מארבעה לחמישה: BYD דולפין סרף תאפשר ישיבה מאחור לשלושה

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בקצרה:

הקטנה של BYD מתעדכנת

השינויים מתמקדים בתא הנוסעים

המחיר נותר ללא שינוי: מ-115 אלף שקל

מקצה שיפורים: BYD מתחילה לשווק את הדולפין סרף הקטנה לאחר עדכון קל של תא הנוסעים. השינוי המשמעותי ביותר הוא אפשרות הושבת נוסע שלישי בשורה האחורית, במקום שניים בלבד שהוצעו עד כה, למרות שממדי הרכב לא השתנו. גם המחיר נותר זהה ועומד על 115 אלף שקל לגרסת הבסיס, 124 אלף לגרסה הבכירה.

שינויים נוספים כוללים הגדלה של מסך המגע המרכזי ברמת הגימור הבכירה מ-"10.1 ל-"12.8 ושל לוח המחוונים הדיגיטלי מ-"7 ל-"8.8, הסטת בורר ההילוכים ממקומו הנוכחי למיקום מאחורי גלגל ההגה, ועיצוב מחודש של הקונסולה המרכזית. במושב האחורי נוספה תאורת קריאה, לתא המטען נוסף מדף כיסוי ותאורה ואילו בגרסת הבסיס הוחלפו הריפודים דמויי העור בריפודי בד.

כל זאת בזמן שבסין הוצגה לאחרונה דולפין סרף חדשה לגמרי, גדולה יותר ובעלת הנעה אחורית במקום קדמית, אך לפחות בינתיים היא לא מיועדת לאירופה ולישראל.

מה שנשאר: הדולפין סרף ממשיכה לעשות שימוש באותן מערכות הנעה מוכרות, בשני המקרים עם הנעה קדמית. בגרסת הבסיס עם הספק של 88 כ"ס ו-12.1 שניות ל-100 קמ"ש, או בגרסה הבכירה עם 156 כ"ס ו-9.1 שניות ל-100 קמ"ש.

סוללת 43.2 קוט"ש מספקת טווח נסיעה של 322 ק"מ בגרסת הבסיס או 310 ק"מ בבכירה, בעוד טעינה מהירה מתאפשרת בקצב צנוע של 85 קילוואט עם הבטחה למילוי מ-10% ל-80% בתוך כחצי שעה.

מה אנחנו חושבים: למרות שבמכוניות מיני קטנות מסוגה של הדולפין סרף אף אחד לא באמת מתכנן להסיע חמישה מבוגרים, עם שלושה שימצאו עצמם דחוקים מאחור, מסתבר שהחגורה השלישית מאחור היא עניין קריטי עבור לקוחות ישראלים רבים - ולכן טוב שהיצרנית סגרה את הפער הזה.

אבל למכונית הקטנטנה של BYD יש בעיה הרבה יותר חשובה שהיא צריכה לפתור: התמורה למחיר. כי בסכום דומה ניתן לקנות כיום משפחתית חשמלית מרווחת בהרבה באולמות התצוגה של MG או איון למשל, וליהנות גם מטווח נסיעה עדיף משמעותית. ומול התחרות הזו, יהיה ל-BYD קשה מאוד לשכנע את הלקוחות. גם עם שלוש חגורות מאחור.