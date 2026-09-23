רכב 0 ק"מ במחיר מצוין? זה מה שכדאי לבדוק לפני שסוגרים

הנחה גדולה זה מצוין, אבל המחיר הוא רק חלק מהתמונה. סוג הבעלות, מועד הרישום ואפילו זהות הגוף המוכר עשויים להשפיע על הכדאיות גם שנים אחרי הרכישה. אז איך בוחרים נכון?

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בשוק הרכב הישראלי, שבו מחיר של מכונית חדשה יכול להגיע בקלות ל-200 אלף שקל ויותר, הנחה של כמה אלפי שקלים היא כבר לא עניין שולי. כשמדובר בהנחה של 10,000, או אפילו 20 אלף שקל ולעיתים אף יותר, עסקת 0 ק"מ יכולה להיראות כמו אחת הדרכים המשתלמות ביותר לרכוש מכונית חדשה.

וזה אכן יכול להיות המצב. אלא שהמושג "0 ק"מ" מתאר בעיקר את העובדה שמדובר במכונית חדשה שלא שימשה בפועל לקוח קודם, ולא בהכרח את כל תנאי העסקה שמאחוריה. שתי מכוניות זהות לחלוטין, עם אותו מנוע, אותה רמת גימור ואפילו אותו מספר קילומטרים על מד המרחק, עשויות להגיע עם היסטוריית רישום שונה. וההבדל הזה, שנראה במועד הרכישה כמו סעיף טכני קטן, יקבל משמעות כספית כאשר מגיע היום למכור את המכונית.

לכן, מי שמחפש עסקת 0 ק"מ טובה צריך להסתכל מעבר לשאלה המתבקשת "כמה הנחה אני מקבל?", ולבדוק גם מה הוא מקבל בתמורה למחיר הזה.

קודם כל: מי היה הבעלים הראשון?

זה אחד ההבדלים החשובים ביותר בין עסקאות 0 ק"מ שונות. בחלק מהעסקאות המכונית נרשמת תחילה על שם חברת ליסינג או חברה מסחרית, ורק לאחר מכן מועברת הבעלות לרוכש. במקרים אחרים הרכב נרשם בבעלות פרטית מלכתחילה.

מבחינת המכונית עצמה, כמובן, אין הכרח שיהיה הבדל. היא יכולה להיות חדשה לחלוטין בשני המקרים. אבל מבחינת היסטוריית הבעלות, מדובר בשני מצבים שונים. רישום קודם על חברת ליסינג נשאר חלק מהיסטוריית הרכב גם לאחר שהוא עובר לבעלות פרטית. מחירוני הרכב מביאים בחשבון את סוג הבעלות הקודמת, ובהתאם מפחיתים את שווי הרכב, בשיעורים של 10-12% ולעיתים אף יותר.

ההנחה של היום מול מחיר המכירה של מחר

ניקח דוגמה פשוטה. נניח שבעוד שלוש שנים מחיר המחירון הבסיסי של רכב מסוים עומד על 150 אלף שקל. אם מדובר ברכב שהיה לאורך חייו בבעלות פרטית, לא אמורה להיות הפחתה במחירון רק בגלל סוג הבעלות הקודמת. לעומת זאת, כאשר מדובר ברכב שהיה רשום בעבר על חברה או חברת ליסינג, תחול הפחתה בהתאם לסוג הרישום.

הפחתות מסוג זה עשויות לנוע, בהתאם לנסיבות, סביב 7% ולעיתים אף יותר - ועל רכב שמחיר המחירון שלו הוא 150 אלף שקל, 7% הם כבר יותר מ-10,000 שקל.

וכאן קל להבין מדוע גובה ההנחה במעמד הרכישה לא מספר את כל הסיפור. נניח ששתי מכוניות חדשות זהות מוצעות כרכב 0 ק"מ. אחת מהן, עם רישום פרטי, עולה 200 אלף שקל. השנייה, שנרשמה קודם על חברה, עולה 190 אלף שקל. במבט ראשון העסקה השנייה עדיפה: אותה מכונית, ו-10,000 שקל פחות.

אבל אם בעתיד היסטוריית הבעלות של המכונית השנייה תוביל להפחתה של 7% ממחיר המחירון הרלוונטי, הפער עשוי להגיע לעשרות אלפי שקלים. במקרה כזה, החיסכון הראשוני של 10,000 שקל מקבל משמעות שונה לגמרי.

גם אם ההפרש במחיר הקנייה גדול יותר - עדיין כדאי לבצע את אותו חישוב. השאלה איננה רק כמה כסף נשאר בכיס ביום שבו מקבלים את המפתח, אלא גם כמה מההנחה הזו עלול להתקזז בעתיד.

חשוב כמובן לזכור ששווי של רכב משומש מושפע משורה ארוכה של גורמים, ובהם מצב המכונית, קילומטראז', ביקוש בשוק, היסטוריית טיפולים ותאונות. מחירון הוא גם לא בהכרח המחיר שבו המכונית תימכר בפועל. ועדיין, סוג הבעלות הוא נתון שכדאי להכיר כבר בתחילת הדרך.

ומה קורה במקרה של גניבה או אובדן גמור?

