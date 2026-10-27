הונדה מעדכנת, קאוואסאקי משדרגת וחנוכה באוויר

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להב האש מתחדש: הונדה עידכנה את ה-CBR600RR והשינוי העיקרי נמצא בחזית עם מערכת בלימה משודרגת, מסך TFT מוגדל ומראה שונה. עם קליפרים רדיאליים של ניסין בעלי ארבע בוכנות שהגיעו מה-CBR1000RR והחליפו את יחידות הטוקיקו הקודמות.

מה שנותר הם דיסקים צפים בקוטר 310 מ״מ ויחידת ABS עם שלושה מצבים: רגיל, מסלול ומירוץ. האחרון מנתק את מניעת הנעילה בגלגל האחורי. מסך ה-TFT גדל מ-"4.2 ל-"5 ומציג בין היתר זמני הקפה וחיווי להעלאת הילוך. רגע, הכנפונים הנפרדים של הדגם הקודם מוחלפים בספוילר פנימי המשולב מתחת לפנסים. לדברי הונדה, למראה נקי יותר מבלי לפגום בכוח ההצמדה.

ירוק בלי מנוף: שנה בלבד לאחר הצגתו, קאוואסאקי מעדכנת את ה-KLE500 ומוסיפה להיצע גרסת SE Smartride חדשה, המצוידת במצמד חצי-אוטומטי ובצמיגי טיובלס. החידוש המרכזי הוא מערכת שמבוססת על מצמד צנטריפוגלי מכני המשולב במכלול הרגיל. המערכת מאפשרת להאיץ מהמקום ולעצור מבלי להפעיל את מנוף המצמד. נבהיר כי בניגוד למערכות אלקטרוניות, כאן מדובר בפתרון מכני לחלוטין, ללא רכיבים אלקטרוניים. העברת ההילוכים עדיין ידנית, עם רגלית משמאל.

מעבר לכך, ה-KLE500 שומר גם השנה על מכלולים מוכרים ובהם מנוע טווין מקבילי, שלדת מסבך, חישוק קדמי בקוטר "21, מיגון רוח גבוה ומתלים לשימוש על אספלט ושביל. לצד שלוש הגרסאות, רגילה, SE ו-SE Smartride, יוצעו גם חבילות אבזור מקוריות: "ראלי" עם אגזוז טיטניום של אקרפוביץ', טורר אדוונצ'ר עם מגני מנוע ומזוודות צד בנפח 21 ליטר ומזוודה נוספת מאחור. גרסת SE Smart ride עוברת גם לגלגלי טיובלס שהופכים את החיים להרבה יותר קלים במצב של תקר.

באקסטרים: בחג חנוכה הקרוב (10-12.12) יהפוך היכל טוטו-חולון למתחם אקסטרים ענק, עם מופע דו-גלגלי יוצא דופן פלוס יריד אופנועים, אופניים וציוד. מופע ה-Wild Ride מגיע במקור מספרד ומציע חוויה מוטורית של עולם האקסטרים העולמי עם אופנועי סופר-קרוס, אופני BMX, טריאל ורוכבים בינלאומיים מרחבי העולם.

שבעה רוכבי סופר-קרוס ורוכבת אחת, שמונה רוכבי BMX ורוכב טריאל יגישו במשך כמעט שעתיים מופע תחרותי שהוא יותר אווירונאוטיקה, לחובבי ז'אנר הקפיצות, סלטות, ושאר הפעלולים הפסיכיים. במשך שלושת ימי המופע יתחרו הרוכבים זה בזה בקרבות אקסטרים, ואליהם יצטרפו לראשונה רוכבים ישראלים צעירים שנסעו במיוחד להתאמן ולהתחשל בברצלונה. מי שיקבע את המנצח יהיה הקהל שישפיע בזמן אמת על תוצאות התחרות.