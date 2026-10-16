אלון מאסק, טריקים ושטיקים: הנה מה שתקבלו בטסלה רודסטר מתהפכת

אין ספור דחיות והבטחות מופרכות שנועדו בעיקר לשרת את מכונת הפיננסים העצומה, אלון מאסק חשף סוף סוף את הרודסטר. וכמו בכל השקה שערך עד עכשיו לדגם חדש, גם הפעם מדובר במופע קירקסי עם קשר רופף למציאות. האמנם?

Getting your Trinity Audio player ready...

באיחור ניכר, במראה מפתיע וטכנולוגיית מסע בין כוכבים: תשע שנים אחרי השקה מתוקשרת לדור שני של טסלה רודסטר, יצרנית המכוניות החשמליות האמריקאית חשפה את המכונית שהבטיחה לעולם זמן רב כל כך. וכמו כל דבר בו נוגע אלון מאסק, האיש העשיר בתבל, גם הפעם מדובר היה במופע מרהיב שנערך במתקן הניסויים של ספייס-X במקגרגור, טקסס.

בינתיים עברו מספר שעות מאז האירוע המתוקשר, צווחות ההתלהבות של עורכי חדשות בסוכנויות ידיעות שככו והעולם שב למסלולו המעגלי המוכר. כך שאפשר להתעמק קצת במוצר עצמו ולא רק במופע האשליות והזיקוקים המרהיב שהפיק גאון התקשורת והאיש הראשון ששווה יותר מ-70% ממדינות העולם. וגם להזכיר שלפי טסלה, המכונית הזו לא תגיע לפני 2028 לאולמות התצוגה. זה בעוד שנתיים, ואנחנו מכירים את מאסק. אז תרשו לנו להיות סקפטיים לפחות בנוגע לתאריך היעד.

נתחיל באופן שטחי, כמו שמאסק אוהב. הרודסטר שהציג הלילה לא דומה כלל לאב הטיפוס בו התגאה במשך כמעט עשור שנים, מכונית ספורט מושכת עין עם קווים מעודנים ואסתטיקה מוטורית מוכרת. כי את המרכב המפוסל החליף גוף שמזכיר יותר מכל את הסייברטראק מסובב הראשים והזוועתי למראה, עם הרבה משטחים ישרים וזוויות חדות.

וכמו הטנדר שנראה כאילו נגנב מסט של סרט עתידני דל תקציב בשנות ה-80, גם הרודסטר הסופית נראית כמו אב-טיפוס ראשוני ומאוד לא מהוקצע או מוכן להשתלב בתנועה. רגע, לטסלה יש הסבר לכך. "היא עוצבה באופן שיזכיר את ה-SR-71" (מטוס הביון האמריקאי שמחזיק בתואר המהיר בעולם, ה"פ, נב"ז) הבהיר מאסק, ובטוח – די בצדק – שמאות מיליוני אמריקאים יריעו לו בחדווה.

אם רוצים לקחת קו פחות ביקורתי, אפשר לומר שההשראה לעיצוב הגיעה מהקו המנחה של למבורגיני, יצרנית מכוניות העל האיטלקית. המרכב לדברי מאסק עשוי מחומרים אקזוטיים ופחות שכיחים בתעשיית מרכבי מכוניות כמו מגנזיום וטיטניום, על מנת לאפשר קשיחות מבנית גבוהה לצד משקל עצמי נמוך. כן, יש הפניות ברורות לעידן החלל בבחירת מרכיבי הרכב, אבל זה פחות חשוב מטעמים מובנים.

תא הנוסעים כולל מקום רק לצמד בלבד עם שני מושבי ספורט מקובעים למרכב, הגה אליפטי ודוושות מתכווננות כמקובל במכוניות מירוץ. ואיך לא, מסך מגע מרכזי לשליטה במערכות השונות ומן הסתם יצירת קולות נפיחה מצחיקים. פחות מצחיקה היא הטכנולוגיה, עם מערך מתלים שכולל יחידות קויל אובר מתקדמות בתצורה אופקית וחיבור באמצעות מוטות דחיף. נשמע כמו ג'יבריש? בצדק, מדובר בסידור יקר ומורכב מהרגיל המקובל במכוניות מירוץ מקצועיות. וגם בלימה והיגוי ללא חיבור מכאני (Brake-by-Wire ו-steer-by-Wire).

