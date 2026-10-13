לראותו בלבד: יונדאי חשפה באיון חדש

מדווחים מתערוכת פריז: יונדאי הציגה דור שני לבאיון, שיהיה גדול ומרשים מקודמו, עם סביבת נהג מודרנית ולראשונה גם הנעה היברידית. כל הפרטים וגם: למה הוא לא צפוי לנחות כאן בקרוב?

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בקצרה:

יונדאי הציגה באיון חדש ושני בשושלת

הממדים גדלו, נוספה הנעה היברידית

הייצור בטורקיה מונע שיווק מקומי

טייק 2: יונדאי הציגה בתערוכת פריז דור חדש ושני בשושלת לבאיון, רכב הפנאי הקטן ביותר שלה באירופה. כבעבר הייצור יהיה בטורקיה, כך שהיבואנית לא תוכל לשווק אותו כאן לאור החרם שהטיל ארדואן כבר לפני כשנתיים על יצוא לישראל.

העיצוב החיצוני רבוע ואגרסיבי בהרבה מקודמו, עם יחידות תאורה מפוצלות מלפנים, בתי גלגלים בולטים וצבע שחור לסבכה הגדולה, למגנים סביב למרכב, לפסי הגגון ולספויילר בקצה דלת תא המטען. סביבת הנהג כוללת צמד מסכים ("12.3 כל אחד) המשמשים לוח מחוונים ומסך מגע, עם סוללת מתגים בקונסולה המרכזית כקיצורי דרך לתפריטים השונים, למערכת השמע ולבקרת האקלים.

רשימת אבזור הנוחות שופרה משמעותית וכוללת למשל חלון שמש גדול, מערכת מצלמות היקפיות עם הקרנה של השטח המת על לוח המחוונים בהפעלת איתות ומערכת שמע משודרגת של BOSE.

גם היברידי: בהשוואה לבאיון היוצא, החדש ארוך ב-6.5 ס"מ (424.5) עם בסיס גלגלים ארוך ב-2 ס"מ (260 ס"מ), מה שאמור לאפשר מרחב מחיה טוב יותר ליושבים מאחור, שגם זוכים כעת לפתחי אוורור נפרדים, ותא מטען גדול ב-29 ליטר (440 ליטר).

הוא יוצע כבעבר עם מנוע בנזין מוגדש, עם 3 צילינדרים בנפח 1.0 ליטר בשתי רמות הספק (90 או 115 כ"ס) בחיבור לתיבת 6 הילוכים ידנית או 7 הילוכים כפולת מצמד.

לראשונה הוא יוצע גם ההנעה ההיברידית המוכרת של היצרנית, המשלבת בין מנוע בנזין (4 צילינדרים בנפח 1.6 ליטר) ומנוע חשמלי עם 138 כ"ס בחיבור לתיבת 6 הילוכים כפולת מצמד. היא גם כוללת את מערכת הרגנרציה המתקדמת של היצרנית המאפשרת בחירת עוצמה ידנית באמצעות מנופים מאחורי ההגה או מצב אוטומטי המתאים אותה למידת הקרבה לרכב שמלפנים.