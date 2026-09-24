יונדאי איוניק 9: הלאונג' המשפחתי החדש

עם שישה או שבעה מושבים, טווח של עד 620 ק"מ וטעינה מהירה במיוחד, יונדאי איוניק 9 מנסה להפוך את המכונית המשפחתית הגדולה ללאונג' חשמלי על גלגלים

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משפחה גדולה שרוצה לעבור לרכב חשמלי צריכה בדרך כלל להתפשר: על מספר המושבים, על המקום לציוד, על הטווח או על הנוחות. יונדאי איוניק 9 החדשה מנסה לחבר את כל הדרישות האלה במכונית אחת.

מדובר בחשמלית הגדולה והמתקדמת ביותר של יונדאי, עם יותר מחמישה מטרים לאורך, בסיס גלגלים של 313 ס"מ ושישה או שבעה מושבים. מלפנים יש צמד מסכי 12.3 אינץ', לצד מתגים פיזיים לפעולות החשובות, והמושבים הקדמיים יכולים להישען לאחור ולהפוך כמעט לכורסאות בזמן עצירה או טעינה. גם על הכביש הדגש הוא על נוחות ושקט. הסוללה בקיבולת 110.3 קוט"ש מספקת טווח רשמי של עד 620 ק"מ, ומערכת 800 וולט מאפשרת טעינה מ-10% ל-80% בתוך 24 דקות בעמדה מתאימה.

ואיך כל זה הופך ללאונג' משפחתי? צפו בוידאו ותדעו.