טסלה לא חושפת מידע טכני מפורט על תצורת מערכת ההנעה החשמלית לרבות ההספק, גודל הסוללה וטווח הנסיעה, יכולת הטעינה המהירה או הממדים החיצוניים. אך אי אפשר בלי קצת קליקבייט להמונים. שלוש גרסאות יוצעו למכירה אם וכאשר.

ראשונה תהיה ה'פרפורמנס' עם זינוק ל-96 קמ"ש (60 מייל לשעה) בפחות מ-1.6 שניות, שיא לרכב סדרתי שללא ספק יכניס אותה לספר של גינס. אבל תהיה גם 'טראסט' (Thrust, דחף) שתסיים את המיאוץ הקלאסי בפחות מ-0.9 שניות. נאמר זאת כך. אחרי זינוק אחד במהירות הזו יבקש הנוסע לעצור בצד כדי לשחרר את ארוחת הבוקר. וסביר להניח שגם הנהג. רגע, תהיה גם 'רוקט' (טיל), חד-מושבית עם זינוק של פחות מ-0.6 שניות. בהצלחה עם זה.

בכל הגרסאות יש מערכת מאווררים בתחתית המרכב שמייצרת וואקום המאפשר כוח הצמדה גבוה ממשקל המכונית, מה שמאפשר לה להיות תלויה הפוכה כפי שטסלה הדגימה. איזה גאון מאסק בכך שהצליח לשווק את הרעיון שפגשנו לפני שנים במכונית של מק'מרטרי (McMurtry) הבריטי. יש גם ספוילר אחורי נשלף חשמלית לצרכי פוזה. אפרופו, לדברי טסלה תהיה לרודסטר יכולת עמידה בתאוצה צידית של 2G, בערך כפליים מכל מכונית ספורט מוכרת.

בגרסת 'טרסט' יש צמד מכלים בנפח 600 ליטר המאפשרים דחיסת אוויר ופריקה באמצעות רביעיית צינורות פליטה, ואלה מעניקים את יכולת התאוצה הלא הגיונית באמצעות דחף. אותם צינורות פליטה מספקים כוח דחף של כ-80 קילו-ניוטון. כמה זה? קחו מנוע של בואינג 737 שמסוגל להרים 200 נוסעים לגובה של 10 ק"מ. הרודסטר הפצפונת תהנה מלא פחות משני שליש של הדחף שמייצר ה-CFM56, אחד משני המנועים במטוס ששוקל בריצת המראה בסביבות 80 טון.

גרסת 'רוקט' משתמשת לעומת זאת בנחירים שונים סביב למרכב דרכם ישתחרר האוויר ויאפשר למכונית להתעופף, להתגלגל ואפילו להתייצב באוויר. ולא, אתם לא תראו את זה על הכביש או בשמיים בטווח הקרוב.

וכסף, כמובן. באתר החברה ניתן להזמין רק את שתי הגרסאות הראשונות תמורת מקדמה של 5,000 דולר, ולהעביר לטסלה בתוך 10 ימים עוד 45 אלף דולר כמקדמה לפרפורמנס, או כרבע מיליון דולר מקדמה על הטרסט. הרוקט? תוצע רק בהזמנה אישית.

מה אנחנו חושבים: טסלה והעומד בראשה הם אלופי העולם בלהבטיח, אבל אף פעם לא להבטיח לקיים. הרודסטר שהתעכבה פעם אחר פעם במשך קרוב לעשור היא רק אחת ברשימה ארוכה. כולל מערכת נהיגה אוטונומית שלקוחות שילמו עליה ולא קיבלו, או הבטחה לנהיגה עצמאית לחלוטין שלא קרתה, או טנדר ב-40 אלף דולר ב-2019 ומחיר שהוכפל כאשר הוא הגיע לייצור. משאית שהוכרזה לפני תשע שנים ורק השנה החלו המסירות או חלון שעמיד בפני שבירה והתפרק לרסיסים בזמן ההשקה. העולם מתאכזב פעם אחר פעם, מאסק צוחק כל הדרך לשיחות משקיעים ודירוג העשירים בעולם.

הרודסטר? טסלה הציגה מופע יוצא דופן ומרהיב באמת, עם רעיונות טכנולוגיים - הגם שלא מקוריים - מסעירי דימיון. הכותרות הגיעו בהתאם, פתיחת ההזמנות תזרים מזומנים והמניה מטפסת 5% לפני תחילת המסחר. מה עוד צריך האיש הבלתי נתפס הזה? אולי גרסת ייצור שתעמוד בכל ההבטחות, ואולי ללא. ממש לא בטוח שאכפת לו.