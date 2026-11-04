לא דור חדש, כן מתיחת פנים: מרצדס GLE מחודש הגיע ארצה

למרות שהיצרנית אמורה הייתה להציג דור חדש לגמרי, רכב הפנאי של מרצדס עובר עדכון נוסף ושני במספר. עדיין עם מנוע דיזל ותיק אך גם עם היברידי-נטען חדש. כל הפרטים בפנים

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בקצרה:

מרצדס תתחיל לשווק כאן GLE אחרי מתיחת פנים שניה

תציע בחירה בין מנוע דיזל ותיק להיברידי-נטען מודרני

המחיר מתחיל ב-660 אלף שקל

עדכון נוסף: מרצדס מתחילה לשווק כאן את ה-GLE הוותיק שעבר מתיחת פנים נוספת מאז הוצג לראשונה לפני שמונה שנים. תג המחיר מתחיל ב-660 אלף שקל לגרסה הרגילה ו-710 אלף שקל לקופה.

השינויים העיצוביים מסתכמים בסבכה קדמית עדכנית ויחידות תאורה מלפנים ומאחור עם סמל המותג, בגרסה הבכירה בטכנולוגיית מיקרו-לד, ושדה תאורה גדול ב-40% עד לטווח של 600 מטר.

סביבת הנהג כוללת את מערכת ההפעלה העדכנית של מרצדס עם שלושה מסכים ("12.3 כל אחד) - לוח מחוונים דיגיטלי, מסך מגע מרכזי, אחד מול הנוסע. במפתיע נשמרה האפשרות לתפעול באמצעות משטח מגע בקונסולה שבין המושבים הקדמיים. ראוי לציין כי שורת מושבים שלישית ומקום לשבעה נוסעים יוצעו רק בגרסת הדיזל הבכירה.

סולר או היברידי: ה-GLE יוצע בגרסה היברידית-נטענת חדשה, עם מנוע בנזין מוגדש בעל 6 צילינדרים בנפח 3.0 ליטר (326 כ"ס), עם מנוע חשמלי (184 כ"ס) והספק משולב של 435 כ"ס, 102 כ"ס יותר מהגרסה ההיברידית-נטענת היוצאת שהתבססה על מנוע דיזל מוגדש. הסוללה נותרה ללא שינוי (25.7 קוט"ש), וכך גם טווח הנסיעה הנקי מזיהום שעומד תיאורטית על כ-100 ק"מ.

כבעבר יש גם מנוע טורבו-דיזל, 6 צילינדרים בנפח 3.0 ליטר, עם 367 כ"ס ותיבת 9 הילוכים אוטומטית עם הנעה כפולה-קבועה. במפתיע, תג המחיר של לוגם הסולר גבוה מזה של הגרסה ההיברידית-נטענת - 710 אלף שקל לרגיל, עוד 85 אלף שקלים לגרסת הכמו-קופה.

גרסאות הבסיס מצוידות בקפיצי סליל בעוד גרסאות בכירות זוכות למתלי אוויר אדפטיביים, המערכת המתקדמת יותר (E-Active Body Control) מוצעת בגרסאות הדיזל כאופציה בתוספת 80 אלף שקל. היא מאפשרת שליטה עצמאית על רמת השיכוך של כל מתלה בנפרד, וכוללת סריקת דרך באמצעות מצלמה במטרה לשפר את נוחות הנסיעה במהירות נמוכה ולצמצם את זוויות הגלגול במהירות גבוהה.

מה אנחנו חושבים: כשהושק ה-GLE הנוכחי הוא התגלה מיד כאחד מהטובים בקטגוריה, וניצח את מתחריו הגרמנים במבחן ההשוואתי. אבל כעת הוא כבר עשוי למצוא עצמו בבעיה, שכן במקום דור חדש מהיסוד כמקובל במחזור חיים בתעשיית הרכב, מרצדס בחרה לבצע לו עדכון נוסף. לכן בין היתר לא ניתן לשלב בו מערכות מתקדמות שפיתחה היצרנית מאז (היגוי אחורי למשל), שמוצעות גם בדגמים זולים יותר. זה עשוי להציב אותו בבעיה מול המתחרים הישירים: אודי Q7 וב.מ.וו X5 שינחתו כאן בקרוב בדורות חדשים לחלוטין.