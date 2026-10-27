זה היה באוויר, עכשיו זה קרה: באירופה נמכרו יותר סיניות מיפניות

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בקצרה:

תעשיית הרכב הסינית מכרה באירופה יותר מהיפנית

בספטמבר הכפילו הסיניות את חלקן במכירות

בחמש שנים הכפילו הסינים את המכירות פי 14.5

יצרניות הרכב האירופיות בהיסטריה, ולכולנו ברור מדוע. תעשיית הרכב ביבשת, בעבר פאר שוק הרכב העולמי, נאלצת להצטמצם, לפטר מאות אלפים ולשנות כיווני פיתוח, וכל זאת עקב הפלישה שאינה מאטה מסין. כן, הוחלט על מיסוי שאולי יגביל את החשמליות מהמזרח, במטרה לסייע ליצרניות המקומיות. ואחר כך האירופים החליטו גם על הגבלת הייבוא של ההיברידיות מסין לכ-350 אלף מכוניות בשנה, עם צמיחה של לא יותר מ-6% בשנה למשך ארבע שנים. עד כמה זה יעזור? מקסימום יאט את הזמן שייקח להגיע לבלתי נמנע.

בינתיים מתבשרים האירופים שהסינים עברו כבר את היפנים. ובהתחשב בכוחם העצום של מותגי ארץ השמש העולה באירופה, כמו טויוטה וניסאן למשל, זה אינו עניין של מה בכך. הראשונה והגדולה בתעשייה הגיעה ליבשת לפני 63 שנים ומעשית נחשבת לסוג של יצרנית מקומית בכל מקום בעולם, וזוכה להערכה עצומה. השניה מוכרת מכוניות באירופה "רק" 40 שנה, ונחשבת אף היא לחלק מהתעשייה המקומית עם מפעלי יצור עצומים בבריטניה (שבינתיים הועברו בחלקם לצ'רי הסינית).

ו-BYD או צ'רי שמוכרות כיום באירופה כל מה שהן יכולות פחות או יותר להביא? אלו הגיעו רק לפני שנים אחדות וכבר הצליחו להעמיד בראש טבלת המכירות בלא אחרת מבריטניה, סוג של ערש התרבות המוטורית, את ג'אקו 7 כרכב הנמכר ביותר. בסך הכל תפסו הסינים ברבעון השלישי של השנה כמעט 13% מכלל שוק הרכב האירופי. היפנים תופסים 12%. וזו פעם ראשונה בה נאלצים האחרונים להרים ידיים בחישוב של רבעון שלם. יש להניח שלא ירחק היום והחישוב יהיה שנתי. את הדרום קוריאנים, אגב, הם עברו זה מכבר.

כדי להבהיר עד כמה הגדילו הסינים את הנוכחות באירופה בשנים האחרונות, נזכיר כי רק לפני כחמש שנים, כך לפי נתוני האיחוד, החזיקו מותגים סיניים ב-1% בלבד של שוק הרכב החדש באירופה. בחודש החולף אלה היו כבר 14.5%.

מה אנחנו חושבים: שיחות שערכנו לאחרונה בנושא עם גורמים הבקיאים בשוק הרכב האירופי, הסיני וכמובן המקומי כאן אצלנו, הסתיימו תמיד עם אותה תובנה. זו לא שאלה של האם, אלא של עד כמה ומתי. תעשיית הרכב הסינית שנדמה כי למשאביה הפיננסיים אין גבול, מסוגלת להשיק דגמים חדשים במהירות שיא, ועם מאות יצרנים ובהם עשרות גדולים, היא מסוגלת לשטוף כל שוק רכב, גדול כקטן.

בנוסף, הסינים שמים דגש על טכנולוגיה מתקדמת ותג-מחיר אטרקטיבי, מחסלים במהירות פערי איכות ומעלימים פיגור בטיחותי. נוסחה שקשה מאוד עד בלתי אפשרי להתמודד עמה ראש בראש ולנצח. בוודאי לא כשוועדי עובדים בקונצרנים כמו פולקסווגן למשל, מחזיקים ביכולת השפעה אדירה על הנהלת החברה.

ולכן בסופו של יום, תעשיית הרכב האירופית - ובוודאי האמריקאית - צריכות להשלים עם המציאות ולתכנן פעילות בהתאם לדומיננטיות הסינית. כי המלחמה אחת דינה - להיכשל.