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עכשיו זה באמת להיות או לחדול: יגואר חשפה טייפ 01 חשמלית

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זוכרים את יגואר, זו עם תדמית היוקרה-ספורטיבית-אצילית בשנות ה-50 עד ה-70 במאה הקודמת, ופלירטוט עקבי עם פשיטת רגל וסגירה כואבת במאה הזו? המותג שהביא פעם לעולם את האי-טייפ וה-XJ V12 הפנטסטיות, אבל התדרדר ל-XE הנוראית וה-E פייס המיותר.

יצרנית רכב שפצחה בקמפיין חזרה לחיים, שהוכיחה שאפשר להיות גם פומפוזי וגם חסר פואנטה בסרטון צבעוני ויראלי מושקע ומקודם בטירוף. זוכרים כנראה.

אז אחרי קרוב לשנתיים של היעלמות מהשוק העולמי לטובת ארגון מחדש ושינוי מלא בתפיסת המותג, שזכו שניהם לביקורת חוצת קהלים ומדינות ושהגיעה עד אפילו לנשיא ארה"ב, היצרנית הבריטית לשעבר ובבעלות הודית כיום, מציגה דגם חשמלי ראשון. כן, יגואר אכן הייתה מחלוצות החישמול עם ה-I-פייס, רכב פנאי שזכה לביקורת טובה לצד מכירות מאכזבות, ואיבד גובה לחלוטין כאשר הוצגו מתחרים מבית מותגי יוקרה מבוססים מגרמניה, כמו מרצדס וב.מ.וו.

המכונית החדשה, שהושקה בשם טייפ 01, אמורה לשנות את המצב: סמל החתול המזנק והעיצוב הבריטי הקלאסי אאוט, עיצוב עתידני עם מרכב מלבני, נטול שמשה אחורית ומינימליסטי המסתמך על מרכב ארוך (כ-5.2 מטרים) ונמוך (כ-1.4 מטר) - אין.

הטייפ 01 נשענת על פלטפורמה חשמלית חדשה בארכיטקטורת 850V מתקדמת, ובהתאם תאפשר טווח מכובד וביצועים מרשימים: יותר מדי פרטים אין בינתיים, אך יגואר מבטיחה 1,000 כ"ס משלושה מנועים חשמליים, כ-130 קג"מ, טווח של 644 ק"מ בתקן EPA האמריקני המחמיר (למעלה מ-750 ק"מ לפי תקן WLTP הנהוג בישראל ובאירופה) הודות לסוללה בקיבולת 120 קוט"ש, וכושר טעינה מהירה במיוחד: יותר מ-320 ק"מ בתוך 13 דקות באמצעות עמדת DC מהירה (350 קילוואט).

המתחרות הצפויות ליגואר טייפ 01 הן ב.מ.וו i7 ומרצדס EQS, וכמותן היא תישא תג-מחיר יומרני של החל מ-130 אלף פאונד, יותר מחצי מיליון שקל לפני מסים בישראל. ספר ההזמנות ייפתח בתחילת שנה הבאה, אז גם יפורסמו פרטים נוספים, בעוד מסירות ראשונות צפויות רק במחצית השנייה של 2027, כך לפי יגואר. לפי שעה המחיר ומועד תחילת השיווק בישראל עדיין אינם ידועים.

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