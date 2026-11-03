קוריאה עושה שריר: קיה EV5 מצטרף לחגיגה החשמלית

קיה מוסיפה דגם חשמלי שלישי לאולם התצוגה המקומי עם ה-EV5, רכב פנאי נקי מזיהום, גדול במקצת מהספורטאז' ובעל טווח תיאורטי נדיב. הנה כל מה שצריך לדעת עליו

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בקצרה:

ה-EV5 יהיה רכב פנאי חשמלי שלישי של קיה

גדול מהספורטאז', עם יותר מ-530 ק"מ טווח

המחיר מתחיל ב-199 אלף שקל

באיחור ניכר: למעלה משלוש שנים לאחר שנחשף לראשונה בסין, ולא פחות משנה לאחר שהוצג באירופה, קיה מצרפת גם בישראל את ה-EV5 להיצע. תג המחיר מתחיל ב-199 אלף שקל. בהשוואה לספורטאז' המוכר הוא ארוך ב-7 ס"מ (461.5 ס"מ) עם בסיס גלגלים ארוך ב-7 ס"מ (275 ס"מ). תא המטען בנפח דומה (566 ליטר) אבל יש גם תא נוסף מלפנים בנפח 44 ליטר.

בשונה מאירופה, אצלנו הוא ישווק בתצורת הנעה אחת בלבד, עם מנוע בודד מלפנים (217 כ"ס) וסוללת 81.4 קוט"ש, עם טווח נסיעה תיאורטי בין 520 ל-530 ק"מ בהתאם לגודל החישוקים. למרות שהוא מבוסס על הפלטפורמה הייעודית של הקוריאנים (E-GMP), מערכת החשמל שלו אינה 800V מתקדמת אלא 400V שכיחה יותר, ולכן מהירות הטעינה המרבית עומדת על 150 קילוואט ולא יותר מכך, עם מילוי מ-10% ל-80% בחצי שעה.

מה עוד צריך לדעת: רשימת האבזור בגרסת הבסיס כוללת צמד מסכים ("12.3 כל אחד) המשמשים כלוח מחוונים ומסך מגע, עם מסך נוסף ביניהם ("5.3) לבקרת האקלים. יש גם משטח טעינה אלחוטי, כיוון חשמלי למושב הנהג וחימום לקדמיים, ודלת תא מטען חשמלית.

הגרסה הבכירה (ב-220 אלף שקל) מוסיפה בין היתר ריפוד דמוי עור, אוורור למושבים הקדמיים וכיוון חשמלי לנוסע, חלון שמש, מצלמות היקפיות, אפשרות להסעת הרכב מהשלט לכניסה או יציאה מחניה צפופה וחישוקים גדולים יותר ("19 לעומת 18). מערך הבטיחות כולל בלימה אוטונומית, שמירת נתיב, בקרת שיוט אדפטיבית והתרעת שטח מת אקטיבית כולל בעת פתיחת דלת, כמו-גם הקרנת השטח המת במראות על לוח המחוונים בעת הפעלת איתות.

מה אנחנו חושבים: בדומה ל-EV3 שמנסה לאתגר רכבי פנאי חשמליים קטנים המגיעים מסין, ה-EV5 ינסה להתמודד מול דגמים גדולים יותר מבית BYD, ג'ילי, MG ואיון הסינים. הוא אמנם יקר במעט מחלקם, אבל מציע ממדים גדולים לטובת שימושיות משפחתית, לצד טווח נסיעה ראוי - לפחות על הנייר.