לסוג הרישום עשויה להיות משמעות גם לפני שמגיע יום המכירה. במקרה של גניבה או אובדן גמור בתאונה, גובה תגמולי הביטוח מחושב בהתאם לתנאי הפוליסה ולנתוני הרכב הרלוונטיים. היסטוריית הבעלות עשויה להיות אחד הנתונים שמובאים בחשבון בעת קביעת השווי.

כלומר, הפחתה שנובעת מבעלות קודמת אינה בהכרח עניין שרלוונטי רק לרגע שבו מפרסמים את המכונית בלוח המכירות. בהתאם לתנאי הפוליסה ולדרך חישוב השווי, היא עשויה לקבל משמעות גם במקרה ביטוחי. זו עוד סיבה להבין מראש מה בדיוק רשום ברישיון ומה המשמעות של העסקה שמציעים לכם.

0 ק"מ, אבל בן כמה הרכב?

יש עוד פרט שקל לפספס: תאריך הרישום הראשון. גם כאשר מד המרחק מציג עשרות קילומטרים בלבד, מכונית שכבר נרשמה עלתה למעשה על הכביש מבחינה רשמית. לכן חשוב לבדוק מתי בוצע הרישום, מתי התחילה תקופת האחריות ומהו גיל המכונית לצורכי רישוי ומכירה עתידית. במקרה של DIRECT, האחריות מתחילה ביום בו הלקוח רוכש את הרכב, ולא בזמן הרישום המקורי שלו.

מצד שני, כשבוחנים רכב 0 ק"מ שכבר רשום תקופה מסוימת, חשוב להסתכל לא רק על שנת הרישום אלא גם על הקילומטראז' ועל המחיר. ככלל, שנתון חדש יותר עשוי להיות שווה יותר, ולכן רכב משנתון מוקדם יותר צריך להיות מתומחר בהתאם.

עם זאת, לקילומטראז' הנמוך עשויה להיות משמעות חיובית בפני עצמה. כך למשל, רכב שנרשם לפני שלוש שנים אך נסע רק 25 אלף ק"מ מציג ממוצע נסועה שנתי נמוך יחסית. במקרים מסוימים, גם נתון כזה עשוי לקבל ביטוי במחירון ובחישוב השווי העתידי.

לכן, ההשוואה הנכונה אינה רק בין שנתוני הרכב, אלא בין העסקאות כמכלול: המחיר ביחס לשנתון, הקילומטראז', יתרת האחריות וסוג הבעלות. אם ההנחה במחיר אכן משקפת את פער השנתון, רכב 0 ק"מ שנרשם מוקדם יותר יכול עדיין להיות עסקה אטרקטיבית.

מי מוכר לכם את המכונית?

בעסקת רכב, במיוחד בסכומים כאלה, יש חשיבות לא רק למוצר אלא גם לגוף שעומד מאחוריו. כדאי לבדוק מי מוכר את הרכב, מה מקורו, אילו תנאי אחריות ניתנים, למי פונים במקרה של תקלה ואילו מסמכים מקבלים בסיום העסקה.

ב-DIRECT של דלק מוטורס, מיבואניות הרכב הגדולות בישראל, מוצעים רכבי 0 ק"מ של הקבוצה, כאשר העסקה מאפשרת ליהנות ממחיר מוזל ובמקביל לקבל רכב שנרשם ללקוח בבעלות פרטית. מאחורי העסקה עומדת דלק מוטורס עצמה, כך שהלקוח אינו רוכש רק "מכונית בזול", אלא עסקה שמגיעה מגוף היבואן.

ההבדל הזה חשוב בעיקר משום שהוא מחזיר אותנו לנקודת הפתיחה: שתי הצעות שנראות כמעט זהות בשורת המחיר עשויות להיות שונות מאוד בפרטים.

אז איך משווים שתי עסקאות 0 ק"מ?

הדרך הפשוטה ביותר היא לבקש את כל הנתונים לפני שמסתכלים רק על השורה התחתונה. בדקו מה המחיר לאחר ההנחה, אבל גם מי רשום כבעלים הראשון. בדקו את תאריך הרישום, את הקילומטראז' בפועל ואת מועד תחילת האחריות. שאלו אם קיימת היסטוריית בעלות של חברה או ליסינג, ומה עשויה להיות המשמעות שלה בעת מכירה עתידית.

ורק אז השוו את המחיר. כי הנחה של 20 אלף שקל יכולה להיות עסקה מצוינת, אבל רק אם מבינים מה מקבלים תמורתה. מנגד, הצעה שיקרה בכמה אלפי שקלים יכולה להתברר כמשתלמת יותר אם היא חוסכת הפחתה משמעותית בעתיד.

בסופו של דבר, "0 ק"מ" הוא לא סוג אחד של עסקה. זו כותרת שמאחוריה יכולים להסתתר תנאי רישום שונים, גיל שונה, אחריות שונה והשלכות שונות על הערך העתידי של המכונית. ולכן, לפני שסוגרים עסקה, כדאי לשאול לא רק כמה המכונית עולה היום, אלא גם מה בדיוק קונים, וכמה היא עשויה להיות שווה מחר.