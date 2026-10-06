גז בניוטרל, פרק 4: אלעד גולדפרב, מנכ"ל GAC

והפעם מתארח אצלנו מנכ"ל יבואנית הרכב האחראית על שיווק מכוניות AION. ויש לו מה לומר על נחשול הדגמים הסיניים, שכרגע לפחות נראה אינסופי

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בפרק הרביעי של "גז בניוטרל" אירחנו את אלעד גולדפרב, מנכ"ל GAC, יבואנית מותג הרכב הסיני AION. דיברנו על אופי העבודה הייחודי מול ענקיות רכב סיניות, על השקת דגמים חדשים בשוק תחרותי ותזזיתי, וביררנו האם הקצב הזה צפוי להפגין האטה כלשהי בקרוב. טוב, וגם קיבלנו הצצה לחייו של מנכ"ל צעיר בשוק הרכב שמשלב בין קריירה למילואים.