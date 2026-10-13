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גז בניוטרל, פרק 5: אלונה בן נתן, רוכבת הראלי הישראלית

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בפרק החמישי של "גז בניוטרל" אירחנו את אלונה בן נתן, רוכבת אופנועי שטח והישראלית הראשונה שזכתה באליפות העולם באליפות העולם באופנועי שטח (FIM Baja World Cup) בקטגוריית הנשים. דיברנו על ימי רכיבה של 600 קילומטר, דילגנו בין הסלעים במרוקו לדיונות הענק של סעודיה, ביררנו איך משלבים בין רכיבה לניווט הרחק מהציווליזציה, וכמה קשה לתחזק קריירה מוטורית במציאות של המזרח התיכון. אה, ונזכרנו איך הכל התחיל בעל האש עם המשפחה.

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