הלך לכם מנוע 1.2 בפיג'ו או סיטרואן? סטלנטיס מתנצלת רשמית

מנכ"ל סטלנטיס התנצל בפני הצרכנים על התקלות במנועי ה-1.2 ליטרים של פיג'ו וסיטרואן, והוא לא לבד. יו"ר צ'רי הסינית התנצל על תקלה מוזרה יותר במלזיה

Getting your Trinity Audio player ready...

בקצרה:

בסטלנטיס מתנצלים על תקלות לאורך שנים במנוע פופולרי

מבטיחים כי כעת האיכות טובה יותר ב-30%

צ'רי התנצלה על סרן אחורי שהתנתק במפתיע

אופס, סליחה: אירועים בהם יצרנית רכב מתנצלת באופן רשמי על תקלה, בוודאי כשהיא מבטאת סכומי עתק, אינם עניין שבשגרה. וגם הפעם לא מדובר בהכאה מלאה על חטא והצעה לפיצוי, אלא באזכור מינורי יחסית של תקלה.

אנטוניו פילוסה, המנכ"ל החדש של קונצרן סטלנטיס (פיג'ו, סיטרואן, אופל, פיאט, ג'יפ, קרייזלר ראם ועוד) התראיין לעיתון הצרפתי "לה פריזיאן" והביע סוג של התנצלות - באופן רשמי למעשה - על תקלות קשות במנועי ה-1.2 ליטר המפורסמים של הקונצרן. על הדרך גם הביע צער על תקלת כריות האוויר בדגמי סיטרואן C3. "בראש ובראשונה, אני רוצה להתנצל בפני הלקוחות על הבעיות שנתקלו בהן בעבר", אמר פילוסה. "אנחנו נמשיך להשתפר, אני מבטיח".

התקלות עליהן התנצל סטלנטיס נוגעות כאמור למנועים הקטנים של הקונצרן, שסבלו (וסובלים) מבעיות של צריכת שמן מוגברת ובלאי מוגבר של רצועת התזמון (טיימינג) הטבולה בשמן ונוטה להתפורר. בנוסף ההתנצלות מתייחסת גם להתנפחות אקראית של כריות אוויר בטיחותיות מתוצרת טקאטה שהותקנו בדגמי C3 של סיטרואן, וביותר ממקרה אחד התפוצצו באקראי בנסיעה במזג אוויר חם.

פילוסה טען בראיון כי סטלנטיס שיפרה את איכות כלי הרכב ב-30% מאז תחילת 2026, אך לא ציין לאיזה מדדים הוא מתייחס. הוא גם הוסיף ואמר כי היצרנית הקימה כ-100 'חדרי עבודה' באירופה ובצפון אמריקה, בהם יושבים יחד מהנדסים, ספקים ונציגי מפעלים במטרה לטפל בליקויים שהתגלו במכוניות.

גם הסינים מתנצלים: יו"ר יצרנית הענק הסינית צ'רי, יין טונגויו, התנצל בפני שר ההשקעות, המסחר והתעשיה של מלזיה, על תקלה קיצונית שהתגלתה באומודה 5. מדובר במקרה שבו התנתק הסרן האחורי בשלמותו בזמן נסיעה, מה שהוביל לחקירה נרחבת, לעצירת המכירות ולריקול של כ-9,000 כלי רכב.

"אנחנו לא יוצאים לשווקים זרים כדי לקצור רווחים מהירים, אלא כדי להכות שורשים ולטפח את השווקים האלה לטווח ארוך", אמר היו"ר. נציין כי רכב הפנאי, שאצלנו נמכר תחת השם צ'רי FX, משווק במלזיה עם מתלה אחורי שונה מזה הנמכר בשווקים אחרים בעולם.

מה אנחנו חושבים: כבודה של ההתנצלות במקומה מונח, ומדובר בהצהרות חשובות מפי אלו שלא תמיד ממהרים לספק אותן. אבל היה ראוי לו ההתנצלויות האלו היו נמסרות בפומבי ובהודעה רשמית, כמו-גם מכתב לבתי הלקוחות, ולא בחצי פה בראיונות לתקשורת או בשיחות עם פוליטיקאים. חשוב יותר: היה ראוי אילו היצרניות היו לוקחות אחריות מלאה על תקלות בתכנון ובייצור, ומפצות את הלקוחות שסבלו מכך גם לאחר תקופת האחריות. זה לא תמיד המצב.