רב המכר מתנתק מהשקע: ג'אקו 7 מקבל גרסה היברידית

רכב הפנאי הקומפקטי של ג'אקו ישווק מעתה גם בגרסה היברידית רגילה, עם סוללות קטנות יותר וללא צורך בטעינה חיצונית. המחירים והפרטים בפנים

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בקצרה:

ג'אקו 7 מקבל הנעה היברידית לא נטענת

המנועים זהים, הסוללה קטנה בהרבה

המחיר: מ-170 אלף שקל

בלי כבל: ג'אקו מתחילה לשווק את ה-7 גם בגרסה היברידית רגילה, ללא חיבור לשקע בדומה לאח מבית צ'רי טיגו 7. המחיר מתחיל ב-170 אלף שקל, זול ב-10,000 אלף שקל ממחירה של הגרסה ההיברידית-נטענת, אך יקר ב-10,000 אלף שקל מהאח לקונצרן.

מערכת ההנעה דומה לזו של הגרסה ההיברידית נטענת ומשלבת בין מנוע חשמלי (204 כ"ס) החובר ישירות לגלגלים הקדמיים ואחראי עיקרי להנעה ומנוע בנזין מוגדש עם 4 צילינדרים בנפח 1.5 ליטר (143 כ"ס) המשמש כגנרטור לטעינת הסוללה או מתחבר להנעה במהירויות גבוהות אבל הסוללה מן הסתם קטנה בהרבה (1.83 קוט"ש במקום 18.3 קוט"ש).

הודות למשקל עצמי נמוך ב-230 ק"ג (הנובע גם כתוצאה ממיכל דלק קטן יותר) הגרסה ההיברידית תזנק ל-100 קמ"ש 0.2 שניות מהר יותר מהגרסה ההיברידית נטענת (8.3 שניות). כושר הגרירה לעומת זאת קטן בחצי ועומד על 675 ק"ג בלבד.

מה עוד צריך לדעת: מפרט האבזור של השתיים יהיה זהה. לגרסת הבסיס לוח מחוונים דיגיטלי ("10.25), מסך מגע ("13.2), מצלמות היקפיות, ריפוד דמויי עור עם כיוון חשמלי למושבים הקדמיים, חלון שמש ודלת תא מטען חשמלית.

הגרסה הבכירה (ב-180 אלף שקל) מוסיפה אוורור וחימום למושבים הקדמיים, מערכת שמע משודרגת של סוני ומשטח טעינה אלחוטי.

מערך הבטיחות בשניהם כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל פתיחת דלת, אבל לגרסה הבכירה יש גם כרית אוויר לברכי הנהג.

מה אנחנו חושבים: עם ההצלחה של ג'אקו קשה להתווכח, לאחר שהמותג הסיני הצעיר הפך השנה לנמכר ביותר בישראל, עם היצע של שלושה דגמים בלבד באולם התצוגה. זאת כחלק מההתעצמות המהירה של היצרנים הסינים, שכבר מחזיקים בכמחצית משוק הרכב הישראלי.

אבל בעוד בקטגוריית החשמליות הסינים שולטים באופן ברור עם נתח שוק של 75%, ובהיברידיות-נטענות השליטה שלהם טוטאלית עם נתח שוק של 97%, בהיברידיות הרגילות הם מחזיקים בנתח של קצת יותר מ-30% בסך הכל – ומשאירים את הבמה למותגים ותיקים כמו טויוטה, יונדאי וקיה.

כמובן שזה עניין זמני – שכן הסינים מגיבים במהירות לביקוש המשתנה ומנחיתים כאן גם גרסאות היברידיות לדגמים מוכרים. האם ג'אקו 7 יכול להביא לשליטה סינית גם בסגמנט ההיברידי? קשה להמר אחרת.