דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
חפשו ב- iCar
  1. רכב
  2. חדשות רכב
  3. הצצה לעתיד, למרות הצרות: פולסטאר רומזת לדגמים חדשים

הצצה לעתיד, למרות הצרות: פולסטאר רומזת לדגמים חדשים

Getting your Trinity Audio player ready...

פולסטאר, חטיבת החשמליות של ג'ילי שהחלה תחת וולוו עם ה-1 ו-2 מבוססות הפלטפורמות השוודיות, מתקדמת לקראת השקת דגמים חדשים. בעוד ה-1 (שכבר לא מיוצרת) וה-2 (שעדיין כן) התבססו על תכנון שיועד במקור לוולוו, המכוניות החדשות ישתמשו בפלטפורמה חדשה שפותחה הפעם לשני המותגים במקביל. נזכיר כי שיווק פולסטאר בישראל, שהופסק לפני כשנתיים עקב מכירות מאכזבות, ובכל העולם מדשדש עד כדי חשש לשרידות המותג, צפוי להתחדש בחודשים הקרובים.

ראשונה מבין החשיפות הצפויות למותג להגיע תהיה ה-2 החדשה, שתוכננה במקור כמעין גרסת קרוסאובר-סדאן של וולוו XC40. הדור החדש ישתמש בפלטפורמת SPA3 החדשה של הקבוצה, ששודרגה למתח של 800 וולט לטובת טווחי נסיעה וכושר טעינה משופרים.

זה יקרה כבר בשנה הבאה, וב-2028 נקבל גם את הפולסטאר 7, שלמרות השם המבלבל תהיה דווקא קטנה יותר - ותכניס את היצרנית לקטגוריה בה נוכחת וולוו EX30, כלומר רכבי פנאי קטנים. גם רכב זה יעשה שימוש בפלטפורמה החדשה.

רגע לפני שכל זה קורה, פולסטאר חושפת קדימון ראשון לרכב התצוגה "פורמולה 2030". רכב זה, שלא יגיע ישירות לייצור, יציג אלמנטים שונים שישולבו בדגמים הסדרתיים, ובמיוחד את הפיתוח של "פטיש תור", התאורה האופיינית לדגמי פולסטאר. בגרסתה החדשה, היא כוללת שני קווים מקבילים שנעים בקצוות מעלה או מטה בזווית של 90 מעלות.

עיצוב הפורמולה 2030 מזכיר, יש להודות, את עיצוב המכונית האחרונה שפולסטאר השיקה, ה-5. ספינת הדגל של המותג מסוף שנה שעברה, כוללת אף היא את פטיש תור במתכונת דומה, אך נראה כי הפורמולה 2030 מציעה עיצוב מינימליסטי עוד-יותר. בכל מקרה, כדי למצוא את כל ההבדלים, נצטרך להמתין עד לחודש הבא - אז דגם התצוגה יוצג במלואו.

הירשמו לקבלת עדכונים ומבצעים בעולם הרכב

למאמר זה התפרסמו 2 תגובות

יעוץ מקצועי חינם לפני קניית רכב
  • צור קשר בוואטסאפ
  • התקשר אלינו

הוספת תגובה

תגובות

קראו את חוקי הקהילה שלנו בתנאי השימוש של iCar

תגובות לכתבה

טען תגובות נוספות
לייעוץ מקצועי חינם:צרו עימנו קשר בוואטסאפ צרו עימנו קשר בטלפון 074-799-1900

בחר רכב

לפי דגם
או לפי קטגוריה

כתבות נוספות

חשיפה: צה"ל עשוי להחזיר את ג'יפ לקרב
חשיפה: צה"ל עשוי להחזיר את ג'יפ לקרב
יצרנית הרכב הסינית שמצהירה: עוד השנה נגיע ל-500 קמ"ש
יצרנית הרכב הסינית שמצהירה: עוד השנה נגיע ל-500 קמ"ש
תשובה הולמת לסיניות: ID קרוס הוא פנאי חשמלי קטן מפולקסווגן
תשובה הולמת לסיניות: ID קרוס הוא פנאי חשמלי קטן מפולקסווגן
זה מתקרב: אלפא עומדת להציג יורש ראוי לטונאלה
זה מתקרב: אלפא עומדת להציג יורש ראוי לטונאלה
פחות חשמל, יותר גודל: אלה צמד רכבי הפנאי של שיאומי
פחות חשמל, יותר גודל: אלה צמד רכבי הפנאי של שיאומי
אופל קורסה: סופר-מיני עם נוכחות
אופל קורסה: סופר-מיני עם נוכחות

בשיתוף לובינסקי

מתעניינים ברכישת רכב ?

קבלו ייעוץ מומחה

לייעוץ חינם

אודות

תוכן

כלים ומידע

מדורים

לוגו מקבוצת ynet כל הזכויות שמורות אי-קאר 2007 בע”מ
חזור למעלה
AIAI
iCar AI
אני אבי היועץ החכם של iCar, במה אוכל לסייע לך?

* אני עדיין בתקופת למידה של התוכן באתר וייתכנו טעויות