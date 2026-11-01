דילוג לתוכן המרכזי בעמוד
חפשו ב- iCar
  1. רכב
  2. חדשות רכב
  3. מארבעה לחמישה: BYD דולפין סרף תאפשר ישיבה מאחור לשלושה

מארבעה לחמישה: BYD דולפין סרף תאפשר ישיבה מאחור לשלושה

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

  • הקטנה של BYD מתעדכנת
  • השינויים מתמקדים בתא הנוסעים
  • המחיר נותר ללא שינוי: מ-115 אלף שקל

מקצה שיפורים: BYD מתחילה לשווק את הדולפין סרף הקטנה לאחר עדכון קל של תא הנוסעים. השינוי המשמעותי ביותר הוא אפשרות הושבת נוסע שלישי בשורה האחורית, במקום שניים בלבד שהוצעו עד כה, למרות שממדי הרכב לא השתנו. גם המחיר נותר זהה ועומד על 115 אלף שקל לגרסת הבסיס, 124 אלף לגרסה הבכירה.

שינויים נוספים כוללים הגדלה של מסך המגע המרכזי ברמת הגימור הבכירה מ-"10.1 ל-"12.8 ושל לוח המחוונים הדיגיטלי מ-"7 ל-"8.8, הסטת בורר ההילוכים ממקומו הנוכחי למיקום מאחורי גלגל ההגה, ועיצוב מחודש של הקונסולה המרכזית. במושב האחורי נוספה תאורת קריאה, לתא המטען נוסף מדף כיסוי ותאורה ואילו בגרסת הבסיס הוחלפו הריפודים דמויי העור בריפודי בד.

כל זאת בזמן שבסין הוצגה לאחרונה דולפין סרף חדשה לגמרי, גדולה יותר ובעלת הנעה אחורית במקום קדמית, אך לפחות בינתיים היא לא מיועדת לאירופה ולישראל.

מה שנשאר: הדולפין סרף ממשיכה לעשות שימוש באותן מערכות הנעה מוכרות, בשני המקרים עם הנעה קדמית. בגרסת הבסיס עם הספק של 88 כ"ס ו-12.1 שניות ל-100 קמ"ש, או בגרסה הבכירה עם 156 כ"ס ו-9.1 שניות ל-100 קמ"ש.

סוללת 43.2 קוט"ש מספקת טווח נסיעה של 322 ק"מ בגרסת הבסיס או 310 ק"מ בבכירה, בעוד טעינה מהירה מתאפשרת בקצב צנוע של 85 קילוואט עם הבטחה למילוי מ-10% ל-80% בתוך כחצי שעה.

מה אנחנו חושבים: למרות שבמכוניות מיני קטנות מסוגה של הדולפין סרף אף אחד לא באמת מתכנן להסיע חמישה מבוגרים, עם שלושה שימצאו עצמם דחוקים מאחור, מסתבר שהחגורה השלישית מאחור היא עניין קריטי עבור לקוחות ישראלים רבים - ולכן טוב שהיצרנית סגרה את הפער הזה.

אבל למכונית הקטנטנה של BYD יש בעיה הרבה יותר חשובה שהיא צריכה לפתור: התמורה למחיר. כי בסכום דומה ניתן לקנות כיום משפחתית חשמלית מרווחת בהרבה באולמות התצוגה של MG או איון למשל, וליהנות גם מטווח נסיעה עדיף משמעותית. ומול התחרות הזו, יהיה ל-BYD קשה מאוד לשכנע את הלקוחות. גם עם שלוש חגורות מאחור.

הירשמו לקבלת עדכונים ומבצעים בעולם הרכב

למאמר זה התפרסמו 0 תגובות

יעוץ מקצועי חינם לפני קניית רכב
  • צור קשר בוואטסאפ
  • התקשר אלינו

הוספת תגובה

תגובות

קראו את חוקי הקהילה שלנו בתנאי השימוש של iCar

תגובות לכתבה

לייעוץ מקצועי חינם:צרו עימנו קשר בוואטסאפ צרו עימנו קשר בטלפון 074-799-1900

בחר רכב

לפי דגם
או לפי קטגוריה

כתבות נוספות

מכונית השנה 2027: רק חשמל, אירופה והדרת הסיניות
מכונית השנה 2027: רק חשמל, אירופה והדרת הסיניות
ההפסד בפולקסווגן הולך וגדל- בדרך לקיצוצים נוספים?
ההפסד בפולקסווגן הולך וגדל- בדרך לקיצוצים נוספים?
מותג הרכב המוביל בעולם הוא טויוטה. זה שעושה הכי הרבה רעש, צולל
מותג הרכב המוביל בעולם הוא טויוטה. זה שעושה הכי הרבה רעש, צולל
ב.מ.וו סדרה 7 (סיבוב בזק) – הבנזין חוזר למרכז הבמה
ב.מ.וו סדרה 7 (סיבוב בזק) – הבנזין חוזר למרכז הבמה
מחיר הדלק בשמיים? קבלו 5 חשמליות משומשות שיפתרו את הבעיה
מחיר הדלק בשמיים? קבלו 5 חשמליות משומשות שיפתרו את הבעיה
שלום לפיליפ איילנד, הנסיך שהפך למלך
שלום לפיליפ איילנד, הנסיך שהפך למלך

מתעניינים ברכישת רכב ?

קבלו ייעוץ מומחה

לייעוץ חינם

אודות

תוכן

כלים ומידע

מדורים

לוגו מקבוצת ynet כל הזכויות שמורות אי-קאר 2007 בע”מ
חזור למעלה
AIAI
iCar AI
אני אבי היועץ החכם של iCar, במה אוכל לסייע לך?

* אני עדיין בתקופת למידה של התוכן באתר וייתכנו טעויות