שכל זה קורה, פולסטאר חושפת קדימון ראשון לרכב התצוגה "פורמולה 2030". רכב זה, שלא יגיע ישירות לייצור, יציג אלמנטים שונים שישולבו בדגמים הסדרתיים, ובמיוחד את הפיתוח של "פטיש תור", התאורה האופיינית לדגמי פולסטאר. בגרסתה החדשה, היא כוללת שני קווים מקבילים שנעים בקצוות מעלה או מטה בזווית של 90 מעלות.

עיצוב הפורמולה 2030 מזכיר, יש להודות, את עיצוב המכונית האחרונה שפולסטאר השיקה, ה-5. ספינת הדגל של המותג מסוף שנה שעברה, כוללת אף היא את פטיש תור במתכונת דומה, אך נראה כי הפורמולה 2030 מציעה עיצוב מינימליסטי עוד-יותר. בכל מקרה, כדי למצוא את כל ההבדלים, נצטרך להמתין עד לחודש הבא - אז דגם התצוגה יוצג במלואו.