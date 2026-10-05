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השלישית בחמש שנים: JAC תחזור כנראה ב-2027 עם יבואנית חדשה

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בקצרה:

  • יבואנית חדשה ל-JAC הסינית
  • תעניק שירות ללקוחות העבר של המותג
  • צפי רשמי להמשך השיווק: "במהלך 2027"

ניסיון נוסף: שנה אחרי פשיטת הרגל של אוטומקס, יבואנית הרכב שעסקה בעיקר בייבוא מקביל אך החזיקה בזיכיון יבוא ישיר למותג הרכב הסיני JAC, נראה כי דגמי המותג צפויים שוב להגיע ארצה. זאת לאחר ש"דלהום מוטורס" (יבואנית מותגי פוטון ובאיק - BAIC) השלימה את רכישת הזיכיון. בכל היא הופכת לשלישית שמנסה את כוחה עם המותג. נזכיר כי EV מוטורס קיבלה את הזיכיון לפני חמש שנים, אך העבירה אותו לפושטת הרגל אוטומקס לפני שנתיים.

דלהום גם הבטיחה להעניק שירות ואחריות ללקוחות שרכשו את המכוניות מיבואנים קודמים, והחל מה-1 בנובמבר תקבל את לקוחות החברה במוסכיה. החברה גם הצהירה כי תרחיב את האחריות ל-5 שנים או 150 אלף ק"מ ותעניק לכל לקוח טיפול תקופתי ללא עלות. זאת במטרה לחזק את הביטחון במותג.

למרות שכיום דגמי JAC לא מחזיקים בתקינה אירופית, בדלהום מציינים כי בשנה הבאה אמורה היצרנית להשלים את הליכי התקינה ואז גם יתחדש הייבוא. הסופר-מיני החשמלית JAC 30 צפויה לחזור לשוק המקומי, ולצידה ישווקו גם מסחרית קטנה, טנדר חשמלי ומשאית במשקל כולל של 7.5 טון.

JAC T9

מה אנחנו חושבים: מותג שנכשל בישראל פעמיים, והותיר אחריו לקוחות מאוכזבים, יצטרך להתאמץ במיוחד כדי לשכנע את הקהל בפעם השלישית. וכל עוד היצרנית לא תוכיח את יכולתה בייצור דגמים העומדים בסטנדרט העכשווי של שוק הרכב, וכל עוד השיווק יתבצע באמצעות יבואנית קטנה יחסית המחזיקה במערך מצומצם של מכירה ושירות, האתגר יהיה גדול אפילו יותר. משימה של ממש לדלהום ובכיריה.

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