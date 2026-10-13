גז בניוטרל, פרק 5: אלונה בן נתן, רוכבת הראלי הישראלית

הפעם מתארחת אצלנו הרוכבת הישראלית שמקווה לסיים את ראלי דקאר, מרוץ השטח הקשה בעולם. ויש לה מה לומר על היכולת לשרוד שבועיים של רכיבה, 600 ק"מ בכל יום בתנאי שטח קשים, מול טובי הרוכבים בעולם

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בפרק החמישי של "גז בניוטרל" אירחנו את אלונה בן נתן, רוכבת אופנועי שטח והישראלית הראשונה שזכתה באליפות העולם באליפות העולם באופנועי שטח (FIM Baja World Cup) בקטגוריית הנשים. דיברנו על ימי רכיבה של 600 קילומטר, דילגנו בין הסלעים במרוקו לדיונות הענק של סעודיה, ביררנו איך משלבים בין רכיבה לניווט הרחק מהציווליזציה, וכמה קשה לתחזק קריירה מוטורית במציאות של המזרח התיכון. אה, ונזכרנו איך הכל התחיל בעל האש עם המשפחה.